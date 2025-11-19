मुंबईतील 90% एसएमबीची एआयमध्ये गुंतवणूक : लिंक्डइन संशोधन
मुंबईतील 89% एसएमबी एआयमध्ये गुंतवणूक करताहेत. लिंक्डइन संशोधनानुसार, एआय आता फक्त ट्रेंड नव्हे तर बाजाराची गरज बनलाय.
Published : November 19, 2025 at 5:26 PM IST
मुंबई : लघु आणि मध्यम व्यवसाय (एसएमबी) एआयमध्ये गुंतवणूक करत असल्याचं संशोधनातून समोर आलं आहे. लिंक्डइनच्या नव्या संशोधनानुसार, मुंबईतील 10 पैकी 8.9 एसएमबी सध्या एआयमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. एसएमबीची भारतात झपाट्यानं वाढ होतान दिसतेय. लिंक्डइनच्या ‘एसएमबी ग्रोथ इंडेक्स’नुसार, 89% मुंबईकर एसएमबी एआयमध्ये गुंतवणूक करत असल्याचं नविन संशोधनातून समोर आलं आहे. 59% कंपन्यांना मार्जिन सुरक्षित ठेवण्यासाठी ऑपरेशनल कार्यक्षमता महत्त्वाची वाटत असून 57% एसएमबीनी स्पर्धेत टिकण्यासाठी एआय-अॅटोमेशनची गरज असल्याचं संशोधनात म्हटलं आहे. 51% कंपन्या डिजिटल परिवर्तनाशिवाय स्पर्धेत टिकणार नसल्याचं म्हणताय. एआय आता फक्त चर्चेचा विषय राहिला नसून तो विकासाचा नवीन बेसलाइन बनला आहे. 88% एसएमबी कार्यप्रवाह स्वयंचलित करण्यासाठी, 88% विश्लेषण सुधारण्यासाठी आणि 87% कर्मचाऱ्यांचे स्किल अप करण्यासाठी एआयचा वापर करत किंवा करणार आहेत.
हायरिंगच्या बाबतीतही एआयमध्ये क्रांती घडतेय. आता पदवीपेक्षा कौशल्यांना प्राधान्य मिळतंय. 58% एसएमबी नेतृत्व-टीम मॅनेजमेंट, 55% क्रिटिकल थिंकिंग तर 53% डिजिटल साक्षरता आणि एआय निपुणता यांना महत्त्व देतात. 53% कंपन्या आधीच एआय हायरिंग टूल्स वापरताहेत. विपणन-विक्रीतही एआयचा डंका वाजतोय. 69% एसएमबी एआय-चालित मार्केटिंग टूल्स वापरतात; त्यापैकी 94% अर्धे बजेट यावर खर्च करतात. 66% विक्रीत एआयवर अवलंबून आहेत. स्केलरचे सीएमओ राहुल कार्तिकेयन यांनी सांगितलं की, लिंक्डइनच्या व्हर्टिकल फॉर्मेटमधून त्यांना 20% जास्त लीड-टू-पेमेंट कन्व्हर्जन आणि 2.2 चा आरओएस मिळाला आहे.
एआयची विश्वासार्हता हाच खरा गेम-चेंजर ठरतोय. 96% एसएमबी खर्चापेक्षा विश्वासाला प्राधान्य देतात. डेटा सिक्युरिटी (83%), सोपं एकीकरण (78%) आणि आरओआयच्या स्पष्टतेला (76%) ते सर्वोच्च स्थान देतात. लिंक्डइन इंडियाचे कंट्री मॅनेजर कुमारेश पट्टाबिरामण म्हणाले, “मुंबईचे उद्योजक एआयच्या बळावर कार्यक्षमता वाढवताहेत, कुशल टॅलेंट हायर करताहेत आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्वरच्या विश्वासानं बाजारपेठ काबीज करताहेत. आम्ही त्यांना योग्य नेटवर्क, ग्राहक आणि टॅलेंट एकाच छताखाली देण्यासाठी कटिबद्ध आहोत.”