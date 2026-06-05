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दणकट नवी कोरी 2026 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा भारतात लॉंच, जाणू घ्या किंमत आणि प्रकार

टोयोटा किर्लोस्करने 2026 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा (2026 Toyota Innova Crysta) लॉंच केली आहे. तिची सुरुवातीची किंमत 19.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे.

2026 Toyota Innova Crysta Launched
2026 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा (Toyota)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 5, 2026 at 10:31 AM IST

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मुंबई : टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं भारतात अद्ययावत (अपडेटेड) टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा अधिकृतपणे लाँच केली. या गाडीची सुरुवातीची किंमत 19.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. लोकप्रिय असलेल्या या MPV च्या नवीन आवृत्तीमध्ये डिझाइनमधील सूक्ष्म बदल, सोयीसुविधांची नवीन वैशिष्ट्ये आणि इंटिरियरमधील नूतनीकरण केलेले घटक पाहायला मिळतात. यात डिझेल इंजिन मात्र कायम ठेवण्यात आलं आहे. टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा ही गेल्या दोन दशकांपासून देशातील सर्वात यशस्वी MPV पैकी एक राहिली आहे. व्यावहारिक आणि त्याच वेळी प्रीमियम कौटुंबिक वाहन (फॅमिली मूव्हर) शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी या मॉडेलला अद्ययावत आणि आकर्षक ठेवण्याचा उद्देश या बदलांमागे आहे.

2026 Toyota Innova Crysta
2026 Toyota Innova Crysta (Toyota Kirloskar Motor)

2026 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा डिझाइन: अद्ययावत टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा आता पुन्हा डिझाइन केलेल्या फ्रंट ग्रिलसह येते, जी पूर्वीपेक्षा अधिक ठळक आणि अत्याधुनिक दिसते. या MPV ला अधिक दमदार आणि प्रीमियम लूक देण्यासाठी टोयोटानं पुढील आणि मागील बंपर गार्निशमध्येही बदल केले आहेत. गाडीचा एकूण आकार (सिलुएट) तसाच राहिला असला तरी, या बाह्य बदलांमुळं टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा अधिक आधुनिक दिसते. ज्या ग्राहकांना प्रीमियम लूक हवा आहे, पण ज्यांना इनोव्हा क्रिस्टाची मूळ उपयुक्तता आणि सोय (प्रॅक्टिकॅलिटी) तशीच हवी आहे, अशा ग्राहकांसाठी ही नवीन शैली (स्टायलिंग) तयार करण्यात आली आहे.

2026 Toyota Innova Crysta Front profile
2026 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टाचं फ्रंट प्रोफाइल (Toyota Kirloskar Motor)

2026 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा किंमत आणि प्रकार (व्हेरिएंट्स):

VariantsEx Showroom Price INR (7S)Ex Showroom Price INR (8S)
GX / GX FleetRs. 1,972,000Rs. 1,977,000
GX+Rs. 2,115,000Rs. 2,120,000
VXRs. 2,493,000Rs. 2,498,000
ZXRs. 2,663,000-

2026 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा केबिन आणि वैशिष्ट्ये :केबिनमधील अनुभव अधिक चांगला करण्यासाठी टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टाच्या आत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. या MPV मध्ये आता ड्युअल-टोन लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, नवीन 'ग्रेस कॉपर' ट्रिम ॲक्सेंट्स आणि डॅशबोर्ड व डोअर पॅनेलवर वुड-पॅटर्नचे (लाकडी नक्षीचे) घटक देण्यात आले आहेत. टोयोटानं काही निवडक व्हेरिएंट्समध्ये वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) सारख्या सोयीसुविधाही जोडल्या आहेत. अद्ययावत स्विचगिअर आणि एसी कंट्रोलमधील तपशीलमुळं केबिनमध्ये प्रीमियम अनुभव घेता येईल.इतर वैशिष्ट्यांमध्ये स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीसह टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, 7 एअरबॅग्ज, ABS सह EBD आणि ब्रेक असिस्ट, VSC आणि हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल यांचा समावेश आहे.

2026 Toyota Innova Crysta Airbags
२०२६ टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टाच्या एअरबॅग्ज (Toyota Kirloskar Motor)

2026 टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा इंजिन: टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टाला पॉवर देण्यासाठी परिचित असं 2.4 लिटर डिझेल इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्सशी जोडलेलं आहे.हे इंजिन 148 bhp ची पॉवर आणि 343 Nm चा टॉर्क निर्माण करते. टोयोटानं या गाडीची इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) 15 किमी प्रति लिटरपर्यंत असल्याचा दावा केला आहे. डिझेल इंजिन हे त्याच्या सुरळीत कामगिरीसाठी, सुरुवातीच्या टप्प्यावर मिळणाऱ्या दमदार टॉर्कसाठी आणि महामार्गावरील आरामदायी प्रवासासाठी ओळखलं जातं; याच वैशिष्ट्यांमुळं 'टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा' ही वैयक्तिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांसाठी पसंतीची निवड ठरली आहे.

2026 Toyota Innova Crysta Interior
२०२६ टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टाचा आतील भाग (Toyota Kirloskar Motor)

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