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दऱ्याखोऱ्यांत धावणारा 2026 हिलक्स पिकअप भारतात लॉंच, नवीन GX 4x2 ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट उपलब्ध

टोयोटा किर्लोस्करनं 2026 हिलक्स फेसलिफ्ट पिकअप (2026 Toyota Hilux Pickup) भारतात लॉंच केलं. नवीन GX 4x2 ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटसह उपलब्ध झालंय.

2026 Toyota Hilux Pickup
2026 हिलक्स पिकअप (Toyota)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 10:33 AM IST

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मुंबई : टोयोटा किर्लोस्कर मोटरनं भारतात 2026 टोयोटा हिलक्स फेसलिफ्ट पिकअप (Toyota Hilux Pickup) लॉंच केलंय. एक्स-शोरूम किंमतीनुसार सुरुवातीची किंमत 32 लाख रुपये आहे. हा लाईफस्टाइल पिकअप आता अधिक सुलभ आणि आकर्षक झाला आहे. सर्वात मोठी बातमी म्हणजे नवीन GX 4x2 ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटची सुरुवात. यापूर्वी हिलक्स पिकअप (Toyota Hilux) फक्त 4x4 व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध होतं, ज्यामुळं ते मर्यादित खरेदीदारांसाठीच होतं. आता रियर-व्हील-ड्राईव्ह ऑटोमॅटिक पर्यायामुळं सामान्य वापरकर्त्यांसाठीही हिलक्स पिकअप आकर्षक ठरेल.

2026 Toyota Hilux Pickup
2026 हिलक्स पिकअप (Toyota)

नवीन स्टाइलिंग आणि रंग : नवीन हिलक्स (Hilux Pickup) आता तो सूक्ष्म बदलांसह अधिक आधुनिक झाला आहे. यात सहा आकर्षक सल्फर मेटॅलिक, प्लॅटिनम पर्ल व्हाइट मेटॅलिक, अ‍ॅटिट्यूड ब्लॅक, अ‍ॅश, इमोशनल रेड आणि सुपर व्हाइट रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. नवीन डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलॅम्प्ससह इंटिग्रेटेड डे-टाइम रनिंग लॅम्प्स (DRLs), फ्रंट फॉग लॅम्प्स, रियर डेक बोर्डिंग स्टेप आणि टेलगेट असिस्ट फंक्शनसह लॉकेबल रियर डोअर यासारख्या वैशिष्ट्यांमुळं हिलक्सची उपयुक्तता वाढली आहे.

2026 Toyota Hilux Pickup
2026 हिलक्स पिकअप (Toyota)

इंटिरियरमध्ये मोठा टेक अपग्रेड : केबिनमध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे 12.3 इंचाचा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम. यासोबत या पिकअपला टोयोटाची i-Connect कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी देण्यात आली आहे. 360 डिग्री कॅमेरा, पार्किंग सपोर्ट आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) सारखी वैशिष्ट्ये शहरी आणि ऑफ-रोड दोन्ही परिस्थितीत सोयीसुविधा देतात. ड्रायव्हर आणि प्रवाशांना अधिक आरामदायक आणि सुसज्ज अनुभव मिळेल.

2026 Toyota Hilux Pickup
2026 हिलक्स पिकअप (Toyota)

सुरक्षा वैशिष्ट्ये मजबूत : टोयोटानं हिलक्सची सुरक्षा पातळी लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. सात एअरबॅग्स, ABS सह EBD आणि ब्रेक असिस्ट, GOA (Global Outstanding Assessment) बॉडी स्ट्रक्चर यासारख्या वैशिष्ट्यांमुळं अपघातात प्रवाशांचे संरक्षण अधिक प्रभावी होईल. ही वैशिष्ट्ये हिलक्सला सेगमेंटमधील सर्वात सुरक्षित पिकअप बनवतात.

2026 Toyota Hilux Pickup
2026 हिलक्स पिकअप (Toyota)

ऑफ-रोड क्षमता कायम : 4x4 व्हेरिएंट्समध्ये मल्टी-टेरेन सिलेक्ट (MTS), डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल (DAC) आणि प्रगत फोर-व्हील-ड्राईव्ह मोड्स उपलब्ध आहेत. यामुळं खडकाळ, ओले किंवा खोल रस्त्यांवरही हिलक्स आत्मविश्वासाने वाहन चालवता येईल. हिलक्स ‘Built To Go Beyond The Tarmac’ या तत्त्वावर खरा उतरतो.

2026 Toyota Hilux Pickup
2026 हिलक्स पिकअप (Toyota)

इंजिन आणि परफॉर्मन्स: पॉवरस्रोत तसाच 2.8 लिटर GD डिझेल इंजिन आहे. हे इंजिन 204 हॉर्सपॉवर पॉवर आणि 500 Nm टॉर्क निर्माण करते. सहा-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह जोडलेलं हे इंजिन सेगमेंटमधील सर्वात शक्तिशाली पर्यायांपैकी एक आहे. इंधनकार्यक्षमता आणि टॉर्क दोन्हीमध्ये हिलक्स उत्कृष्ट कामगिरी देतो.

अधिक सुलभ आणि आकर्षक : GX 4x2 AT, GX 4x4 AT आणि VX 4x4 AT असे तीन व्हेरिएंट उपलब्ध आहेत. 4x2 ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमुळं हिलक्स आता फक्त ऑफ-रोड उत्साहींसाठी न राहता, दैनंदिन वापर, स्टाइल आणि विश्वासार्हता शोधणाऱ्या खरेदीदारांसाठीही योग्य ठरला आहे. टोयोटाच्या विश्वासार्हतेची छाप असलेला हा पिकअप भारतीय बाजारात चांगली विक्री करेल अशी अपेक्षा आहे.

Toyota Hilux Facelift 2026 किंमत आणि वैशिष्ट्ये : Toyota Kirloskar Motor नं जुलै 2026 मध्ये नवीन Hilux पिकअप लाँच केलं आहे. यात फक्त ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन आहे. नवीन 4x2 (RWD) व्हेरिएंट यात जोडलं गेलं आहे आणि 4x4 पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

व्हेरिएंटकिंमत (ex-showroom)ड्राइव्हट्रेनमुख्य वैशिष्ट्ये (मुख्य हायलाइट्स)
GX 4x2 AT31.99 लाख2WD (RWD)- 12.3-इंच टचस्क्रीन (Wireless Apple CarPlay & Android Auto) - 7-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर - वायरलेस चार्जिंग, क्रूझ कंट्रोल - 8-स्पीकर ऑडिओ - 7 एअरबॅग्स, VSC, TPMS, पार्किंग सेंसर्स - LED हेडलॅम्प्स, 17-इंच अलॉय व्हील्स - Eco/Normal/Sport मोड्स
GX 4x4 AT33.69 लाख4WD (H4/L4)GX 4x2 सारखी वैशिष्ट्ये + 4x4 सिस्टम, Electronic Differential Lock, Downhill Assist
VX 4x4 AT (टॉप)36.69 लाख4WD (H4/L4)GX ची सर्व वैशिष्ट्ये + Ventilated Front Seats, 360° Panoramic Camera, Dual-zone AC, ADAS (काही फीचर्स), Powered Seats, अधिक प्रीमियम इंटीरियर

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