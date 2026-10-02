स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीला गती : ईव्ही, बॅटरी आणि सौर ऊर्जा प्रदर्शनाला पुण्यात सुरुवात..
पुण्यात आज ईव्ही (EV), बॅटरी आणि सौर ऊर्जा तंत्रज्ञानाचं प्रदर्शन सुरू झालं. यात 150 कंपन्या आणि 15,000हून अधिक अभ्यागत सहभागी झाले आहेत.
Published : October 2, 2026 at 4:45 PM IST
पुणे: अलीकडच्या काळात देशभरातील नागरिकांनी पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) स्वीकार मोठ्या प्रमाणावर केला आहे. सौर ऊर्जेच्या वाढत्या वापरासोबतच, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रातील देशी-विदेशी कंपन्या, तंत्रज्ञान पुरवठादार, गुंतवणूकदार आणि निर्णय घेणाऱ्यांना एकत्र आणणारे एक महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन आज पुण्यात सुरू झालं आहे. या कार्यक्रमाला अभ्यागतांकडून मोठा आणि उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
तीन आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांचं एकत्रित आयोजन: हा कार्यक्रम 'इंडिया इंटरनॅशनल ईव्ही शो 2026' (India International EV Show 2026), 'इंडिया इंटरनॅशनल बॅटरी शो' (India International Battery Show) आणि 'इंडिया इंटरनॅशनल सोलर शो' (India International Solar Show) यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित करण्यात आला आहे. ही तिन्ही प्रदर्शने पिंपरी-चिंचवडमधील 'ऑटो क्लस्टर एक्झिबिशन सेंटर' येथे एकाच छताखाली आयोजित केली जात आहेत, ज्यामुळं अभ्यागतांना स्वच्छ ऊर्जा परिसंस्थेतील विविध तंत्रज्ञानाची माहिती एकाच ठिकाणी घेता येत आहे.
150 हून अधिक प्रदर्शक: या प्रदर्शनात 150 हून अधिक कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत. या कार्यक्रमात 15,000 हून अधिक व्यावसायिक अभ्यागत सहभागी झाले आहेत; यात भारत आणि परदेशातील डीलर्स, वितरक, सरकारी अधिकारी, धोरणकर्ते, गुंतवणूकदार, फ्लीट ऑपरेटर्स, तंत्रज्ञान नवोन्मेषक आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन-चाकी, प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहने, बसेस, ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान, बॅटरी सेल्स आणि पॅक्स, बॅटरी निर्मितीची उपकरणे, बॅटरी पुनर्वापर (रिसायकलिंग), ऊर्जा साठवणूक, बॅटरी स्वॅपिंग आणि ईव्ही चार्जिंग तंत्रज्ञान यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमधील नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादनं येथे प्रदर्शित केली जात आहेत.
भविष्यातील तंत्रज्ञानावर चर्चा: या प्रदर्शनात शाश्वत गतिशीलता, ईव्ही निर्मिती, बॅटरी तंत्रज्ञान, महत्त्वपूर्ण खनिजे (critical minerals), चार्जिंग पायाभूत सुविधा आणि पुनर्वापर यांसारख्या विषयांवर सखोल चर्चा केली जात आहे. यामुळं उद्योगातील विविध घटकांमधील सहकार्यासाठी नवीन संधी आणि मार्ग खुले होत आहेत. अभ्यागत येथे इलेक्ट्रिक वाहने आणि बॅटरी तंत्रज्ञानापासून ते सौर ऊर्जेपर्यंतच्या संपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा परिसंस्थेचा अनुभव एकाच छताखाली घेऊ शकतात. 'फ्युचरेक्स ट्रेड फेअर अँड इव्हेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड'च्या संचालिका निधी शर्मा म्हणाल्या, "इंडिया इंटरनॅशनल ईव्ही (EV) शोची आठवी आवृत्ती 'इंडिया इंटरनॅशनल बॅटरी शो' आणि 'इंडिया इंटरनॅशनल सोलर शो' यांच्यासोबत आयोजित केली जात आहे. यामुळं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बॅटरी तंत्रज्ञान आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील संपूर्ण परिसंस्था (इकोसिस्टम) एकाच व्यासपीठावर आणण्याची संधी मिळाली आहे. उत्पादक, तंत्रज्ञान पुरवठादार, गुंतवणूकदार, धोरणकर्ते आणि नवोन्मेषक (इनोव्हेटर्स) यांच्यात व्यावसायिक, तांत्रिक सहकार्य वाढवणे हा या प्रदर्शनांचा मुख्य उद्देश आहे."
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रासाठी नवी दिशा: हे प्रदर्शन पुण्यातील औद्योगिक क्षेत्रात स्वच्छ ऊर्जेची क्रांती घडवून आणत आहे. अभ्यागतांचा मोठा प्रतिसाद पाहता, या कार्यक्रमामुळं ईव्ही, बॅटरी आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रांत नवीन संधींना चालना मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. हा कार्यक्रम पुढील काही दिवस सुरू राहणार असून, अधिकाधिक नागरिक आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी यात सहभागी व्हावे, असं आवाहन आयोजकांनी केलं आहे.
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