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2026 Porsche 911 GT3 भारतात लॉंच; किंमत 3.33 कोटी

Porsche India नं भारतात 2026 Porsche 911 GT3 (992.2) सादर केली आहे. 510 hp क्षमतेच्या 'नॅचरली ॲस्पिरेटेड' (naturally aspirated) इंजिनसह येणारी ही 'ट्रॅक-फोकस्ड'कार आहे.

2026 Porsche 911 GT3
2026 Porsche 911 GT3 (Porsche India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 1:00 PM IST

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मुंबई: Porsche India नं 2026 Porsche 911 GT3 च्या '992.2' आवृत्तीसाठी ऑर्डर्स स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. 3.33 कोटी (पर्यायी सुविधांशिवाय) इतकी एक्स-शोरूम किंमत असलेली ही गाडी 'ट्रॅक-फोकस्ड परफॉर्मन्स कार' म्हणून ओळखली जाते. 'नॅचरली ॲस्पिरेटेड' इंजिन असलेली हे एकमेव 911 मॉडेल आहे. ऑक्टोबर 2024 मध्ये जागतिक स्तरावर सादर झाल्यानंतर, या कारनं भारतीय कार-प्रेमींचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

Exterior view of 911 GT3 showing the front of the car
2026 Porsche 911 GT3 (Porsche India)

बाह्य डिझाइन आणि एरोडायनॅमिक्स: Carrera बेस मॉडेलवर आधारित असलेल्या Porsche 911 GT3 चं डिझाइन अधिक आक्रमक आणि एरोडायनॅमिक आहे. याच्या पुढील भागात वैशिष्ट्यपूर्ण बॉनेट, ड्युअल एअर डक्ट्स, मोठे एअर इनटेक्स आणि ठळक 'स्प्लिटर' (splitter) पाहायला मिळतात. ही कार 'स्टॅगर्ड' (staggered) अलॉय व्हील्सवर उभी आहे, ज्यामध्ये पुढील चाके 20 इंचांची आणि मागील चाके 21 इंचांची आहेत. मागील बाजूस, डेकलिडवर बसवलेला मोठा विंग (wing), इंटिग्रेटेड डकटेल स्पॉयलर, 'GT3' बॅजिंग, ड्युअल एअर एक्झिट्स, पुनर्निर्मित डिफ्यूझर आणि मध्यभागी असलेले ड्युअल एक्झॉस्ट टिप्स कारला स्पोर्टी लूक देतात. ही सर्व वैशिष्ट्ये उच्च वेगावर स्थिरता आणि 'डाऊनफोर्स' (downforce) वाढवण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहेत.

Interior view showing the steering wheel and dashboard of 911 GT3
2026 Porsche 911 GT3 (Porsche India)

पर्यायी पॅकेजेस आणि अपग्रेड्स: भारतात 'विंगलेस टूरिंग' (Wingless Touring) पॅकेज उपलब्ध नसलं तरी, Weissach पॅकेज 43.9 लाख इतक्या अतिरिक्त खर्चात निवडता येतं. यामध्ये कार्बन-फायबर बॉनेट आणि छताचे भाग, कार्बन एक्सटीरियर ट्रिम, बोल्ट केलेले कार्बन रिअर रोल केज, हलके दरवाजे आणि 6-पॉइंट सीट बेल्ट्स यांचा समावेश आहे. ट्रॅकवरील कामगिरी अधिक सुधारण्यासाठी, 1 कोटी किमतीचे 'Manthey' किट उपलब्ध आहे. यामध्ये अंडरबॉडी एअर डिफलेक्टर्स, टो-स्ट्रॅप, कॅनार्ड्स, कार्बन एरो डिस्क, मोठा Manthey विंग, आक्रमक रिअर डिफ्यूझर आणि सुधारित सस्पेंशन, ब्रेक्स यांचा समावेश आहे. हे किट कारला सर्किटवर अधिक वेगवान आणि नियंत्रित चालवण्यास सक्षम बनवते.

Interior view showing the front seats of 911 GT3
2026 Porsche 911 GT3 (Porsche India)

आतील वैशिष्ट्ये: गाडीचा आतील भाग बऱ्याच अंशी 'कॅरेरा' (Carrera) मॉडेलसारखाच आहे. यात पारंपारिक गिअर नॉब, डॅशबोर्डवर ॲनालॉग स्टॉपवॉच ('स्पोर्ट क्रोनो पॅकेज'चा भाग) आणि विशिष्ट प्रकारची अपहोल्स्ट्री, ट्रिम यांचा समावेश आहे.यात मागील सीटची (rear seats) सुविधा नाही. प्रमाणित वैशिष्ट्यांमध्ये 10.9-इंचाची इन्फोटेनमेंट टचस्क्रीन, 12.6-इंचाचा डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले, 8-स्पीकर साऊंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, ॲम्बियंट लायटिंग आणि 4-वे पॉवर्ड स्पोर्ट्स सीट्स यांचा समावेश आहे. गाडीची रचना अशा प्रकारे केली आहे की, ज्यामुळं चालकाला 'स्पोर्टी' आणि ड्रायव्हिंगवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करता येईल असा अनुभव मिळतो.

Exterior view of 911 GT3
2026 Porsche 911 GT3 (Porsche India)

इंजिन आणि कामगिरीची वैशिष्ट्ये: या कारमध्ये मागील बाजूस बसवलेले 4.0-लिटरचं 'नॅचरली ॲस्पिरेटेड' (naturally aspirated) 'फ्लॅट-सिक्स' पेट्रोल इंजिन आहे. हे इंजिन 9,000 आरपीएम (rpm) पर्यंत फिरू शकते आणि 510 एचपी (hp) पॉवर 450 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करतं. भारतात ही कार केवळ 7-स्पीड 'पीडीके' (PDK) ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे, जो मागील चाकांना पॉवर पुरवतो. पोर्शच्या (Porsche) मते, 'पीडीके' आवृत्ती 0 ते 100 किमी/तास वेग केवळ 3.4 सेकंदात गाठते आणि तिचा कमाल वेग 311 किमी/तास इतका आहे. प्रमाणित वैशिष्ट्यांमध्ये हलक्या वजनाचा स्टेनलेस स्टील स्पोर्ट्स एक्झॉस्ट, रिअर-व्हील स्टिअरिंग, टॉर्क वेक्टरिंग आणि ॲक्टिव्ह स्पोर्ट सस्पेन्शन यांचा समावेश आहे; ही वैशिष्ट्ये ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स आणि ट्रॅकवरील कामगिरी अधिक सुधारतात. पोर्श 911 जीटी3 (Porsche 911 GT3) ही केवळ एक वेगवान कार नाही, तर ती उत्कृष्ट अभियांत्रिकी आणि ड्रायव्हिंगचा आनंद यांचा एक परिपूर्ण संगम आहे. 'वाइसॅक' (Weissach) किंवा 'मँथी' (Manthey) पॅकेजेसची निवड केल्यास ही कार अधिकच खास बनते. भारतीय बाजारपेठेतील सुपरकार प्रेमींसाठी ही कार एखाद्या स्वप्नवत गाडीसारखी (dream machine) आहे.

Exterior view of 911 GT3 showing the front and left side of the car
2026 Porsche 911 GT3 (Porsche India)

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2026 PORSCHE 911 GT3 LAUNCH
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2026 GT3 INDIA LAUNCH
2026 PORSCHE 911 GT3

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