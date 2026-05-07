नेप्च्यूनच्या पलीकडे एक रहस्यमय वातावरण: ट्रान्स-नेप्च्यूनियन वस्तूचा शोध
खगोलशास्त्रज्ञांनी नेप्च्यूनपलीकडील 500 किमी व्यासाच्या TNO वस्तू (2002XV93) वर दुर्मीळ वातावरण शोधलं आहे.
Published : May 7, 2026 at 10:13 AM IST
मुंबई : खगोलशास्त्रज्ञांना नेप्च्यूनच्या पलीकडील ट्रान्स-नेप्च्यूनियन ऑब्जेक्ट्स (TNOs) मधील एका छोट्या खगोलीय वस्तूवर वातावरण असल्याचे दुर्मीळ पुरावे मिळवले आहेत. 500 किलोमीटर व्यासाच्या या वस्तूचं नामकरण (612533) 2002 XV93 असं आहे. ही वस्तू सूर्यमालेच्या निर्मितीनंतर सुमारे 4.5 अब्ज वर्षांपूर्वी उरलेल्या प्राचीन पदार्थांचा भाग आहे.
कसं उलगडलं रहस्य : 10 जानेवारी 2024 रोजी, जपानमधून निरीक्षणास आलेल्या एका दुर्मिळ 'तारकीय 'स्टेलर ऑक्युल्टेशन' घटनेत ही खगोलीय वस्तू एका तारेच्या समोरून गेली होती. जपानमधील राष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय वेधशाळेचे (NAOJ) डॉ. को अरिमात्सू यांच्या नेतृत्वात व्यावसायिक आणि hobbyist खगोलशास्त्रज्ञांच्या टीमनं ताऱ्याच्या प्रकाशात हळूहळू घट होत असल्याचं निरीक्षण केलं होतं. प्रकाश एकदम नाहीसा होण्याऐवजी हळूहळू मंद होणे, हे वातावरणाच्या अस्तित्वाचं स्पष्ट लक्षण होतं. या वस्तूच्या पृष्ठभागावरील 'एक्सोस्फियर' चा दाब फक्त 100 ते 200 नॅनोबार इतका अत्यंत कमी आहे. हा दाब पृथ्वीच्या वातावरणाच्या तुलनेत 50 लाख ते 100 लाख पट कमी आहे.
वातावरण कसे निर्माण झाले? : अत्यंत कमी तापमान आणि दुबळ्या गुरुत्वाकर्षणामुळं TNOs वर वातावरण असणे अशक्य मानलं जातं. तरीही या वस्तूवर वातावरण आढळल्यानं वैज्ञानिक चक्रावून गेले आहेत. याच्या दोन शक्यता आहेत पहिली म्हणजे नुकत्याच झालेल्या धुमकेतूच्या टक्करमुळं बंदिस्त वायू बाहेर पडले असावेत, किंवा पृष्ठभागावरील बर्फाच्या ज्वालामुखीमुळं (आइस व्होल्कॅनो) हे वातावरण निर्माण झालं असावं, असा अंदाज आहे.
ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ स्कॉट शेपर्ड यांच्या मते, TNOs (नेपच्यून-पार वस्तू) च्या अभ्यासावरून असं दिसून येतं की, हा शोध हे सिद्ध करतो की 'कुइपर पट्टा' (Kuiper Belt) ही केवळ एक गोठलेली आणि निर्जीव पोकळी नसून, जीवनासाठी आवश्यक असलेल्या मूलद्रव्यांनी समृद्ध असलेला एक सक्रिय प्रदेश आहे. सूर्यमालेचा प्राचीन इतिहास समजून घेण्यासाठी हा शोध अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल, असं त्यांचं मत आहे.
