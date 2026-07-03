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2026 Renault Kwid भारतात लाँच; किंमत 4.53 लाख रुपयांपासून सुरू

Renault नं 2026 Kwid भारतात लाँच केली; Evolution ट्रिमची किंमत 4.53 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.

2026 Renault Kwid
2026 Renault Kwid (Renault India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 3:49 PM IST

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मुंबई : Renault नं आपल्या लोकप्रिय एंट्री-लेव्हल हॅचबॅक Kwid च्या 2026 मॉडेलची भारतात औपचारिक रूपात लाँचिंग केली आहे. नवीन Kwid आता फक्त दोन Evolution आणि Climber ट्रिम्समध्ये उपलब्ध आहे. तिची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 4.53 लाख रुपये आहे, तर टॉप व्हेरिएंटची किंमत 5.61 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. मॅन्युअल आणि AMT गिअरबॉक्स दोन्ही पर्याय उपलब्ध असलेल्या या अपडेटेड मॉडेलमध्ये डिझाईन, केबिन आणि काही फीचर्समध्ये लहान-मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

नवीन व्हेरिएंट आणि किंमत : 2026 Renault Kwid मध्ये Renault नं आपली लाइनअप सोपी केली आहे. पूर्वीचं Authentic आणि Techno व्हेरिएंट काढून टाकण्यात आलं आहेत. आता फक्त Evolution आणि Climber ट्रिम्स उपलब्ध आहेत. बेस मॉडेलची किंमत पूर्वीच्या एंट्री स्पेकपेक्षा 22,000 रुपये जास्त आहे, मात्र Evolution ट्रिम 14,000 रुपये आणि Climber ट्रिम 32,000 रुपयांपर्यंत स्वस्त झालं आहे.

व्हेरिएंट आणि किंमत (एक्स-शोरूम):

व्हेरिएंट 5-स्पीड मॅन्युअल 5-स्पीड AMT
Evolution4.53 लाख 4.90 लाख
Climber 5.15 लाख5.61 लाख

Renault मॅन्युअल व्हेरिएंटसाठी रेट्रोफिटेड CNG किट देखील ऑफर करत आहे, ज्याची अतिरिक्त किंमत 70,450 रुपये आहे. हा CNG पर्याय शहरातील ग्राहकांसाठी इंधन खर्च कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

Exterior Updates (बाह्य बदल) : 2026 Kwid मध्ये बाह्यरूपात किरकोळ अपडेट्स देण्यात आले आहेत. यात नवीन 3D Renault बॅज, 14-इंच स्टील व्हील्ससाठी अपडेटेड ड्युअल-टोन व्हील कव्हर्स आणि टेलगेटवर सिल्व्हर फिनिशसह नवीन ‘Kwid’ लेटरिंग यांचा समावेश आहे. LED DRLs, हॅलोजन हेडलॅम्प्स, फ्रंट आणि रियर बंपर्स यासारखे मुख्य स्टाइलिंग घटक पूर्वीप्रमाणेच ठेवण्यात आले आहेत.

Interior And Features (आंतरिक भाग आणि फीचर्स) : केबिनमध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे Renault Kiger मधून घेतलेले नवीन थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ज्यात इन्फोटेनमेंट सिस्टमसाठी इंटिग्रेटेड कंट्रोल्स आहेत. 8-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायर्ड Android Auto आणि Apple CarPlay, सेमी-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, मॅन्युअल AC आणि पॉवर विंडोज सारखे फीचर्स कायम आहेत.

सुरक्षा वैशिष्ट्ये:

  • Evolution ट्रिममध्ये ड्युअल एअरबॅग्स
  • Climber ट्रिममध्ये 6 एअरबॅग्स
  • रिअर पार्किंग कॅमेरा आणि सेन्सर्स
  • TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
  • AMT मध्ये हिल स्टार्ट असिस्ट
  • ABS with EBD आणि सीट बेल्ट रिमाइंडर

Powertrain (इंजिन आणि परफॉर्मन्स) : Renault Kwid मध्ये कोणतेही बदल न करता जुनं 1.0-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजिन कायम ठेवलं आहे. हे इंजिन 69 hp पॉवर आणि 92.5 Nm टॉर्क निर्माण करतं. 5-स्पीड मॅन्युअल किंवा 5-स्पीड AMT गिअरबॉक्स उपलब्ध आहेत. शहरातील दैनंदिन वापर आणि छोट्या कुटुंबांसाठी हे इंजिन पुरेशी कामगिरी देतं. Renault Kwid हे Maruti Suzuki Alto K10 सारख्या मॉडेल्सशी थेट स्पर्धा करते. कमी किंमत, चांगली मायलेज आणि सोपा हाताळणी यामुळं Kwid भारतीय बाजारात आपली जागा टिकवून आहे.

2026 Renault Kwid नं आपल्या अपडेटेड लुक, सुधारित फीचर्स आणि आकर्षक किंमतीद्वारे एंट्री-लेव्हल हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये मजबूत पुनरागमन केलं आहे. CNG पर्यायासह हे मॉडेल इंधन-बचत करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. Renault नं यावेळी साधेपणा, विश्वासार्हता आणि आधुनिक फीचर्स यांचा समतोल साधला आहे.

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