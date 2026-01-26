66 दशलक्ष वर्षांचं हवामान रहस्य उलगडलं: पृथ्वी कशी झाली थंड?
वैज्ञानिकांनी 66 दशलक्ष वर्षांचं हवामान रहस्य सोडवलंय. महासागरातील कॅल्शियमची पातळी निम्म्यानं कमी होऊन वातावरणातील CO₂ शोषला गेला आणि पृथ्वी थंड झाली, असं संशोधनातून समोर आलंय.
January 26, 2026
मुंबई : वैज्ञानिकांनी 66 दशलक्ष वर्षांपासूनचं एक मोठं हवामान रहस्य सोडवलं आहे. पृथ्वी कशी उष्णकटिबंधीय ‘ग्रीनहाऊस’ अवस्थेतून आजच्या बर्फाच्छादित जगात संक्रमित झाली, याचं उत्तर आता मिळालं आहे. साउथॅम्प्टन विद्यापीठाच्या नेतृत्वाखालील संशोधकांच्या टीमला आढळून आलं की, या कालावधीत महासागरातील कॅल्शियमची पातळी निम्म्यापेक्षा अधिक कमी झाली. ‘प्रोसीडिंग्स ऑफ द नॅशनल अॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस’ (PNAS) या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या या नव्या अभ्यासानुसार, कॅल्शियमची ही घट वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेऊन दीर्घकालीन थंडावण्यास कारणीभूत ठरली.
महासागर रसायनशास्त्र आणि हवामान बदल
संशोधकांनी प्राचीन महासागरातील सूक्ष्म जीवाश्मांमधील (फॉरॅमिनिफेरा) रासायनिक संकेतांचे विश्लेषण केलं. अभ्यासातून समोर आलं की, सिनोझोइक काळातील महासागरात आजच्या तुलनेत दुप्पट विद्राव्य कॅल्शियम होतं. कॉम्प्युटर सिम्युलेशननुसार, जेव्हा कॅल्शियमची पातळी जास्त असते, तेव्हा महासागर कमी कार्बन धरून ठेवतात आणि अधिक कार्बन डायऑक्साइड वातावरणात सोडतात, ज्यामुळं उष्णता वाढते. उलट, कॅल्शियमची पातळी कमी झाल्यानं महासागर अधिक कार्बन शोषून घेतात आणि वातावरणातील हरितगृह वायू कमी होतात. परिणामी, पृथ्वीवर दीर्घकालीन थंडावा निर्माण होतो. हा बदल 66 दशलक्ष वर्षांपूर्वी डायनोसॉरच्या विलोपनानंतरच्या काळात घडला.
सागरी जीव आणि कार्बन साठवण
टोंगजी विद्यापीठाच्या सह-लेखिका प्रा. शियाओली झोउ यांनी सांगितलं की, कॅल्शियमची पातळी कमी झाल्यानं सागरी जीवांनी कॅल्शियम कार्बोनेट तयार करण्याची पद्धत बदलली. यामुळं वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड मोठ्या प्रमाणात ‘कापणी’ झाला आणि तो महासागरात साठवला गेला. रटगर्स विद्यापीठाच्या प्रा. येर रोझेन्थल यांनी नमूद केलं की, कॅल्शियम पातळीतील घट ही समुद्रतळ विस्ताराच्या (सीफ्लोअर स्प्रेडिंग) गतीतील घटीसोबत जुळते. नव्या समुद्रतळाच्या निर्मितीमुळं खडक-पाणी रसायनशास्त्र बदललं आणि याचा थेट परिणाम हवामानावर झाला. त्यांच्या मते, महासागर रसायनशास्त्रातील हे बदलच भूतकालीन हवामान बदलांचे मुख्य कारण होतं.
दीर्घकालीन परिणाम आणि आजचं महत्त्व
हा अभ्यास दाखवतो की, पृथ्वीच्या खोल अंतर्भागातील रासायनिक प्रक्रिया हवामानावर किती मोठा प्रभाव टाकू शकतात. आजच्या काळात मानवी क्रियांमुळं वातावरणातील CO₂ वाढत असताना, या प्राचीन प्रक्रियेचा अभ्यास भविष्यातील हवामान मॉडेल्स सुधारण्यास मदत करेल.
