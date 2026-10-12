2026 TVS Radeon: All-LED लाइटिंग, नवीन ग्राफिक्स आणि आकर्षक रंगांसह लॉंच; किंमत 67,100 पासून सुरू
TVS मोटरनं आपली 'कम्युटर' मोटरसायकल '2026 Radeon' भारतात लॉंच केलीय. यात ऑल-एलईडी लाइटिंग, सुधारित ग्राफिक्स आणि नवीन रंगांचे पर्याय देण्यात आले आहेत.
Published : October 12, 2026 at 5:00 PM IST
मुंबई: TVS मोटरनं भारतात आपली लोकप्रिय '2026 Radeon' मोटरसायकल लाँच केली आहे. बाईकचं इंजिन आणि मूळ डिझाइनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, परंतु लाइटिंग आणि लूक (सौंदर्य) मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. सणासुदीच्या काळात 'एन्ट्री-लेव्हल कम्युटर बाईक' सेगमेंटमध्ये स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी ही अद्ययावत आवृत्ती (अपडेटेड व्हर्जन) बाजारात आणली गेली आहे.
नवीन एलईडी लाइटिंगमुळं लूक बदलला: 2026 TVS Radeon मधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे यात दिलेली 'ऑल-एलईडी' लाइटिंग सिस्टीम. या बाईकमध्ये आता इंटिग्रेटेड 'डे-टाइम रनिंग लाइट' (DRL) सह एलईडी हेडलाइट देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, यात एलईडी टेल-लाइट आणि दोन्ही बाजूंना एलईडी टर्न इंडिकेटर्सचा समावेश आहे. समोरील DRL चे कोनीय (अँग्युलर) आणि आकर्षक डिझाइन बाईकला एक नवीन ओळख देते. मागील बाजूस, एलईडी टेल-लाइटमध्ये सध्याच्या हाउसिंगमध्येच सहा उभे घटक (vertical elements) समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तथापि, बाईकचा एकूण आकार (सिलुएट) तसाच ठेवण्यात आला आहे, म्हणजेच हा बदल प्रामुख्यानं लूकपुरता मर्यादित आहे, बाईकचे पूर्णपणे नवीन डिझाइन केलेलं नाही.
ग्राफिक्स आणि नवीन रंगांचे पर्याय: TVS नं ग्राफिक्समध्येही बदल केले आहेत आणि रंगांचे नवीन संयोजन (कलर कॉम्बिनेशन्स) सादर केले आहेत. बेस व्हेरिएंट 'ब्लॅक अँड रेड' (काळा आणि लाल) तसंच 'ब्लॅक अँड ब्लू' (काळा आणि निळा) या रंगसंगतीमध्ये उपलब्ध आहे. 'डिजी ड्रम' (Digi Drum) व्हेरिएंट 'ब्लॅक अँड रेड' किंवा 'ब्लॅक अँड ऑरेंज' (काळा आणि नारंगी) पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे, तर टॉप-स्पेक 'डिजी डिस्क' (Digi Disc) 'ब्लॅक अँड ऑरेंज' रंगसंगतीमध्ये येतो. 'डिजी ड्रम' आणि 'डिजी डिस्क' मॉडेल्ससाठी क्लासिक 'रेड अँड ब्लॅक' ड्युअल-टोन (DT) रंगसंगती देखील कायम ठेवण्यात आली आहे. नवीन ग्राफिक्समध्ये हेडलाइट काउल, इंधन टाकी (फ्युएल टँक) आणि बाजूच्या व मागील बॉडी पॅनेलवर उठून दिसणारे (कॉन्ट्रास्टिंग) हायलाइट्स देण्यात आले आहेत. मात्र, सिंगल-पीस सीट, मागील सामान ठेवण्याचा रॅक (लगेज रॅक), 18-इंच अलॉय व्हील्स, क्रॅश गार्ड्स आणि बॉक्स-सेक्शन लोखंडी चेसिस यांसारखे घटक तसेच ठेवण्यात आले आहेत.
इंजिन आणि वैशिष्ट्ये कायम: 2026 TVS Radeon मध्ये पूर्वीप्रमाणेच 109.7 सीसी, सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन 8.08 bhp पॉवर आणि 8.7 Nm टॉर्क निर्माण करतं आणि त्याला 4-स्पीड गिअरबॉक्स जोडलेलं आहे. TVS च्या 'ग्लाईड थ्रू टेक्नॉलॉजी' (GTT) मुळं, कमी वेगातही ही बाईक अगदी सहजपणे चालवता येते. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये इलेक्ट्रिक स्टार्टर (जो कोणत्याही गिअरमध्ये काम करतो), सिंक्रोनाइझ्ड ब्रेकिंग सिस्टम आणि 5-स्टेप प्रीलोड ॲडजस्टमेंटसह ड्युअल रिअर शॉक ॲब्सॉर्बर्सचा समावेश आहे. बाईक चालवण्याचा अनुभव आणि तिची उपयुक्तता यात कोणताही बदल झालेला नाही.
किंमत आणि व्हेरिएंट्सची माहिती: 2026 TVS Radeon तीन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे. बेस व्हेरिएंटची किंमत 67,100 (एक्स-शोरूम) आहे. 'डिजी ड्रम' (Digi Drum) व्हेरिएंटची किंमत 70,100 आहे, तर 'डिजी डिस्क' (Digi Disc) या टॉप-स्पेक व्हेरिएंटची किंमत 73,100 (एक्स-शोरूम) आहे; या टॉप व्हेरिएंटमध्ये फ्रंट डिस्क ब्रेकची सुविधा मिळते. डिस्क ब्रेकची सुविधा केवळ 'डिजी डिस्क' व्हेरिएंटवरच उपलब्ध आहे. बेस आणि 'डिजी ड्रम' व्हेरिएंट्स घेणाऱ्या ग्राहकांना ड्रम ब्रेक्सवरच समाधान मानावे लागेल. या किंमतींमुळं 'एन्ट्री-लेव्हल कम्युटर' सेगमेंटमध्ये हा एक आकर्षक पर्याय ठरतो.
TVS ने इंजिन किंवा मेकॅनिकल भागांमध्ये कोणताही बदल न करता, लायटिंग, ग्राफिक्स आणि कलर स्कीम्समध्ये सुधारणा करून Radeon ला अधिक आधुनिक आणि आकर्षक बनवलं आहे. सणासुदीच्या काळात बाईक खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ज्यांना मर्यादित बजेटमध्ये चांगली लायटिंग आणि अद्ययावत लूक असलेली बाईक हवी आहे, त्यांना 2026 TVS Radeon नक्कीच आवडेल.
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