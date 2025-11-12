2026 Porsche 911 Turbo S : हायब्रिड तंत्रज्ञानानं समृद्ध सर्वाधिक शक्तिशाली स्पोर्ट्स कार लॉंच, कमाल वेग 322 किलोमीटर प्रति तास
2026 पोर्श 911 टर्बो एस : हायब्रिड तंत्रज्ञान, 701 हॉर्सपॉवरची शक्ती, 2.5 सेकंदात 100 किमी/तास वेगानं धावणारी स्पोर्ट्स कार भारतात लॉंच जालीय.
Published : November 12, 2025 at 2:54 PM IST
हैदराबाद : म्युनिकमधील आयएए मोबिलिटी ट्रेड शोमध्ये सप्टेंबर 2026 मध्ये झळकलेली 2026 Porsche 911 Turbo S ही नवीन स्पोर्ट्स कार हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि उन्नत ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्ससह बाजारात आली आहे. ही कार डिझाइनमध्ये कॅब्रिओलेट आणि कूपे स्टाइलमध्ये बदल घेऊन आली असून, पॉवरट्रेनमधील सुधारणांमुळं ही आतापर्यंतची सर्वाधिक शक्तिशाली प्रोडक्शन 911 कार ठरली आहे. भारतात तिची लॉन्चिंग 3.80 कोटी रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू झाली असून, ही कार स्पोर्ट्स कार प्रेमींसाठी एक नवीन युगाची सुरुवात आहे.
2026 पोर्श 911 टर्बो एस इंजिन
2026 Porsche 911 Turbo S ही कार नव्या पिढीच्या 3.6-लिटर ट्विन-टर्बो फ्लॅट-सिक्स हाय-परफॉर्मन्स टी-हायब्रिड इंजिननं सुसज्ज आहे. हे इंजिन 701 हॉर्सपॉवर पीक आउटपुट देतं, जे मागील आवृत्तीपेक्षा 61 हॉर्सपॉवरनं अधिक आहे. याशिवाय, ते कमाल 800 न्यूटन-मीटर टॉर्क जनरेट करतं. हे इंजिन 8-स्पीड डीसीटी सिस्टमद्वारे सर्व चार चाकांना पॉवर वितरीत करतं, ज्यामुळं ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक रोमांचक आणि नियंत्रणात राहतो.
2026 पोर्श 911 टर्बो एस गती
या कारची अॅक्सिलरेशन क्षमता अविश्वसनीय आहे. शून्य ते 100 किलोमीटर प्रति तास वेग फक्त ती 2.5 सेकंदात गाठते, तर शून्य ते 200 किलोमीटर प्रति तास वेग ती 8.4 सेकंदात गाठते. कमाल वेग 322 किलोमीटर प्रति तास आहे, जो स्पोर्ट्स कारच्या जगात एक मानक स्थापित करतो. पॉर्शेनं 2024 मधील अंतिम विकास चाचण्यांदरम्यान एका हलक्या कॅमोफ्लेज प्रोटोटाइपनं 7:03.92 मिनिटांत एका लॅप पूर्ण केल्याचं सांगितलं, जे मागील मॉडेलपेक्षा 14 सेकंदनं कमी आहे.
2026 पोर्श 911 टर्बो एस सुधारणा
मागील मॉडेलच्या तुलनेत, या नव्या 911 टर्बो एसमध्ये अनेक उन्नत सुधारणा आहेत. नव्या पिढीच्या टायर्समुळं ड्राय हँडलिंग लक्षणीय वाढली आहे. मागील टायर्स 325/30 झेडआर 21 साइजचे आहेत, जे मागील मॉडेलच्या तुलनेत 10 मिलिमीटर रुंद आहेत. समोरचं टायर्स मात्र 255/35 झेडआर 20 साइजचे कायम आहेत. स्टँडर्ड पॉर्शे सेरॅमिक कॉम्पोझिट ब्रेक (पीसीसीबी) सिस्टममध्ये अपडेटेड ब्रेक पॅड्स आहेत, आणि मागील रोटर्सचा व्यास 410 मिलिमीटरपर्यंत वाढवला आहे. हा व्यास मागील मॉडेलच्या तुलनेत 390 मिलिमीटरपेक्षा 20 मिलिमीटरनं जास्त आहे. या सुधारणांमुळं ब्रेकिंग परफॉर्मन्स अधिक सुरक्षित आणि प्रभावी झाली आहे.
2026 पोर्श 911 टर्बो एस सीटिंग ऑप्शन्स
इंटिरियर आणि सीटिंग ऑप्शन्सही रोचक आहेत. कूपे व्हर्जन स्टँडर्ड दोन सीटर म्हणून येते, पण रिअर सीट्स ऑप्शनल आहेत आणि त्यासाठी अतिरिक्त खर्च लागत नाही. याउलट, कॅब्रिओलेट मॉडेल फक्त 2+2सीट अरेंजमेंटमध्ये उपलब्ध आहे. कारमध्ये अॅडाप्टिव्ह 18-वं स्पोर्ट सीट्स प्लससह मेमरी फंक्शन आहे, ज्यात हेडरेस्टवर "टर्बो एस" कोरलेलं आहे. सीट सरफेस आणि डोअर पॅनल्सवर टर्बो एस-स्पेसिफिक बॅज आहे.
2026 पोर्श 911 टर्बो एस किंमत
भारतीय बाजारात ही कारची किंमत 3.80 कोटी रुपयांपासून सुरू होत असल्यानं, ती लक्झरी स्पोर्ट्स कार सेगमेंटमध्ये एक मोठं नाव आहे. हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळं ती पर्यावरणस्नेहीही आहे, ज्यामुळं इंधन कार्यक्षमता आणि पॉवर दोन्ही मिळतात. पॉर्शेनं या कारसोबत स्पोर्ट्स कारच्या भविष्याची दिशा स्पष्ट केली आहे. ही कार नुकतीच लॉंच झाल्यानं, उत्साहींना तिचा अनुभव घेण्यासाठी उत्सुकता आहे. एकूणच, 2026 911 टर्बो एस ही कार ड्रायव्हिंगच्या प्रत्येक क्षणाला रोमांचक बनवते.
