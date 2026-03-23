वेस्पा प्रिमावेरा आणि स्प्रिंट एस : 2026 मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानासह क्लासिक आकर्षण

Piaggio Group नं 2026 Vespa Primavera आणि Sprint S स्कूटर्स सादर केल्या आहेत. ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिझाइन अपडेटसह क्लासिक शहरी आकर्षण कायम आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 10:00 AM IST

मुंबई : Piaggio Group नं 2026 Vespa Primavera आणि Sprint S स्कूटर्सची नवीन आवृत्ती सादर केली आहे. या छोट्या फ्रेमच्या स्कूटर्समध्ये ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिझाइनमध्ये महत्त्वपूर्ण अपडेट्स करण्यात आले आहेत. तरीही तीचं मूळ शहरी आकर्षण आणि क्लासिक वेस्पा स्टाइल कायम ठेवण्यात आले आहे. शहरातील दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या रायडर्ससाठी ही स्कूटर्स आता अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक आणि स्टाइलिश बनली आहेत. 125 सीसी आणि 150 सीसी व्हेरिएंट्समध्ये हे बदल विशेषतः लक्षवेधी आहेत. इंजिन पॉवरट्रेन मात्र पूर्वीप्रमाणेच राहिले आहेत, ज्यामुळं विश्वासार्हता अबाधित राहिली आहे.

यांत्रिक सुधारणा
2026 मॉडेल्समधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे मागील ड्रम ब्रेकऐवजी 220 मिलिमीटरचा स्टील डिस्क ब्रेक बसवण्यात आला आहे. यासोबत ट्विन-पिस्टन कॅलिपर आणि समोरचा डिस्क ब्रेक ABS सह जोडला गेला आहे. यामुळं शहरातील ट्राफिकमध्ये ब्रेकिंग अधिक सातत्यपूर्ण आणि विश्वासार्ह झालं आहे. 50 सीसीपेक्षा मोठ्या सर्व मॉडेल्समध्ये आता कीलेस इग्निशन सिस्टम उपलब्ध आहे. यामुळं इलेक्ट्रॉनिक फोबद्वारे इंजिन सुरू करणे, सीट अनलॉक करणे आणि बाईक फाइंडर फंक्शन वापरणं शक्य झालं आहे.

नवीन 12 इंची फाइव्ह-स्पोक अलॉय व्हील्समुळं स्कूटर्सचा लुक अधिक तीक्ष्ण झाला आहे आणि हँडलिंगही स्थिर झालं आहे. इंजिन पूर्वीप्रमाणे एअर-कूल्ड 50 सीसी, 125 सीसी आणि 150 सीसी पेट्रोल इंजिन्स फ्यूल इंजेक्शन आहेत. याशिवाय इलेक्ट्रिक मोपेड व्हेरिएंट्स उपलब्ध आहेत, जे 45 किमी/तास वेग मर्यादित आहेत आणि रिमूव्हेबल बॅटरीसह येतात. Primavera Tech इलेक्ट्रिक मॉडेल मात्र जास्त परफॉर्मन्स देणारे आहे आणि शून्य उत्सर्जन हवे असणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे. या सर्व सुधारणांमुळं स्कूटर्स आता अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर झाल्या आहेत.

स्टाइलिंग आणि इन्स्ट्रुमेंटेशनमध्ये नवीनता
Sprint S मॉडेलला अधिक स्पोर्टी लुक देण्यासाठी नवीन फाइव्ह-स्लॉट फ्रंट ग्रिल देण्यात आला आहे, जो क्लासिक वेस्पा डिझाइनची आठवण करून देतो. Primavera मध्ये मडगार्ड क्रेस्ट अधिक परिष्कृत केला आहे आणि फ्रंट शील्डवर स्लिमर ‘टाय’ एलिमेंट जोडण्यात आलं आहे, ज्यामुळं एकंदर लुक अधिक एलिगंट झाला आहे. हँडलबारच्या खाली रिट्रॅक्टेबल बॅग हुक पुन्हा उपलब्ध आहे, ज्यामुळं छोट्या शहरी कामांसाठी स्कूटर अधिक व्यावहारिक झाली आहे.

कॉकपिट पूर्णपणे रीडिझाइन करण्यात आलं आहे. आता फुल LCD इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर उपलब्ध आहे. Primavera साठी पारंपरिक व्हाईट-ऑन-ब्लॅक थीम तर Sprint S साठी रेड अॅक्सेंट्ससह. काही ट्रिम्समध्ये 5 इंच TFT डिस्प्ले कायम आहे, ज्यात Vespa MIA अ‍ॅप इंटिग्रेशनद्वारे नेव्हिगेशन आणि कॉल्स व्यवस्थापित करता येतात. नवीन कलर स्कीम्समध्ये ताजे रंग आणि क्लासिक वेस्पा फ्लेअर एकत्रित करण्यात आलं आहे. यामुळं रायडर्सना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वानुसार स्कूटर निवडण्याचे पर्याय वाढले आहेत.

या सर्व अपडेट्समुळं 2026 Vespa Primavera आणि Sprint S स्कूटर्स शहरातील कम्युटर्ससाठी आदर्श पर्याय बनल्या आहेत. स्टाइल, रिलायबिलिटी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा परिपूर्ण मेळ यात दिसतो. भारतात अद्याप याची उपलब्धता निश्चित झालेली नाही, कारण वेस्पा इथे इतर मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित करत आहे. तरीही आंतरराष्ट्रीय बाजारात लवकरच ही स्कूटर्स शोरूममध्ये दिसतील. ज्या रायडर्सना क्लासिक वेस्पा अनुभव हवा असेल पण आधुनिक सुविधाही हव्या असतील, त्यांच्यासाठी ही मॉडेल्स खरोखरच उत्कृष्ट आहेत.

