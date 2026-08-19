2027 बीएमडब्ल्यू 7 सिरीज: भारतात 11 सप्टेंबरला करणार धमाकेदार एन्ट्री!
2027 बीएमडब्ल्यू 7-सिरीज भारतात 11 सप्टेंबरला लॉंच होणार आहे. आयसीई आणि आय7 इलेक्ट्रिक आवृत्त्या उपलब्ध असतील. बुकिंग्स सुरू झाली आहे.
Published : August 19, 2026 at 2:50 PM IST
मुंबई : बीएमडब्ल्यूच्या फ्लॅगशिप सेडान 7-सिरीजनं 2027 मॉडेल इयरमध्ये प्रवेश केला आहे. एप्रिल 2026 मध्ये जागतिक डेब्यू झाल्यानंतर बीएमडब्ल्यू ग्रुपनं भारतात 1 ऑगस्ट 2026 पासून बुकिंग सुरू केली आहे. येथे आयसीई आणि इलेक्ट्रिक (i7) दोन्ही आवृत्त्या उपलब्ध असतील. अमेरिकेत 2027 बीएमडब्ल्यू 7-सिरीजची किंमत 1,07,750 डॉलर (सुमारे 1.01 कोटी रुपये) पासून सुरू होते. कंपनीनं ही गाडी भारतात 11 सप्टेंबर रोजी लॉंच करणार आहे. अधिकृत डीलरशिप्सवर बुकिंग सुरू झालं आहे.
न्यू क्लासे डिझाइनची झलक : नवीन 7-सिरीज डिझाइनमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यात बीएमडब्ल्यूच्या न्यू क्लासे डिझाइन लँग्वेजचा वापर कऱण्यात आला आहे. 2027 बीएमडब्ल्यू 7-सिरीजमध्ये पूर्णपणे रीडिझाइन केलेली फ्रंट फेशिया असेल. उभे हेडलाइट्स, स्लीकर एलईडी डीआरएल, अधिक प्रभावी इल्युमिनेटेड किडनी ग्रिल आणि स्वच्छ बंपर (जास्त बॉडी-कलर्ड एलिमेंट्स आणि कमी ब्लॅक भाग) यामुळं कार अधिक उठून दिसते. न्यू क्लासे प्रेरणा विशेषतः टेललाइट्समध्ये स्पष्ट दिसते. ही नवीन डिझाइन कारला आकर्षक, भव्य, मस्क्युलर, स्टेटली आणि स्पोर्टी लूक देते. पूर्वीपेक्षा ती खूपच डोळ्यांना सुखद वाटते. जास्त बॉडी-कलर्ड एलिमेंट्समुळं स्टेटली अपील वाढलं आहे.
बाजूची रचना आणि अंतर्गत सुधारणा: बाजूनं पाहता, गाडीचा मूळ आकार (सिलुएट) बऱ्याच अंशी तसाच आहे आणि यात ड्युअल-टोन पेंटचे पर्याय उपलब्ध आहेत. गाडीच्या आतील भागात पूर्णपणे नवीन बदल करण्यात आले आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'बीएमडब्ल्यू पॅनोरॅमिक आय-ड्राइव्ह' (BMW Panoramic iDrive) ही डॅशबोर्डच्या जवळपास संपूर्ण रुंदीवर पसरलेली एक आकर्षक स्क्रीन आहे, ज्यामध्ये इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि विविध फंक्शन्सचा समावेश आहे.
प्रगत तंत्रज्ञान आणि लक्झरी: 17.9-इंच फ्री-स्टँडिंग इन्फोटेनमेंट स्क्रीन, 14.6-इंच को-ड्रायव्हर डिस्प्ले, स्टिअरिंग व्हीलची नाविन्यपूर्ण रचना, प्रीमियम दर्जाचे साहित्य, 31.8 -इंच 8K ड्रॉप-डाऊन रिअर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, बॉवर्स अँड विल्किन्स (Bowers & Wilkins) ऑडिओ सिस्टम, वायरिंग हार्नेसमध्ये 30% कपात, 20 पट अधिक कम्प्युटिंग पॉवर आणि प्रगत ड्रायव्हर असिस्टन्स वैशिष्ट्ये यांमुळं गाडीचा अनुभव अधिक समृद्ध होतो.
इंजिनचे पर्याय आणि इलेक्ट्रिक पॉवर: भारतासाठी इंजिनचे नेमके पर्याय अद्याप निश्चित झालेले नसले तरी, ICE (पारंपारिक इंधन) आणि इलेक्ट्रिक (i7) अशा दोन्ही आवृत्त्या येण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक स्तरावर, 740 आणि 740 xDrive मॉडेल्समध्ये 3.0-लिटर सिक्स-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन दिलं आहे; तसेच 750e xDrive PHEV आणि 760i xDrive V8 व्हेरिएंट्स देखील येण्याची शक्यता आहे. इलेक्ट्रिक श्रेणीमध्ये, BMW i7 मध्ये 112.5 kWh ची बॅटरी आणि 250 kW DC चार्जिंगची क्षमता आहे; टॉप-स्पेक i7 60 xDrive 563 किमीची रेंज देते आणि अवघ्या 4.6 सेकंदात 0 ते 97 किमी/तास वेग गाठते. ही कार भारतीय लक्झरी सेगमेंटमध्ये एक नवीन मापदंड प्रस्थापित करण्यास सज्ज आहे. बुकिंग आधीच सुरू झाले आहे, त्यामुळे इच्छुक ग्राहकांनी त्यांच्या स्थानिक डीलरशी संपर्क साधावा.