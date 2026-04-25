1.60 कोटी रुपयात Range Rover Sport Autobiography भारतात लॉंच; डिझाइन आणि केबिनमध्ये खास बदल
रेंज रोव्हर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी एसयूव्ही स्टँडर्ड व्हर्जनच्या तुलनेत डिझाइन आणि केबिनमध्ये अनेक बदलांसह दाखल झाली आहे.
Published : April 25, 2026 at 10:26 AM IST
मुंबई : लँड रोव्हर कंपनीनं भारतात रेंज रोव्हर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी कार लॉंच केलीय. ही कार भारतातच तयार करण्यात आली असून तीची किंमत 1.60 कोटी (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. या मॉडेलमुळं, देशात उत्पादित होणारं रेंज रोव्हर स्पोर्टवर ऑटोबायोग्राफी ट्रिम पहिल्यांदाच उपलब्ध झालं आहे. कारची बुकिंग आगोदरच सुरू झालीय.
रेंज रोव्हर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी डिझाइन: ऑटोबायोग्राफी ट्रिममध्ये स्टँडर्ड रेंज रोव्हर स्पोर्टच्या तुलनेत अनेक व्हिज्युअल अपग्रेड्स सादर करण्यात आले आहेत.सुरुवातीला, या एसयूव्हीमध्ये सॅटिन ब्लॅक फिनिश असलेले 22-इंच फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स देण्यात आले आहेत, ज्याला लाल रंगाचे ब्रेक कॅलिपर्स आणि ऑटोबायोग्राफी बॅजिंगची जोड मिळालीय. डायनॅमिक एक्सटीरियर पॅकचा भाग म्हणून, या एसयूव्हीमध्ये फ्लश डोअर हँडल्स, पॉवर्ड जेस्चर-कंट्रोल्ड टेलगेट, लॅमिनेटेड ग्लास आणि मेमरी फंक्शनसह हीटेड, पॉवर-फोल्डिंग मिरर्स देखील मिळतात. या वैशिष्ट्यांसोबतच, बोरास्को ग्रे आणि ओस्टुनी पर्ल व्हाईट तसंच सँटोरिनी ब्लॅक आणि कार्पेथियन ग्रे सारखे रंगांचे पर्याय उपलब्ध आहेत.
रेंज रोव्हर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी केबिन: ऑटोबायोग्राफी ट्रिम उत्कृष्ट अंतर्गत आणि बाह्य तपशीलासह येते, ज्यामध्ये अपग्रेडेड लेदर अपहोल्स्ट्री, ॲम्बियंट लायटिंग, लाकूड आणि धातूचे ट्रिम घटक, आणि अधिक व्यापकपणे सुसज्ज इन्फोटेनमेंट आणि सेफ्टी सूट यांचा समावेश आहे. वैशिष्ट्यांच्या यादीमध्ये हीटिंग, व्हेंटिलेशन आणि मसाज फंक्शन्ससह 22-वं इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल फ्रंट सीट्स तसंच हीटेड आणि व्हेंटिलेटेड रिक्लायनिंग रिअर सीट्स यांचा समावेश आहे. यात फोर-झोन क्लायमेट कंट्रोल, एअर प्युरिफिकेशन, फ्रंट सेंटर कन्सोल रेफ्रिजरेटरसह असं बरंच काही मिळतं.
रेंज रोव्हर स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी पॉवरट्रेन: आता ऑटोबायोग्राफी भारतात असेंबल होत असल्यानं, लँड रोव्हर या सेगमेंटमध्ये अधिक व्यापक पॉवरट्रेन मिक्स देऊ शकतं: ज्या खरेदीदारांना रनिंग कॉस्ट आणि स्थानिक सपोर्टला प्राधान्य द्यायचं आहे त्यांच्यासाठी 3.0-लिटर पेट्रोल आणि डिझेल व्हर्जन्स, आणि ज्यांना हाय परफॉर्मन्स हवा आहे त्यांच्यासाठी 4.4-लिटर V8 उपलब्ध आहे. स्पोर्ट ऑटोबायोग्राफी दोन स्थानिक पातळीवर असेंबल केलेल्या 3.0-लिटर इंजिनांसह येते, दोन्ही 8-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सशी जोडलेले असून ऑल-व्हील ड्राइव्हनं सुसज्ज आहेत. D350 डिझेल इंजिन 351 hp आणि 700 Nm टॉर्क निर्माण करतं; हे इंजिन 0-100 किमी/तास वेग 5.8 सेकंदात गाठतं आणि त्याचा कमाल वेग 234 किमी/तास आहे. P400 पेट्रोल व्हेरिएंट 400 हॉर्सपावर (hp) आणि 550 Nm टॉर्क निर्माण करतं; हे व्हेरिएंट 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठण्यासाठी 5.5 सेकंदांचा वेळ घेतं, असा कंपनीचा दावा असून याचा कमाल वेग 242 किमी/तास इतका आहे.
Range Rover Sport Autobiography : पूर्णपणे आयात केलं जाणारं 'Range Rover Sport Autobiography' हे मॉडेल 4.4-लिटर V8 इंजिनसह उपलब्ध आहे. हे इंजिन 350 हॉर्सपावर आणि 750 Nm टॉर्क प्रदान करते; शिवाय, 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठण्यासाठी याला केवळ 4.5 सेकंदांचा कालावधी लागतो आणि याचा कमाल वेग 250 किमी/तास इतका आहे.'Autobiography' ट्रिमचं उत्पादन स्थानिक पातळीवर सुरू करून, लँड रोव्हरनं या 'टॉप-स्पेक' व्हेरिएंटची किंमत अधिक लोकप्रिय असलेल्या 'Dynamic HSE' व्हेरिएंटच्या किंमतीसारखीच जवळपास आणली आहे. असं करतानाही, त्यांनी सध्याच्या पिढीतील Range Rover Sport ची मूळ 3.0-लिटर पॉवरट्रेन आणि रचना (architecture) मात्र कायम ठेवली आहे.
