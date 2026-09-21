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2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 भारतात 9.99 लाखात लाँच, किंमतीत किरकोळ वाढ..!

ट्रायम्फनं भारतात अद्ययावत 'डेटोना 660' (Daytona 660) 9.99 लाख रुपयांना लॉंच केलीय. यात सस्पेन्शन आणि टायर्समध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

2026 Triumph Daytona 660
2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 (Triumph)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 4:27 PM IST

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मुंबई : प्रसिद्ध ब्रिटीश प्रीमियम मोटरसायकल उत्पादक कंपनी Triumph Motorcycles India नं त्यांची बहुप्रतिक्षित मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाईक 2026 Triumph Daytona 660 भारतात 9.99 लाख (एक्स-शोरूम) या किमतीत अधिकृतपणे लाँच केली आहे. मागील मॉडेलच्या तुलनेत या नवीन मॉडेलच्या किमतीत केवळ 11,000 ची किरकोळ वाढ झाली आहे, परंतु त्यात अनेक महत्त्वाचे हार्डवेअर अपडेट्स देण्यात आले आहेत.

2026 Triumph Daytona 660
2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 (Triumph)

Daytona 660 : 'डेटोना 660' (Daytona 660) मॉडेलमध्ये काही नवीन सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे. इंजिनमध्ये कोणतेही मोठे बदल केलेले नसले तरी, ट्रायम्फनं सस्पेन्शन आणि टायर्समध्ये लक्षणीय सुधारणा केल्या आहेत. याची किंमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे, जी मागील मॉडेलपेक्षा केवळ 11,000 रुपये जास्त आहे.

काय आहे नवीन? : सर्वात महत्त्वाचा बदल सस्पेन्शनमध्ये आहे. या बाईकमध्ये आता 41 मिमीचे 'शोवा' (Showa) अपसाइड-डाऊन (USD) फोर्क्स देण्यात आले आहेत, जे कॉम्प्रेशन आणि रिबाउंड या दोन्हीसाठी पूर्णपणे ॲडजस्टेबल आहेत. सस्पेन्शन ट्रॅव्हल 110 मिमी कायम असलं तरी, या नवीन वैशिष्ट्यामुळं रायडर्सना रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार सेटअपमध्ये अचूक बदल करता येतो. आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर'चा स्टँडर्ड फीचर; यापूर्वी हे केवळ पर्यायी ॲक्सेसरी म्हणून उपलब्ध होतं.

2026 Triumph Daytona 660
2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 (Triumph)

टायर्समध्ये सुधारणा : ट्रायम्फनं टायर्समध्येही सुधारणा केली आहे. या बाईकमध्ये आता पूर्वीच्या 'मिशेलिन पॉवर 6' (Michelin Power 6) टायर्सऐवजी 'मेटझेलर M9RR' (Metzeler M9RR) टायर्स देण्यात आले आहेत. उत्कृष्ट ग्रिप आणि कामगिरीसाठी ओळखले जाणारे हे टायर्स नक्कीच ट्रॅक रायडिंग आणि हाय-स्पीड रायडिंगची आवड असलेल्यांना आकर्षित करतील. बाईकला नवीन लूक देण्यासाठी तीन नवीन रंग पर्याय सादर केले आहेत. ॲल्युमिनियम सिल्व्हर, कॉस्मिक यलो (दोन्ही 'ग्लॉस सॅफायर ब्लॅक' हायलाइट्ससह उपलब्ध) आणि ग्लॉसी फिनिशसह 'सॅफायर ब्लॅक'.

2026 Triumph Daytona 660
2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 (Triumph)

काय बदललेलं नाही? : ट्रायम्फ डेटोना 660 मध्ये तेच 660सीसी, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन-थ्री-सिलेंडर इंजिन कायम ठेवलं आहे, जे 95पीएस (PS) पॉवर आणि 68 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन 6-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेलं आहे. ही मोटारसायकल स्टील पेरीमीटर फ्रेमवर तयार करण्यात आली आहे. ब्रेकिंग सिस्टममध्येही कोणताही बदल झालेला नाही; यात समोरच्या बाजूला रेडियल कॅलिपरसह ट्विन डिस्क ब्रेक्स आहेत, जे प्रभावी स्टॉपिंग पॉवर देतात. समोरचं सस्पेन्शन पूर्णपणे ॲडजस्टेबल असलं तरी, मागील मोनोशॉकमध्ये केवळ 'प्रीलोड ॲडजस्टमेंट'ची सुविधा मिळते.

अस्सल स्पोर्ट्स बाईकचा अनुभव : बाईकची स्पोर्टी रायडिंग पोझिशन कायम ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळं अस्सल स्पोर्ट्स बाईकचा अनुभव मिळतो. एकंदरीत, ट्रायम्फनं बाईकची विद्यमान वैशिष्ट्ये जपली आहेत.

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