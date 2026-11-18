भारतातील 92 टक्के कंपन्यांना 'एआय एजंट्स'मुळे सायबर सुरक्षेचा धोका
भारतातील 92 टक्के कंपन्यांना गेल्या वर्षभरात 'एआय एजंट्स'मुळं सायबर सुरक्षा धोक्यांचा सामना करावा लागला असून, केवळ 36 टक्के कंपन्याच 24 तासांत हल्ले रोखू शकल्या आहेत.
Published : November 18, 2026 at 8:37 PM IST
नवी दिल्ली : 'सर्व्हिसनाऊ' (ServiceNow) या संस्थेनं प्रसिद्ध केलेल्या ‘डिप्लॉयड बट अनगव्हर्न्ड: द स्टेट ऑफ एजंटिक सिक्युरिटी इन इंडिया’ या ताज्या संशोधन अहवालातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. गेल्या वर्षभरात भारतातील 92 टक्के कंपन्यांना एआय एजंट्सशी (AI Agents) संबंधित सायबर सुरक्षा घटनांचा सामना करावा लागला आहे. विशेष म्हणजे, यातील केवळ 36 टक्के कंपन्याच 24 तासांच्या आत हा धोका नियंत्रणात आणू शकल्या आहेत. देशातील 500 वरिष्ठ सुरक्षा प्रमुखांच्या सर्वेक्षणावर हा अहवाल आधारित आहे.
सुरक्षेचा अतिआत्मविश्वास आणि अपुरी यंत्रणा : देशातील निम्म्या सुरक्षा प्रमुखांनी त्यांच्याकडील ‘एजंटिक सिक्युरिटी’ पूर्णपणे प्रस्थापित असल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात सुरक्षा नियंत्रणाचा पाया कमकुवत असल्याचं या अहवालातून स्पष्ट झालं आहे. सर्व्हिसनाऊचे भारत आणि सार्क देशांचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलमीत बावा यांनी सांगितलं की, "जे तुम्हाला दिसत नाही, त्याचं तुम्ही संरक्षण किंवा नियंत्रण करू शकत नाही. प्रत्येक एआय एजंटची नोंदणी आणि देखरेख होणे गरजेचं आहे." अहवालानुसार, केवळ 19 टक्के कंपन्यांमध्ये एआय सुरक्षेच्या नियमनासाठी एक स्वतंत्र जबाबदार अधिकारी नेमण्यात आला आहे. तसेच, केवळ 18 टक्के कंपन्यांकडं सर्व एजंट्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी एकसंध प्रणाली आहे, तर 30 टक्के कंपन्याच सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाल्याशिवाय एजंट्सना कार्यान्वित होऊ देत नाहीत.
धोका ओळखणे स्वयंचलित, पण प्रतिसाद मात्र मॅन्युअल : एआय एजंट्स अत्यंत वेगानं आणि अखंडपणे कार्यरत असतात, त्यामुळं तिथं केवळ मानवी देखरेख पुरेशी ठरत नाही. भारतातील 51 टक्के कंपन्यांकडं एआय एजंट्सच्या संशयास्पद हालचाली रिअल-टाइममध्ये ओळखण्यासाठी स्वयंचलित प्रणाली आहे. मात्र, तब्बल 97 टक्के कंपन्यांकडं असा धोका आढळल्यास त्यावर तातडीनं स्वयंचलित कारवाई करण्याची क्षमता नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, 83 टक्के कंपन्या ऑपरेशनल टेक्नॉलॉजी (OT) किंवा भौतिक वातावरणात एआय एजंट्सचा वापर करतात, परंतु त्यातील केवळ 29 टक्के कंपन्यांकडेच त्यांच्यासाठी स्वतंत्र सुरक्षा आराखडा आहे.
‘शॅडो एआय’चं वाढतं संकट आणि सरकारी निर्देश : गेल्या 12 महिन्यांत 37 टक्के कंपन्यांना त्यांच्या प्रणालीमध्ये असे 'शॅडो एआय' (Shadow AI) एजंट्स आढळले, ज्यांची सुरक्षा पथकाकडं कोणतीही नोंद नव्हती. हे अनधिकृत एजंट्स कंपन्यांसाठी मोठा धोका ठरत आहेत. ऑक्टोबर 2026 मध्ये भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथकानं (CERT-In) एआय एजंट्सबाबत (CIAD-2026-0049) विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. 2022 च्या नियमांनुसार, सायबर घटनेची माहिती मिळाल्यापासून 6 तासांच्या आत CERT-In ला कळवणे बंधनकारक आहे; परंतु कंपन्यांना धोका रोखायलाच 24 तासांपेक्षा जास्त वेळ लागत असल्याचं चित्र आहे.
एकीकृत प्लॅटफॉर्मचा वापर : 43 टक्के कंपन्या एकीकृत प्लॅटफॉर्मद्वारे (Integrated Platform) एआय एजंट्सची सुरक्षा व्यवस्थापित करतात, त्यांची कामगिरी इतरांपेक्षा खूपच चांगली आहे. या कंपन्यांपैकी 62 टक्के कंपन्यांकडे रिअल-टाइम अलर्ट्सची सोय आहे, तर 45 टक्के कंपन्या धोरणांचे उल्लंघन करणाऱ्या एजंट्सवर स्वयंचलित कारवाई करतात. ही सुरक्षा दरी भरून काढण्यासाठी कंपन्यांनी आपल्या सर्व एआय एजंट्सची अद्ययावत यादी तयार करणे, त्यांच्यावर एकसंध देखरेख ठेवणे आणि स्वतंत्र जबाबदारी निश्चित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
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