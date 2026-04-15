2026 व्होल्क्सवॅगन टायगन फेसलिफ्ट लाँच: 11 लाख रुपयांपासून सुरुवात, 75% अश्युअर्ड बायबॅक योजना

व्होल्क्सवॅगननं 2026 टायगन फेसलिफ्ट (Taigun Facelift) लाँच केलीय. तुम्हाला खरेदीवर 75% अश्युअर्ड बायबॅक योजना आणि 8-स्पीड ATसह आकर्षक अपडेट्स मिळतील.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 15, 2026 at 10:33 AM IST

मुंबई: व्होल्क्सवॅगन इंडियानं आपल्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही टायगनच्या फेसलिफ्ट मॉडेलची अधिकृत विक्री सुरू केली आहे. नवीन 2026 व्होल्क्सवॅगन टायगन फेसलिफ्टची (2026 Volkswagen Taigun Facelift) रुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 11 लाख रुपये आहे, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 19.3 लाख रुपयापर्यंत जाते. कंपनीनं ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी एक खास अश्युअर्ड बायबॅक योजना हीर केली आहे, ज्यांतर्गत 3 वर्षे किंवा 30,000 किलोमीटरपर्यंत एसयूव्हीची 75 टक्के रेझिड्युअल वैल्यू (एक्स-शोरूम किंमतीची) हमी दिली आहे. ही योजना 31 मे 2026 पर्यंत बुकींग करणाऱ्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे.

नवीन फेसलिफ्टमध्ये काय खास? : टायगन फेसलिफ्टमध्ये (Volkswagen Taigun Facelift ) बाह्य स्वरूपात लक्षणीय बदल करण्यात आले आहेत. नवीन हेडलाइट्स, अपडेटेड बंपर्स, नवीन अ‍ॅलॉय व्हील डिझाईन्स आणि इल्युमिनेटेड फ्रंट-रियर व्होल्क्सवॅगन लोगो यामुळं गाडी अधिक आधुनिक आणि आकर्षक दिसते. मागील भागात सीक्वेंशियल इंडिकेटर्ससह एलईडी लाइट बार देण्यात आला आहे. दोन नवीन कलर ऑप्शन्स अ‍ॅव्होकाडो पर्ल आणि स्टील ग्रे उपलब्ध आहेत. मागील डिझाईन जरी जास्त बदललेला नसला तरी एकूण लुक अधिक प्रीमियम झाला आहे.

कॅबिनमध्ये बदल कमी आहेत, पण फीचर्समध्ये मोठी भर पडली आहे. नवीन 10.25 इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले,पॅनोरामिक सनरूफ आणि अपडेटेड 10.1 इंच इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन प्रमुख अपग्रेड्स आहेत. याशिवाय पॉवर्ड आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto, अ‍ॅम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग पॅड आणि 6-स्पीकर साउंड सिस्टम सारखी सोयी उपलब्ध आहेत. उच्च व्हेरिएंट्समध्ये नवीन कलर स्कीम्सही दिसतात. स्कोडा कुशाक फेसलिफ्टप्रमाणे व्होल्क्सवॅगनने एसी परफॉर्मन्स सुधारण्यासाठी व्हेरिएबल जिओमेट्री कॉम्प्रेसर दिला आहे, पण रिअर सीट मसाज फंक्शन मात्र उपलब्ध नाही.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स अपडेट्स : मेकॅनिकल बदल फारसे नाहीत. 115 एचपी 1.0-लिटर TSI आणि 150 एचपी 1.5-लिटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजिन्स पूर्वीप्रमाणेच आहेत. 1.0 TSI सोबत 6-स्पीड मॅन्युअल आणि नवीन 8-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स उपलब्ध आहे. 1.5 TSI सोबत 7-स्पीड DCT गिअरबॉक्स कायम आहे. नवीन 8 स्पीड AT मुळं फ्युएल एफिशियन्सी सुधारली आहे. 1.0 TSI AT साठी 19.54 kmpl, MT साठी 19.98kmpl आणि 1.5 TSI DCT साठी 18.85 kmpl चा दावा करण्यात आला आहे. एक महत्त्वाचं अपग्रेड म्हणजे उच्च व्हेरिएंट्समध्ये रिअर डिस्क ब्रेक्स देण्यात आले आहेत, जे ग्राहकांच्या मागणीनुसार तयार करण्यात आले. गाडीची 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग कायम आहे.

किंमत, स्पर्धा आणि खरेदी योजना : स्कोडा कुशाक फेसलिफ्टच्या तुलनेत टायगनची सुरुवातीची किंमत 31,000 रुपये जास्त आहे. नवीन रेनॉल्ट डस्टर (10.49 लाख ते 18.49 लाख) पेक्षा देखील टायगन महाग आहे. मुख्य स्पर्धकांमध्ये किया सेल्टोस,ह्युंडाई क्रेटा,होंडा एलिव्हेट,टाटा सिएरा,मारुती विटारा आणि टोयोटा हायरायडर यांचा समावेश आहे.

7 व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध असलेल्या या एसयूव्हीची बुकींग 11,000 रुपयांच्या टोकनवर सुरू आहे. डिलिव्हरी मे 2026 पासून अपेक्षित आहेत. अश्युअर्ड बायबॅक योजनेचा फायदा घेऊन ग्राहकांची रिसेल वैल्यूची चिंता कमी होईल.

