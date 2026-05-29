2026 टेस्ला मॉडेल वाय प्रीमियम आरडब्ल्यूडी भारतात लाँच

टेस्ला कंपनीनं 2026 टेस्ला मॉडेल वाय प्रीमियम आरडब्ल्यूडी (Tesla Model Y Premium RWD) भारतात 50.89 लाख रुपये किंमतीत लॉंच केलंय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 29, 2026 at 4:53 PM IST

मुंबई : टेस्ला कंपनीनं भारतीय बाजारात आपल्या लोकप्रिय मॉडेल वायचं नवं प्रीमियम रिअर-व्हील-ड्राइव्ह (आरडब्ल्यूडी) व्हेरियंट लाँच (Tesla Model Y Premium RWD) केलं.याची एक्स-शोरूम किंमत 50.89 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे व्हेरियंट पूर्वीच्या लाँग रेंज प्रीमियम आरडब्ल्यूडीपेक्षा 11.1 लाख रुपये स्वस्त आहे. जुलै 2026 पासून डिलिव्हरी सुरू होणार असल्याची माहिती कंपनीनं दिली आहे. भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात टेस्ला आपली उपस्थिती मजबूत करत आहे.

मॉडेल वायची मुख्य वैशिष्ट्ये: 2026 टेस्ला मॉडेल वाय प्रीमियम आरडब्ल्यूडीमध्ये 64 kWh बॅटरी पॅक आणि रिअर माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर आहे. ही मोटर 299 हॉर्सपॉवरची शक्ती देते. WLTP प्रमाणे 500 किलोमीटरपर्यंत रेंज मिळते. 0 ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग 5.9 सेकंदात गाठता येतो. कमाल वेग 201 किलोमीटर प्रति तास आहे.

खालील तक्त्यात मॉडेल्सच्या किमती

New VariantPrice (ex-showroom)Old VariantPrice (ex-showroom)
Tesla Model Y Premium RWDRs 50.89 lakhTesla Model Y RWDRs 59.89 lakh
Tesla Model Y L Premium AWD (six-seater)Rs 61.99 lakhTesla Model Y Long Range RWDRs 67.89 lakh

चार्जिंग आणि परफॉर्मन्स : सुपरचार्जरवर 175 kW DC फास्ट चार्जिंगसह 15 मिनिटांत 238 किलोमीटर रेंज मिळू शकते. हे वैशिष्ट्य भारतीय ग्राहकांसाठी उपयुक्त ठरेल, कारण चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हळूहळू वाढत आहे.

इंटीरियर आणि स्पेस: कारमध्ये पाच प्रवासी बसू शकतात. ऑल-ब्लॅक किंवा झेन ग्रे इंटीरियर उपलब्ध आहे. कमाल स्टोरेज क्षमता 2,138 लिटर आहे. नवीन 16 इंच मुख्य टचस्क्रीन आणि रिअर प्रवाशांसाठी 8 इंच टचस्क्रीन देण्यात आले आहे. पॅनोरॅमिक सनरूफ, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, रिअर सीट्स पॉवर रिक्लाइनिंग आणि फोल्डिंग, पॉवर्ड टेलगेट, वायरलेस चार्जिंग, अकॉस्टिक ग्लास यासारखे प्रीमियम फीचर्स आहेत.

भारतीय बाजारातील महत्व : टेस्ला मॉडेल वाय आता दोन व्हेरियंट्समध्ये उपलब्ध आहे , प्रीमियम आरडब्ल्यूडी आणि एल प्रीमियम एडब्ल्यूडी. नवीन व्हेरियंटमुळं किंमत कमी झाल्यानं अधिक ग्राहकांना परवडणारी होईल. भारतात इलेक्ट्रिक एसयूव्हीची मागणी वाढत असताना टेस्लाची ही एंट्री महत्त्वाची आहे.

