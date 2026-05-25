2026 टाटा टियागो ईव्ही फेसलिफ्ट: आधुनिक इंटिरियर्स आणि आकर्षक डिझाइनसह लॉंच होण्यास सज्ज

टाटा मोटर्सनं 28 मे च्या लाँचपूर्वी अपडेटेड टियागो EV चं आकर्षक नवीन इंटीरियर सादर केलं आहे.

2026 Tata Tiago EV Facelift
2026 टाटा टियागो ईव्ही फेसलिफ्ट (Tata india)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 25, 2026 at 3:00 PM IST

मुंबई: टाटा मोटर्सनं 28 मे रोजी होणाऱ्या अधिकृत लॉंचपूर्वी अद्ययावत टियागो ईव्हीच्या इंटिरियर्सचं अनावरण केलं. केवळ बाह्यरूपातील बदलांपलीकडं जाऊन, या इलेक्ट्रिक हॅचबॅकमध्ये आकर्षक डिझाइनसह एक नवीन, प्रीमियम इंटिरियर केबिन असेल. शहरी प्रवासासाठी एक व्यावहारिक वाहन शोधणाऱ्या आधुनिक ईव्ही खरेदीदारांसाठी ही कार एक आकर्षक पर्याय ठरू शकते.

इंटिरियर्स: फेसलिफ्टेड टियागो ईव्हीच्या केबिनमधून आता अधिक आधुनिक आणि ईव्ही-केंद्रित वातावरण जाणवते. ड्युअल-टोन ब्लॅक-अँड-ग्रे थीम कायम ठेवण्यात आली असली तरी, तिची अंमलबजावणी अधिक स्वच्छ, सौम्य आणि लक्षणीयरीत्या अधिक प्रीमियम दिसते. डॅशबोर्डमध्ये लेयर्ड टेक्स्चरसह एक हॉरिझॉन्टल लेआउट आहे. फॅब्रिकनं गुंडाळलेला वरचा डॅशबोर्ड केबिनला एक उबदार आणि उच्च दर्जाची अनुभूती देतो. डॅशबोर्डमध्ये 10.25 इंचाची फ्लोटिंग टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम आणि एक स्वतंत्र डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे. स्टीयरिंग व्हीलवर आता प्रकाशित होणारा टाटा ईव्ही (Tata.EV) लोगो आहे. विशेष म्हणजे, टाटानं फिजिकल एसी कंट्रोल्स कायम ठेवले आहेत; रोटरी नॉब्स आणि बटणांच्या समावेशामुळं वापरण्यास सुलभता येते. फ्लोटिंग लेआउट डिझाइनमुळं स्टोरेज स्पेस वाढली आहे. वायरलेस चार्जिंग ट्रे आणि चार्जिंग पोर्ट्स केबिनमध्ये सुबकपणे समाविष्ट केले आहेत. संपूर्ण केबिनमध्ये आता ड्युअल-टोन फॅब्रिक अपहोल्स्ट्री आहे, जी हलकी वाटते आणि भारतीय उन्हाळ्यात अधिक आराम देते. पहिल्यांदाच, मागच्या सीटवरील प्रवाशांच्या सोयीसाठी मागील एसी व्हेंट्स आणि मागील चार्जिंग पोर्ट्स देण्यात आले आहेत.

एक्सटीरियर्स: गाडीच्या बाह्य स्वरूपात लक्षणीय बदल करण्यात आला आहे. पुढील भागात बॉडी-कलर असलेली, बंद ग्रिल, स्लिम एलईडी हेडलॅम्प्स आणि आयब्रो-शेप एलईडी डीआरएल (DRLs) आहेत. नवीन बंपर डिझाइन आणि व्हर्टिकल स्टायलिंग एलिमेंट्समुळं टियागो ईव्हीला अधिक प्रीमियम आणि आधुनिक लुक मिळतो. साइड प्रोफाइलमध्ये नवीन अलॉय व्हील्स, ब्लॅक व्हील आर्च, ग्लॉस-ब्लॅक ओआरव्हीएम (ORVMs), शार्क-फिन अँटेना आणि "Tata.ev" ब्रँडिंग आहे. मागील बाजूस, उभ्या एलईडी टेललॅम्प्स आणि एक चकचकीत-काळी जोडपट्टी वाहनाला एक रुंद आणि सुबक लुक देतात.

वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षा:

  • 10.25 इंचाचा टचस्क्रीन
  • वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले
  • वायरलेस चार्जिंग
  • 360-अंशांचा कॅमेरा (या श्रेणीतील सर्वात किफायतशीर पर्याय)
  • स्वयंचलित क्लायमेट कंट्रोल
  • क्रूझ कंट्रोल
  • स्वयंचलित हेडलाइट्स आणि वायपर्स
  • TPMS
  • स्वयंचलितपणे दुमडणारे ORVMs

सुरक्षेसाठी, यामध्ये ABS, EBD, ESC, हिल होल्ड आणि ISOFIX माउंट्स उपलब्ध आहेत. टाटाचा आजवरचा भक्कम इतिहास पाहता, या गाडीला 5-स्टार 'भारत NCAP' रेटिंग मिळण्याची अपेक्षा आहे.

पॉवरट्रेन: यामध्ये 19.2 kWh आणि 24 kWh क्षमतेचे बॅटरी पर्याय कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. याची पॉवर आउटपुट 61 PS ते 75 PS च्या दरम्यान असून, याची ड्रायव्हिंग रेंज (एका चार्जवरील अंतर) 223 ते 293 किमी (MIDC) इतकी आहे. DC फास्ट चार्जिंगद्वारे बॅटरी 10% वरून 80% पर्यंत चार्ज होण्यासाठी 58 मिनिटे लागतात. भविष्यात याची कार्यक्षमता आणि रेंजमध्ये आणखी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

प्रक्षेपण आणि स्पर्धक: 28 मे रोजी 'ICE Tiago' (पेट्रोल/डिझेल आवृत्ती) सोबतच ही कार लाँच केली जाणार असून, ती MG Comet EV आणि Citroën eC3 या गाड्यांशी स्पर्धा करेल. दैनंदिन वापराची सुलभता (practicality), महामार्गावरील उपयुक्तता आणि वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत 'Tiago EV' आघाडीवर राहील, अशी अपेक्षा आहे.

