मणिपुरात 37,000 वर्षांपूर्वीच्या काटेरी बांबूचं जीवाश्म सापडलं!
मणिपुरात 37,000 वर्ष जुना काटेरी बांबू सापडलाय. हिमयुगातही मणिपुरात हिरवी जंगलं होती, हे आता पुराव्यासह सिद्ध झालंय.
Published : November 28, 2025 at 1:23 PM IST
मुंबई : मणिपुरच्या इंफाळ खोऱ्यात चिरांग नदीकाठी वैज्ञानिकांना एक थक्क करणारा शोध लागला आहे. तब्बल 37,000 वर्षे जुना काटेरी बांबूचं जीवाश्म,वैज्ञाकांना सापडलंय. या जीवाश्मावर प्राचीन काट्यांचे निशाण अतिशय स्पष्ट दिसत आहेत. हे आशियातील आतापर्यंत सापडलेलं सर्वात जुनं काटेरी बांबूचा जीवाश्म आहे.
हे बांबू हिमयुगातील (Ice Age) आहे, जेव्हा पृथ्वीवर प्रचंड थंडी होती. त्यावेळी युरोपसह जगातील अनेक भागांतून बांबू पूर्णपणे नामशेष झाले होते, पण मणिपुर आणि ईशान्य भारतात ते टिकून होते. याचं कारण म्हणजे या भागातील उष्ण आणि दमट हवामान होतं. येथे बांबूसाठी नैसर्गिक आश्रयस्थान (refuge) उपलब्ध होतं. काटे हे प्राण्यांपासून संरक्षणासाठी होते, ही संरक्षणपद्धत 37,000 वर्षांपूर्वीही अस्तित्वात होती, हे या जीवाश्मानं सिद्ध केलं आहे.
बांबूचं जीवाश्म मिळणे दुर्मीळ
बांबू पोकळ आणि मऊ असल्यानं लवकर कुजतो. त्यामुळं जगात बांबूचं जीवाश्म सापडणे अत्यंत दुर्मीळ आहेत. यावेळी सापडलेल्या जीवाश्मात गाठी, कळ्या आणि काट्यांचे निशाण स्पष्ट दिसत आहेत.
कोणी लावला शोध?
लखनौ येथील बीरबल साहनी इन्स्टिट्यूट ऑफ पेलियोसायन्सेस (BSIP) च्या वैज्ञानिक पथकानं हा शोध लावला. पथकात हिमानी भाटिया, प्रियंका कुमारी, एन. हाओबिजम सिंग आणि जी. श्रीवास्तव यांचा समावेश होता. नदीच्या प्राचीन गाळाच्या थरांची चाळणी करताना त्यांना या बांबूचा तुकडा सापडला. प्रयोगशाळेतील तपासणीत हा ‘चिमोनोबॅम्बूसा’ (Chimonobambusa) प्रजातीचा असल्याचं समजलं. आजचे काटेरी बांबू जसं बंबूसा बॅम्बोस किंवा चिमोनोबॅम्बूसा कॅलोसा या बांबुच्या प्रजातीशी तो जुळतोय.
शोधाचं महत्त्व
हिमयुगातही ईशान्य भारत हिरवेगार जंगलांनी बहरलेला होता. जगातील बरेच भाग थंड आणि कोरडे पडले असताना मणिपुरात बांबू फोफावत होते. हा प्रदेश जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट (biodiversity hotspot) होता. वनस्पती आणि प्राण्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान या ठिकाणी त्या काळी होतं. हा संशोधन अहवाल जगप्रसिद्ध ‘रिव्ह्यू ऑफ पॅलिओबॉटनी अँड पॅलिनॉलॉजी’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे.
