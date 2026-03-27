2026 रॉयल एनफील्ड गेरिल्ला 450 भारतात लाँच

रॉयल एनफील्डनं गेरिल्ला 450 चं 2026 मॉडेल (Guerrilla 450 Apex) लाँच केलं. नवीन एपेक्स व्हेरियंट, सुधारित टायर्स आणि कलर्ससह येतं.

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 5:27 PM IST

मुंबई : रॉयल एनफील्डनं आज भारतात आपल्या लोकप्रिय रोडस्टर मोटरसायकल 2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex चं अधिकृत लाँचिंग केली. नवीन एपेक्स (Apex) व्हेरियंट, रोड-फोकस्ड टायर्स, सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नवीन कलर ऑप्शन्ससह ही बाइक अधिक स्पोर्टी आणि व्यावहारिक बनली आहे. या दुचाकीची एक्स-शोरूम किंमत 2.49 लाखापासून सुरू होतेय.रॉयल एनफील्डनं ग्राहकांच्या फीडबॅकनुसार गेरिल्ला 450 ला अधिक रोड-ओरिएंटेड बनवलं आहे. शहरातील दैनंदिन वापर आणि वीकेंड राइडिंगसाठी ही बाइक आता अधिक आकर्षक झाली आहे.

2026 मॉडेलमध्ये नवीन काय?
या अपडेटचं मुख्य हायलाइट म्हणजे नवीन एपेक्स व्हेरियंट. हे स्पोर्टिएस्ट व्हेरियंट आहे, ज्यात अधिक आक्रमक रायडिंग पोजिशन मिळते.

एपेक्स व्हेरियंटची वैशिष्ट्ये
लोअर आणि रीपोजिशन्ड अ‍ॅल्युमिनियम हँडलबार्समुळं वजन पुढं येतं, ज्यामुळं कॉर्नरिंग अधिक शार्प आणि आत्मविश्वासपूर्ण होते. फ्रंट आणि रियर काउल स्टँडर्ड दिले गेले आहेत, ज्यामुळं बाइकचा लुक अधिक पर्पजफुल आणि रेसिंग-इन्स्पायर्ड दिसतो.

अपग्रेडेड टायर्स
पूर्वीच्या ब्लॉक-पॅटर्न टायर्सबद्दल आलेल्या तक्रारी दूर करण्यासाठी एपेक्स व्हेरियंटला Vredestein Centuro ST रोड-फोकस्ड टायर्स देण्यात आले आहेत. हे ड्राय आणि वेट दोन्ही परिस्थितीत उत्तम ग्रिप देतात. इतर व्हेरियंट्सना Ceat Gripp XL RE च्या सुधारित कंपाऊंडसह अपडेट देण्यात आलं आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स अपडेट
रायडिंग मोड्स (Eco आणि Performance) आता पर्सिस्टंट झाले आहेत. इग्निशन बंद-ओपन केल्यानंतरही निवडलेला मोड रीसेट होत नाही.

नवीन कलर्स
Twilight Blue (डॅश व्हेरियंट), Peix Bronze, Apex Red,Apex Black आणि Apex Green सारखे फ्रेश पेंट स्कीम्स उपलब्ध आहेत.

व्हेरियंट आणि किंमत (एक्स-शोरूम)
कंपनीनं लाइनअपला पाच मुख्य कॉन्फिगरेशन्समध्ये रिस्ट्रक्चर केलं आहे:

व्हेरियंट किंमत
Apex Red2,49,194
Apex Black/Green2,56,387
Dash Twilight Blue2,49,194
Dash Shadow Ash/Smoke Silver/Peix Bronze2,76,116
Flash Brava Blue2,72,479

मुख्य तांत्रिक वैशिष्ट्ये

गेरिल्ला 450 मध्ये 452cc लिक्विड-कूल्ड शेरपा इंजिन कायम आहे.

पॉवर आणि टॉर्क

39.47 bhp @ 8,000rpm आणि 40 Nm @ 5,500rpm.

ट्रान्समिशन: 6-स्पीड गियरबॉक्स सह असिस्ट आणि स्लिपर क्लच.

चेसिस आणि सस्पेन्शन: स्टील ट्विन-स्पार फ्रेम, 43mm टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स (140mm ट्रॅव्हल) आणि रिअर लिंकेज-टाइप मोनोशॉक (150mm ट्रॅव्हल).

ब्रेकिंग: 310mm फ्रंट आणि 270mm रिअर वेंटिलेटेड डिस्क्ससह ड्युअल-चॅनल ABS.

वजन आणि फ्यूल टँक: कर्ब वेट 1825 kg, 11 लिटर फ्यूल टँक.

ही बाइक रॉयल एनफील्डच्या हिमालयन 450 प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे, पण रोडस्टर स्टाइलसाठी अधिक अनुकूलित केली गेली आहे.

2026 गेरिल्ला 450 हे रॉयल एनफील्डसाठी महत्त्वाचं अपडेट आहे. जे राइडर्स स्पोर्टी लुक, चांगला ग्रिप आणि सोयीस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स शोधत आहेत, त्यांच्यासाठी ही बाइक उत्तम पर्याय ठरेल. डीलरशिपवर बुकिंग सुरू झाली असून, लवकरच डिलिव्हरी सुरू होण्याची शक्यता आहे.

