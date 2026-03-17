2026 रेनॉल्ट डस्टर भारतात लाँच: किंमत 10.49 लाखांपासून सुरु, हायब्रीड पॉवर आणि लेव्हल 2 ADASसह धमाकेदार एंट्री
रेनॉल्ट कंपनीनं भारतीय बाजारात मिड साइज SUV सेगमेंट मध्ये 2026 डस्टर लाँच केली. तिची सुरुवातीची किंमत 10.49 लाख आहे.
Published : March 17, 2026 at 3:21 PM IST
मुंबई : रेनॉल्ट कंपनीनं भारतीय बाजारात मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये मोठा धमका केलाय.कंपनीनं नविन 2026 रेनॉल्ट डस्टर भारतात लाँच केलीय. रेनॉल्ट डस्टरची एक्स-शोरूम सुरुवातीची किंमत 10.49 लाख आहे, तर आर-पास ग्राहकांसाठी प्री-बुकिंग किंमत फक्त 10.29 लाख आहे. बुकिंग सुरू झाली असून लवकरच डिलिव्हरी सुरू होणार आहे. ही गाडी ह्युंडाई क्रेटा, मारुती सुझुकी व्हिटारा ब्रेझा (व्हिक्टोरिस), किआ सेल्टोस यांसारख्या लोकप्रिय मॉडेल्सशी स्पर्धा करणार आहे. डस्टर आधुनिक डिझाइन, प्रीमियम इंटीरियर, शक्तिशाली इंजिन आणि अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर्ससह बाजारात दाखल झालीय. भारतीय ग्राहकांसाठी खास तयार केलेल्या कॅबिन आणि हायब्रीड पर्यायांसह डस्टर पुन्हा एकदा सर्वांचं लक्ष वेधून घेणार आहे.
रेनॉल्ट डस्टर डिझाइन
भारत-स्पेक डस्टरचं डिझाइन आंतरराष्ट्रीय आवृत्तीपेक्षा थोडं वेगळं आहे. तरीही मूळ सिल्हूट कायम ठेवून नवीन फ्रंट फेसिया दिले आहे. हेडलॅम्प्सचं डिझाइन बदललं असून एब्रो-शेप्ड LED DRLs इंडिकेटर्स म्हणूनही काम करतात. ग्रिल आणि बंपरचं नवीन डिझाइन, पिक्सेल स्टाइलिंग फॉग लॅम्प्स यामुळं SUV एकदम झकास दिसते. साइड प्रोफाइलमध्ये 18 इंच अलॉय व्हील्स, पुल-स्टाइल डोर हँडल्स, व्हील आर्चेसवर प्लास्टिक क्लॅडिंग दिसतं. रियर डोर हँडल्स C-पिलरमध्ये लपवले आहेत. फंक्शनल रूफ रेल्स आणि ट्रँगुलर टेल लॅम्प्ससह LED लाइट बार पूर्ण टेलगेटवर पसरलं आहे. रियर बंपरवर सिल्व्हर इन्सर्ट्समुळं रग्ड लूक मिळतो. एकूणच डस्टरचा डिझाइन भारतीय रस्त्यांशी सुसंगत आणि आकर्षक आहे.
रेनॉल्ट डस्टर इंटीरियर
भारतीय बाजारासाठी खास डिझाइन केलेल्या कॅबिनमध्ये प्रीमियम अनुभव देण्यात रेनॉल्टनं कोणतीही कसर सोडलेली नाही. नवीन डॅशबोर्ड लेआउट, ड्युअल-स्क्रीन सेटअप आणि तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील यामुळं ती आधुनिक वाटते. सॉफ्ट-टच मटेरियल्स, काँट्रास्ट स्टिचिंग असलेली अपहोल्स्ट्री, सेंटर कन्सोलवर डेडिकेटेड बटण पॅनल आणि अॅडजस्टेबल फ्रंट आर्मरेस्टसह स्टोरेज स्पेस उपलब्ध आहे. कॅबिन रूमी आणि आरामदायक आहे. रियर सीट्स 60:40 स्प्लिट फोल्डिंग करण्या येतात. भारतीय कुटुंबांसाठी हा लेआउट अतिशय उपयुक्त आहे. रात्रीच्या वेळी LED कॅबिन लाइट्स आणि सॉफ्ट टचिंगमुळं प्रीमियम फील मिळतो. एकूणच इंटीरियरमध्ये रेनॉल्टनं क्रेटा-सेल्टोससारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देण्याची तयारी केली आहे.
रेनॉल्ट डस्टर फीचर्स
नवीन डस्टरमध्ये भरघोस फीचर्स आहेत. 10.1 इंच इन्फोटेनमेंट स्क्रीन वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले, 10.25 इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, अॅम्बियंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सिक्स-वे पावर्ड फ्रंट सीट्स, पावर्ड टेलगेट, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, पुश-बटण स्टार्ट/स्टॉप यासारखे फीचर्स उपलब्ध आहेत. सेफ्टीमध्ये सहा एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल, ABS with EBD, ISOFIX, 360 डिग्री कॅमेरा, रियर पार्किंग सेंसर्स, चारही चाकांवर डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आणि सर्वात महत्त्वाचं लेव्हल 2 ADAS दिलं आहे.
रेनॉल्ट डस्टर पॉवरट्रेन
रेनॉल्ट डस्टर तीन प्रकारमध्ये पॉवरट्रेन पर्याय देत आहे. टॉप व्हेरिएंटमध्ये 1.8 लिटर फोर-सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजिन दोन इलेक्ट्रिक मोटर्ससह E-Tech 160 हायब्रीड सेटअप आहे. यात 160 bhp पॉवर आणि 172 Nm टॉर्क मिळतो. दुसरा पर्याय 1.3 लिटर टर्बो-पेट्रोल (Turbo TCe 160) 160 bhp आणि 280 Nm टॉर्कसह उपलब्ध आहे. यात सिक्स-स्पीड मॅन्युअल आणि ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन दोन्ही मिळतात. बेस मॉडेलमध्ये 1.0 लिटर थ्री-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजिन 100 bhp आणि 160 Nm टॉर्कसह फक्त सिक्स-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स आहे. हायब्रीड आणि टर्बो पर्यायांमुळं मायलेज आणि परफॉर्मन्स दोन्ही चांगले मिळणार आहेत.
रेनॉल्ट डस्टर व्हेरिएंट वाइज फीचर्स
Authentic (TCe 100 ६MT): बेस व्हेरिएंटमध्ये Eco LED हेडलॅम्प्स, LED टेल लॅम्प्स, 17 इंच स्टील व्हील्स, ब्लॅक अपहोल्स्ट्री, 7 इंच TFT ड्रायव्हर डिस्प्ले, मॅन्युअल AC, सिक्स एअरबॅग्स, ABS, ESC यासारखे बेसिक फीचर्स मिळतात.
Evolution
LED रियर फॉग लॅम्प्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स, 10.1 इंच टचस्क्रीन, Arkamys 6-स्पीकर साउंड, क्रूझ कंट्रोल, रियर-व्यू कॅमेरा यांसह प्रगत फीचर्स.
Techno
फुल LED हेडलॅम्प्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट, ड्युअल-झोन AC, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो-फोल्ड ORVMs यांसह लक्झरी फील.
Techno+
10.25 इंच डिजिटल डिस्प्ले, 18 इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, फ्रंट पार्किंग असिस्ट.
Iconic
एक्सक्लुझिव्ह ‘Iconic Grey’ अॅक्सेंट्स, प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्री, गूगल-बेस्ड इन्फोटेनमेंट, वेंटिलेटेड सीट्स, अॅम्बियंट लाइटिंग, मल्टी-ड्राइव मोड्स, PM2.5 फिल्टर आणि पूर्ण लेव्हल 2 ADAS (अॅडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, 360 कॅमेरा इ.) प्रत्येक व्हेरिएंटमध्ये ग्राहकांच्या बजेट आणि गरजेनुसार वैशिष्ट्ये वाढवली आहेत. या गाडीच्या बेस व्हेरिएंटमध्ये चांगले फीचर्स आहे, तर टॉप व्हेरिएंटमध्ये तुम्हाला पूर्ण पॅकेज मिळणार आहे.
रेनॉल्ट डस्टर व्हेरिएंट वाइज किंमती
डस्टरची किंमत 10.49 लाखापासून सुरू होऊन 18.49 लाखापर्यंत जाते (एक्स-शोरूम). आर-पास ग्राहकांसाठी प्री-बुकिंगसह अतिरिक्त सूट मिळते. पूर्ण व्हेरिएंट किंमत यादी लवकरच अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध होईल. स्पर्धकांच्या तुलनेत किंमत आकर्षक आहे आणि वैशिष्ट्ये पाहता मूल्यवान वाटते.
2026 रेनॉल्ट डस्टर केवळ एक नवीन SUV नाही तर रेनॉल्टच्या भारतातील पुनरागमनाचं प्रतीक आहे. हायब्रीड टेक्नॉलॉजी, लेव्हल 2 ADAS, प्रीमियम कॅबिन आणि आकर्षक डिझाइन यामुळं क्रेटा, सेल्टोससारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना कडवी टक्कर देईल. ग्राहकांनी बुकिंग केल्यास लवकर डिलिव्हरी मिळेल. भारतीय रस्त्यांवर डस्टर पुन्हा एकदा राज करेल असा विश्वास कंपनीनं व्यक्त केला आहे.
