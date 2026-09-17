2027 Kawasaki Z650RS भारतात अवतरली; किंमत आणि लूक जसाच्या तसा
कावासाकीनं Kawasaki Z650RS 2027 भारतात 7.83 लाख रुपयांत लाँच केली. मेटॅलिक ओशन ब्ल्यू रंगात, अपरिवर्तित स्टाइल आणि वाढीव टॉर्कसह ही निओ-रेट्रो ही बाईक बाजारात आलीय.
Published : September 17, 2026 at 12:20 PM IST
मुंबई : कावासाकीनं Kawasaki Z650RS 2027 मॉडेल भारतीय बाजारात लाँच केलं. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 7.83 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही किंमत मागील मॉडेलसारखीच आहे. रंगसंगतीही बदललेली नाही. मेटॅलिक ओशन ब्ल्यू याच आकर्षक रंगात ती उपलब्ध आहे. स्टायलिंग, सायकल पार्ट्स आणि फीचर्समध्ये कोणताही फरक नाहीय. कावासाकीनं अलीकडेच वल्कन एस, वर्सिस 1100, वर्सिस 650, निंजा 500 आणि निंजा 300 यांच्या एमवाय27 अपडेट्सही भारतात आणल्या आहेत. त्याच मालिकेत झेड650 आरएसचं हे अपडेट आलं आहे.
फक्त टॉर्कमध्ये वाढ : Kawasaki Z650RS 2027 मध्ये 649 सीसी पॅरलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे. हे इंजिन 8000 आरपीएमवर 67.3 बीएचपीची कमाल पॉवर देते. पीक टॉर्क 6700 आरपीएमवर 64एनएम आहे. मागील मॉडेलच्या तुलनेत टॉर्कमध्ये 1.9 एनएमची वाढ झाली आहे. इंजिनसोबत 6-स्पीड गिअरबॉक्स जोडलेला आहे. दोन्ही बाजूंना 17 इंचाचे व्हील्स आहेत. ही बाईक निओ-रेट्रो स्टाइलमध्ये आहे आणि रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 तसेच ट्रायम्फ ट्रायडंट 660 सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देऊ शकते.
फ्रेम, डायमेंशन्स आणि सस्पेंशन तपशील : बाईक स्टीलच्या ट्यूबलर डायमंड फ्रेमवर तयार करण्यात आलेली आहे. पुढील टायर 120/70 सेक्शनचा तर मागील 160/60 सेक्शनचा आहे. व्हीलबेस 1,405 मिमी आहे. सीट हाइट 800 मिमी आणि ग्राउंड क्लिअरन्स 125 मिमी आहे. पेट्रोल टाकीची क्षमता 12 लिटर आहे. एकूण वजन 179 किलो आहे. पुढील सस्पेंशनमध्ये 41 मिमी टेलिस्कोपिक फोर्क्स आहेत. मागील बाजूला हॉरिझॉन्टल बॅक-लिंक सस्पेंशन आहे. फ्रेम फक्त 13.5 किलो वजनदार आहे, ज्यामुळं बाईक हलकी वाटते.
ब्रेक्स आणि सुरक्षिततेची व्यवस्था : स्टॉपिंग पॉवरसाठी पुढे ड्युअल 300 मिमी डिस्क ब्रेक्स आणि मागे सिंगल 220 मिमी डिस्क ब्रेक दिले आहेत. कावासाकी ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम आणि अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम स्टँडर्ड फीचर्स म्हणून उपलब्ध आहेत. रायडिंग पोझिशन रिलॅक्स्ड ठेवण्यासाठी रुंद आणि फ्लॅट हँडलबार दिले आहे. यामुळं लांब प्रवासातही आराम मिळतो. निओ-रेट्रो लूक कायम ठेवत कावासाकीनं व्यावहारिक बदल टाळले आहेत.
बाजारातील स्थिती आणि स्पर्धा : भारतीय बाजारात मिड-साईज निओ-रेट्रो सेगमेंटमध्ये झेड650 आरएसची हे लाँच महत्त्वाचं आहे. किंमत आणि स्पेसिफिकेशन्स जसंच्या तसं ठेवल्यानं विद्यमान ग्राहकांना नवीन मॉडेलकडं सहज वळता येईल. रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 आणि ट्रायम्फ ट्रायडंट 660 यांसारख्या लोकप्रिय बाईक्सशी स्पर्धा करत ही मॉडेल आपली जागा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल. कावासाकीची इतर मॉडेल्सही अपडेट होत असल्यानं ब्रँडचा फोकस भारतीय बाजारावर स्पष्ट दिसतो. एकूणच, 2027 झेड650 आरएस ही विश्वसनीय आणि आकर्षक बाईक आहे.
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