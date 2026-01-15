ETV Bharat / technology

2026 सुझुकी गिक्सर 250 आणि गिक्सर एसएफ 250 नवीन रंगात लॉंच, जाणून घ्या किंमत

सुझुकीनं भारतात 2026 गिक्सर एसएफ 250 आणि गिक्सर 250 लॉंच केल्या. या दुचाकीत आता नवे रंग आणि स्टायलिंग अपडेट्स मिळताय.

2026 Suzuki Gixxer 250 and Gixxer SF 250
2026 सुझुकी गिक्सर 250 आणि गिक्सर एसएफ 250 (Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 15, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : सुझुकी मोटरसायकल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडनं (SMIPL) भारतात 2026 सुझुकी गिक्सर एसएफ 250 आणि गिक्सर 250 च्या अपडेटेड आवृत्त्या लॉंच केल्या आहेत. या मोटरसायकलींना नवे आकर्षक रंग आणि रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स देण्यात आलं आहे. या दुचाकींची किंमत 1.82 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होते. या अपडेट्समुळं या स्पोर्टी बाईक्सना अधिक आधुनिक आणि आक्रमक लूक मिळाला आहे, तर तांत्रिक आणि यांत्रिक वैशिष्ट्ये पूर्वीप्रमाणेच कायम आहेत.

Gixxer-sf-250-520x420-01.jpg
गिक्सर एसएफ 250 (सुझुकी )

नवे रंग आणि स्टायलिंग अपडेट्स
गिक्सर एसएफ 250 ला आता दोन नवे रंग ग्लास स्पार्कल ब्लॅक आणि पर्ल ग्लेशियर व्हाईट/मेटॅलिक मॅट प्लॅटिनम सिल्व्हर मिळाले आहेत. याशिवाय विद्यमान मेटॅलिक ट्रायटन ब्लू/पर्ल ग्लेशियर व्हाईट हा पर्यायही उपलब्ध आहे. दुसरीकडं, गिक्सर 250 (व्हर्जन) ला तीन नवे रंग देण्यात आले आहेत: पर्ल ग्लेशियर व्हाईट/मेटॅलिक मॅट प्लॅटिनम सिल्व्हर, मेटॅलिक ट्रायटन ब्लू/ग्लास स्पार्कल ब्लॅक आणि ग्लास स्पार्कल ब्लॅक. या नव्या रंगसंगती आणि ग्राफिक्समुळं दोन्ही मोटरसायकलींचा स्पोर्टी कॅरेक्टर अधिक उठून दिसतोय.

Gixxer-sf-250-520x420-05.jpg
गिक्सर एसएफ 250 (सुझुकी )

इंजिन आणि परफॉर्मन्स
दोन्ही मोटरसायकलींमध्ये 249 सीसी सिंगल-सिलेंडर, ऑइल-कूल्ड, सिंगल ओव्हरहेड कॅमशाफ्ट (SOHC) इंजिन आहे. हे इंजिन सुझुकी इको परफॉर्मन्स (SEP) तंत्रज्ञानासह येत असून, 9,300rpm वर 26.5 पीएस पॉवर आणि 7,300rpm वर 22.2 एनएम टॉर्क मिळतं. सुझुकी ऑइल कूलिंग सिस्टिममुळं (SOCS) इंजिनला उत्कृष्ट थर्मल स्थिरता मिळते, ज्यामुळं लीनियर अॅक्सिलरेशन, कमी इंधन खपत, उच्च टिकाऊपणा आणि सोपी मेंटेनन्स शक्य होतं. हलक्या पण मजबूत चेसिसमुळं या बाईक्सना उत्कृष्ट हॅंडलिंग, स्थिरता आणि आरामदायी एर्गोनॉमिक्स मिळतं.

Gixxer-sf-250-520x420-06.jpg
गिक्सर एसएफ 250 (सुझुकी )

आधुनिक वैशिष्ट्ये
या मोटरसायकली युरोपियन-प्रेरित स्ट्रेट-अहेड स्पोर्ट्स बाईक डिझाइनसह येतात. यात पूर्ण एलईडी लायटिंग, ब्लूटूथ-कनेक्टेड मल्टी-फंक्शन डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल (सुझुकी राईड कनेक्टसह) आणि सुझुकी इझी स्टार्ट सिस्टिम यांचा समावेश आहे. नव्यानं डिझाइन केलेले 10-स्पोक अलॉय व्हील्स ब्रश्ड फिनिशसह अधिक प्रीमियम लूक देतात. राईड कनेक्ट अॅपद्वारे रायडर्सना नेव्हिगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन आणि व्हेईकल स्टेटस यासारखी माहिती मिळते.

Gixxer-sf-250-520x420-03.jpg
गिक्सर एसएफ 250 (सुझुकी )

किंमत आणि उपलब्धता
सुझुकी गिक्सर एसएफ 250 ची एक्स-शोरूम किंमत 1,89,738 रुपये आहे, तर गिक्सर 250 ची किंमत 1,81,517 रुपये आहे. या किंमती दिल्लीतील एक्स-शोरूम आहेत आणि राज्यानुसार यात बदलू होऊ शकतो.

Gixxer-sf-250-520x420-02.jpg
गिक्सर एसएफ 250 (सुझुकी )

लॉंच प्रसंगी सुझुकी मोटरसायकल इंडियाचे व्हाईस प्रेसिडेंट (सेल्स अँड मार्केटिंग) दीपक मुत्रेजा म्हणाले, “नव्या रंगसंगती आणि ग्राफिक्समुळं गिक्सर एसएफ 250 आणि गिक्सर 250 चं व्हिज्युअल अपील अधिक वाढलं आहे. या मोटरसायकली परफॉर्मन्स आणि अॅडव्हान्स्ड इंजिनिअरिंगचा उत्तम संगम आहे, ज्यामुळे स्पोर्टी पण आरामदायी रायडिंग अनुभव शोधणाऱ्या रायडर्ससाठी त्या आदर्श पर्याय ठरतात.”

हे वाचलंत का :

  1. बजाज चेतक C25 : भारतीय बाजारात नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर दाखल, किंमत केवळ 91,399 रुपये, 113 किमी रेंज
  2. मर्सिडीज मेबॅक जीएलएस सेलिब्रेशन एडिशन भारतात 4.10 कोटी रुपयांना लॉंच
  3. नवीन टाटा पंच फेसलिफ्ट 5.59 लाख रुपयांना भारतात लॉंच: वैशिष्ट्ये, स्पेसिफिकेशन्स आणि रंग पर्याय

TAGGED:

GIXXER 250
GIXXER SF 250
गिक्सर एसएफ 250
गिक्सर 250
2026 SUZUKI GIXXER 250

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.