कार्ल डायसेरोथ, पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल यांना नोबेल पारितोषिक जाहीर
आज, 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी, कार्ल डायसेरोथ (Karl Deisseroth), पीटर हेगेमन (Peter Hegemann) आणि जॉर्ज नागेल यांना ऑप्टोजेनेटिक्समधील त्यांच्या संशोधनासाठी नोबेल पारितोषिक जाहीर करण्यात आलं.
Published : October 5, 2026 at 3:35 PM IST
मुंबई: शरीरशास्त्र किंवा वैद्यकशास्त्रातील 2026 चं नोबेल पारितोषिक (2026 Nobel Prize in Medicine) आज, सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलं. स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथील कॅरोलिन्स्का इन्स्टिट्यूटमधील नोबेल समितीनं ही घोषणा केली. वैद्यकशास्त्र समितीचे सचिव थॉमस पर्लमन यांनी अधिकृतपणे ही माहिती दिली. या वर्षीचे पारितोषिक कार्ल डायसेरोथ, पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल (Georg Nagel) या तीन शास्त्रज्ञांना संयुक्तपणे प्रदान करण्यात आलं आहे. "लाईट-गेटेड आयन चॅनल्स" (प्रकाशाद्वारे नियंत्रित होणारे आयन मार्ग) आणि ऑप्टोजेनेटिक्स यांच्याशी संबंधित संशोधनासाठी त्यांना हा सन्मान मिळाला आहे.
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” https://t.co/pkDDEBWtkz— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026
ऑप्टोजेनेटिक्स म्हणजे काय आणि त्याचं महत्त्व काय? : ऑप्टोजेनेटिक्स हे एक क्रांतिकारी तंत्रज्ञान आहे, ज्याद्वारे शास्त्रज्ञ प्रकाशाचा वापर करून मेंदूतील विशिष्ट मज्जापेशींवर (नर्व्ह सेल्स) नियंत्रण ठेवू शकतात. पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल यांनी एकपेशीय शेवाळामध्ये 'चॅनेलरोडॉप्सिन' (channelrhodopsin) नावाचं प्रथिन शोधून काढलं. प्रकाशाच्या संपर्कात आल्यावर हे प्रथिन 'आयन चॅनल्स' (पेशींमधील आयनचं वहन करणारे मार्ग) उघडतं. कार्ल डायसेरोथ यांनी हे प्रथिन मज्जापेशींमध्ये समाविष्ट केलं आणि प्रकाशाच्या माध्यमातून मेंदूतील संकेतांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्याचा वापर केला. यामुळं स्मृती, भावना आणि वर्तन कशा प्रकारे तयार होतात, याचा थेट अभ्यास करणे शक्य झालं आहे. आज जगभरातील प्रयोगशाळांमध्ये या तंत्राचा वापर केला जात आहे.
नोबेल पारितोषिकाचं खरं स्वरूप: शरीरशास्त्र किंवा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक हे जीवशास्त्र किंवा वैद्यकीय क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण संशोधनासाठी दिलं जातं. हे पारितोषिक केवळ प्रदीर्घ कारकीर्द किंवा वैज्ञानिक क्षेत्रातील नेतृत्वासाठी दिलं जात नाही, तर अशा संशोधनासाठी दिलं जातं ज्यामुळं वैज्ञानिक समज बदलते किंवा मानवजातीला प्रत्यक्ष लाभ मिळतो. या तिघांच्या कार्यामुळं मज्जासंस्थेच्या विज्ञानात (न्यूरोसायन्स) एका नवीन युगाची सुरुवात झाली असून, यामुळं मेंदूच्या गुंतागुंतीच्या कार्यांचा अधिक अचूक अभ्यास करणे शक्य झालं आहे.
नोबेल पारितोषिकांच्या पर्वाची आज सुरुवात: नोबेल पारितोषिक जाहीर होण्याच्या पर्वाची सुरुवात आज, 5 ऑक्टोबरपासून झाली. सहा श्रेणींपैकी शरीरशास्त्र किंवा वैद्यकशास्त्रातील पारितोषिक सर्वप्रथम जाहीर करण्यात आले आहे. पुढील आठ दिवसांत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य, शांतता आणि अर्थशास्त्र या क्षेत्रांतील पुरस्कारांची घोषणा केली जाईल. यामुळं मानवतेवर खोलवर प्रभाव टाकणाऱ्या शोध आणि योगदानाकडे जगाचं लक्ष वेधलं जातं.
पुरस्काराचं स्वरूप: या पुरस्कारामध्ये सुवर्णपदक, प्रमाणपत्र आणि रोख रकमेचा समावेश असतो. 2026 साठी एकूण बक्षीस रक्कम 1 कोटी 20 लाख (12 दशलक्ष) स्वीडिश क्रोनर इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. तीन विजेते ही रक्कम समान प्रमाणात वाटून घेतील. पुरस्कार प्रदान करण्याचा अधिकृत सोहळा डिसेंबरमध्ये पार पडेल.
शास्त्रज्ञांविषयी माहिती: कार्ल डायसेरोथ हे अमेरिकेतील स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि हॉवर्ड ह्युजेस मेडिकल इन्स्टिट्यूटशी संलग्न आहेत. पीटर हेगेमन हे बर्लिनमधील हम्बोल्ट युनिव्हर्सिटीमध्ये कार्यरत आहेत, तर जॉर्ज नागेल हे वुर्झबर्ग युनिव्हर्सिटीमध्ये आहेत. त्यांच्या संशोधनामुळं पार्किन्सनचा आजार, नैराश्य आणि इतर मज्जासंस्थेशी संबंधित विकारांवर उपचार करण्याचे नवीन मार्ग खुले होण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. हे तंत्रज्ञान मेंदूतील गुंतागुंतीच्या गोष्टींवर प्रकाश टाकत आहे आणि भविष्यात विविध आजारांवरील उपचार शोधण्यास मदत करेल.
जागतिक चर्चा: या घोषणेमुळं वैज्ञानिक वर्तुळात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली आहे. 'ऑप्टोजेनेटिक्स'ला 'मेंदूचा स्विच' (brain's switch) असंही म्हटलं जात आहे. प्रकाशाचा वापर करून पेशींवर नियंत्रण मिळवण्याच्या या क्षमतेमुळं भविष्यातील वैद्यकीय संशोधनाला नवी दिशा मिळेल. नोबेल समितीनं या शोधांचं वर्णन "मेंदूची गुपिते उलगडण्यासाठी पायाभूत" असं केलं आहे.
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