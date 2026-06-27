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2026 टीव्हीएस एनटॉर्क 125 स्कूटर भारतात लॉंच; नवीन रंग आणि फीचर्ससह उपलब्ध

टीव्हीएसनं 2026 एनटॉर्क 125 स्कूटर भारतात लॉंच केली. नवीन रंग, ग्राफिक्स आणि डिजिटल क्लस्टरसह ही स्पोर्टी स्कूटर युवकांसाठी उपलब्ध झाली आहे.

2026 TVS Ntorque 125 Scooter
2026 टीव्हीएस एनटॉर्क 125 स्कूटर (TVS India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 27, 2026 at 10:45 AM IST

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मुंबई : टीव्हीएसनं आपल्या लोकप्रिय एनटॉर्क 125 स्कूटरची 2026 अपडेटेड (2026 TVS Ntorque 125 Scooter ) आवृत्ती भारतीय बाजारात उतरवली आहे. नवीन रंग, आकर्षक ग्राफिक्स आणि स्टँडर्ड डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरसह ही स्कूटर युवा ग्राहकांना आकर्षित करणार आहे.

नवीन ट्रिम्स आणि किंमत : 2026 टीव्हीएस एनटॉर्क 125 पाच ट्रिम्समध्ये (TVS Ntorque 125 Scooter) उपलब्ध आहे, डिस्क, सुपर स्क्वॉड, रेस एडिशन, रेस एक्सपी आणि एक्सटी. एंट्री-लेव्हल डिस्क व्हेरिएंटची किंमत 82,500 रुपये ठेवण्यात आली आहे. या व्हेरिएंटमध्ये मिडनाइट ब्लॅक आणि स्पिटी व्हाइट असे दोन नवीन रंग तसंच अपडेटेड नार्डो ग्रे ग्राफिक्स देण्यात आलं आहेत. रेस एडिशनची खास आकर्षणे म्हणजे रश ग्रीन, ड्रिफ्ट ब्लू आणि इन्फर्नो रेड ही तीन स्पोर्टी कलर स्कीम्स. या रंगांशी जुळणारे अलॉय व्हील्स स्कूटरला अधिक आक्रमक आणि स्टायलिश लुक देतात.

अपडेटेड फीचर्स : अपडेटेड डिस्क आणि रेस एडिशनमध्ये आता रिवर्स एलईडी फुली डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर स्टँडर्ड म्हणून देण्यात आलं आहे. हा क्लस्टर टीव्हीएस स्मार्टXओनेक्ट ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं रायडरला कॉल, एसएमएस, नेव्हिगेशन आणि वाहन डायग्नोस्टिक्सची माहिती सहज मिळू शकते. स्कूटरचे इतर प्रमुख फीचर्स मात्र बदललेले नाहीत. यात एलईडी हेडलॅम्प्स, एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (डीआरएल), 12 इंचाचे अलॉय व्हील्स, मोठा अंडरसीट स्टोरेज, फ्लॅट फ्लोरबोर्ड, एलईडी टेललॅम्प्स आणि स्टब्बी एक्झॉस्ट यांचा समावेश आहे.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स : इंजिनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 124.8 सीसी सिंगल-सिलेंडर, 3-वॉल्व्ह एअर अँड ऑइल कूल्ड इंजिन 9.5 पीएस पॉवर आणि 10.6 एनएम टॉर्क निर्माण करते. रेस एक्सपी व्हेरिएंट मात्र 10.2 पीएस पॉवर आणि 10.8 एनएम टॉर्क देतं. टीव्हीएस एनटॉर्क 125 ही हीरो झूम 125, होंडा डिओ 125, यामाहा रे एक्सआर 125, सुझुकी एव्हेनिस आणि अप्रिलिया एसआर 125 यांच्याशी थेट स्पर्धा करणार आहे. नवीन रंग, आधुनिक फीचर्स आणि विश्वसनीय परफॉर्मन्ससह 2026 एनटॉर्क 125 युवा आणि स्टाइल-कॉन्शस ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल.

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