2026 टाटा टियागो आणि टियागो ईव्ही भारतात लाँच: जाणून घ्या, नवीन डिझाइन, वैशिष्ट्ये आणि किंमत...
टाटा मोटर्सनं 2026 टियागो आणि टियागो ईव्ही लाँच केलीय. नवीन डिझाइन, आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि सुधारित रेंजसह ही कार 4.69 लाख रुपयांपासून उपलब्ध आहे.
Published : May 28, 2026 at 4:55 PM IST
मुंबई : टाटा मोटर्सनं भारतीय बाजारात आपल्या लोकप्रिय हॅचबॅक कार 2026 टाटा टियागो आणि टियागो ईव्हीची नवी आवृत्ती लाँच केली आहे. नवीन डिझाइन, आधुनिक वैशिष्ट्ये, सुधारित इंटीरियर आणि वर्धित सुरक्षा यामुळं ही कार मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. टाटा टियागोची सुरुवातीची किंमत 4.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तर टियागो ईव्हीची 6.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. बीएएस (Battery as a Service) पर्यायासह ईव्हीची किंमत 4.69 लाख रुपये इतकी राहील. आयसीएनजी आवृत्ती 5.79 लाख रुपयांपासून उपलब्ध आहे. मारुती सुझुकी स्विफ्ट आणि ह्युंडाई ग्रँड i10 NIOS सारख्या प्रतिस्पर्धी कार्सना टक्कर देण्यासाठी टाटाने या मॉडेलमध्ये लक्षणीय बदल केले आहेत. ही नवीन आवृत्ती केवळ स्टाइलिश दिसत नाही तर तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीतही अग्रेसर आहे. विशेषतः युवा खरेदीदार आणि पर्यावरणस्नेही ग्राहकांसाठी टियागो ईव्ही एक उत्तम पर्याय ठरेल.
नवीन डिझाइन: 2026 टाटा टियागोमध्ये डिझाइनचा पूर्ण बदल करण्यात आला आहे. आता त्यात एलईडी हेडलॅम्प्ससह एब्रो-स्टाइल डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) देण्यात आल्या आहेत. हेडलाइट कॅसिंगमध्ये ही डिझाइन कारला अधिक तीक्ष्ण आणि आधुनिक स्वरूप देते. मध्यभागी काळा पॅनल आणि नवीन बंपर डिझाइनमुळं कारची उपस्थिती अधिक प्रभावी झाली आहे. कारच्या साइड प्रोफाइलमध्ये फारसा बदल नाही, परंतु नवीन अलॉय व्हील्सची डिझाइन आकर्षक आहे. मागील भागात नवीन एलईडी टेललाइट्स आहेत ज्यात उभ्या रेषा आहेत. टेललाइट्स एकमेकांशी जोडलेल्या दिसतात आणि मध्यभागी टाटा लोगो आहे. याशिवाय, रियर वायपर, “टियागो” नाव आणि अपडेटेड बंपरमध्ये व्हर्टिकल रिफ्लेक्टर्स देण्यात आले आहेत. हे सर्व बदल कारला प्रीमियम आणि स्पोर्टी लूक देतात. टियागो ईव्हीचं डिझाइन आयसीई आवृत्तीसारखंच आहे, परंतु काळ्या पॅनलऐवजी बॉडी कलर पॅनल दिले आहे. एअरोडायनामिक अलॉय व्हील्स आणि ईव्ही-विशिष्ट बॅजेस यामुळं इलेक्ट्रिक मॉडेल वेगळं ओळखता येतं.
2026 Tata Tiago Price :
|SMART
|PURE
|PURE+
|PURE + A
|CREATIVE
|CREATIVE+
|PETROL MT
|4.69L
|5.49L
|5.99L
|6.49L
|6.99L
|7.29L
|CNG MT
|5.79L
|6.49L
|6.99L
|7.49L
|7.99L
रंग पर्याय: नवीन टियागोमध्ये Varanasi Vibrance, Sobo Surge, Pangong Pulse, Pristine White, Pure Grey आणि Daytona Grey सारखे आकर्षक रंग उपलब्ध आहेत. टियागो ईव्हीमध्ये हे सर्व रंग आणि अतिरिक्त Dehradun Dew रंगाचा पर्याय आहे. हे रंग भारतीय ग्राहकांच्या आवडी लक्षात घेऊन निवडले आहेत.
इंटीरियर: टाटानं टियागोच्या इंटीरियरमध्ये मोठा बदल केला आहे. ब्लॅक आणि लाइट ग्रे कलर स्कीम कायम ठेवली आहे, परंतु डॅशबोर्ड अधिक उभ्या लेआऊटमध्ये आहे. ड्रायव्हरसाठी नवीन स्टँडअलोन डिस्प्ले, 2-स्पोक स्टीअरिंग व्हील आणि लाइट अप टाटा लोगो यामुळं इंटीरियर प्रीमियम वाटतो. 10.25 इंचाचा फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट सिस्टम आता अधिक आकर्षक आहे. ‘TIAGO’ लोगो खाली हलवला गेला असून क्लायमेट कंट्रोल पॅनलमध्ये रोटरी नॉब्ज आणि टॉगल स्विचेस आहेत. हे सर्व एकत्रितपणे कारच्या केबिनला आधुनिक आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवतात.
वैशिष्ट्ये : 2026 टियागो वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत खूपच अग्रेसर आहे. यात ड्युअल वायरलेस चार्जर, 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर, रियर एसी वेंट्स, क्रूझ कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वायपर्स, पॅडल शिफ्टर्स (AMT सह), ऑटो हेडलॅम्प्स यासारखी वैशिष्ये आहेत. सुरक्षेच्या दृष्टीने सहा एअरबॅग्स स्टँडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-होल्ड कंट्रोल, सुधारित चेसिस आणि इतर फीचर्स मिळतात. यामुळं कारला चार-स्टार GNCAP सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. टियागो ईव्हीमध्ये ऑटो डिमिस्ट आणि हाय-बीम अलर्ट सारखी अतिरिक्त वैशिष्ये आहेत.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स : पेट्रोल आवृत्तीत 1.2 लिटर नॅचरली aspirated इंजिन आहे, जे 86 hp पॉवर आणि 113 Nm टॉर्क देतं. CNG आवृत्तीत 725 hp पॉवर आणि 96 Nm टॉर्क मिळतं. दोन्हीमध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा 5-स्पीड AMT गिअरबॉक्स उपलब्ध आहे. सेगमेंटमध्ये प्रथमच CNG कारला AMT पर्याय मिळाला आहे, ज्यामुळं शहरातील वाहतूक सोयीची होईल.
टियागो ईव्ही रेंज, बॅटरी आणि चार्जिंग : टियागो ईव्हीमध्ये 19.2 kWh आणि 24 kWh बॅटरी पॅक पर्याय उपलब्ध आहेत. एका चार्जवर 205 ते 215 किलोमीटर usable रेंज आणि MIDC प्रमाणे 285 किलोमीटर रेंज मिळते. 18 मिनिटांत 100 किलोमीटर रेंज मिळेल. 3.3 kW पोर्टेबल चार्जर, 7.2 kW होम चार्जर आणि 30 kW DC फास्ट चार्जिंग पर्याय आहेत. बीएएस मॉडेलमुळं ग्राहकांना बॅटरी खरेदीशिवाय कमी किंमतीत ईव्ही मालकी मिळेल (2.6 रुपये प्रति किलोमीटर).
बाजारातील स्थान आणि स्पर्धा : भारतीय बाजारात छोट्या हॅचबॅक्सची मागणी नेहमीच राहिली आहे. मारुती स्विफ्ट, ह्युंडाई ग्रँड i10 NIOS, सिट्रोएन C3 यासारख्या कार्सशी टक्कर देताना टाटा टियागो आपल्या सुरक्षा रेटिंग, वैशिष्ये आणि ईव्ही पर्यायानं वेगळी ठरते. CNG आणि ईव्ही दोन्ही पर्याय उपलब्ध असल्यानं इंधन खर्चाची चिंता कमी होते. सरकारी EV सबसिडी आणि इंधनाच्या वाढत्या किंमती लक्षात घेता ही कार आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरेल.
2026 टाटा टियागो आणि टियागो ईव्ही ही केवळ कार नाही तर टाटाच्या ‘न्यू फॉरेवर’ व्हिजनचा भाग आहे. डिझाइन, टेक्नॉलॉजी, सुरक्षा आणि पर्यावरणस्नेही पर्याय यामुळं ही कार भारतीय रस्त्यांवर लोकप्रिय होईल अशी अपेक्षा आहे. ग्राहकांनी आपल्या गरजेनुसार पेट्रोल, CNG किंवा EV आवृत्ती निवडावी.
