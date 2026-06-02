2026 मिनी कंट्रीमॅन सी भारतात 17 जूनला लाँच होणार
मिनी कंट्रीमॅन सी 17 जून 2026 रोजी भारतात लाँच होणार आहे. ही प्रीमियम एसयूव्ही BMW X1, Audi Q3 आणि Mercedes Benz GLA शी स्पर्धा करेल.
Published : June 2, 2026 at 12:31 PM IST
मुंबई : प्रीमियम कार ब्रँड मिनीनं आपल्या लोकप्रिय एसयूव्ही मिनी कंट्रीमॅन सीच्या भारतातील लाँचची तारीख जाहीर केली आहे. हे नवीन मॉडेल 17 जून 2026 रोजी भारतीय बाजारात दाखल होणार आहे. सध्या प्री-बुकिंग सुरू असून, ग्राहक या गाडीची उत्सुकतेनं प्रतीक्षा करत आहेत. मिनी कंट्रीमॅन सी हे मॉडेल भारतीय बाजारासाठी विशेष महत्त्वाचं आहे. कंपनीनं याला स्थानिक पातळीवर असेंबल करण्याचं नियोजन केलं आहे, ज्यामुळं किंमत आकर्षक ठेवता येईल. हे मॉडेल BMW X1, Audi Q3 आणि Mercedes-Benz GLA सारख्या प्रीमियम कॉम्पॅक्ट एसयूव्हींशी थेट स्पर्धा करेल.
बाह्य डिझाइन आणि रंग पर्याय : 2026 मिनी कंट्रीमॅन सीचं डिझाइन कंट्रीमॅन इलेक्ट्रिकशी बरेचसं समान असेल, मात्र काही बदलांसह. यात स्लाइटली रिवाइज्ड ग्रिल आणि बंपर्सचा समावेश आहे. बाह्यरूपात बॉडी-कलर्ड डोअर हँडल्स, ब्लॅक ORVM हाउसिंग, ब्लॅक डोअर पिलर्स आणि रूफ, शॅम्पेन-कलर्ड Exterior ट्रिम, आकर्षक अलॉय व्हील्स आणि मॅट्रिक्स LED टेल-लॅम्प्स देण्यात आले आहेत. रंग पर्यायांमध्ये पाच आकर्षक कलर्स उपलब्ध असतील. Chilli Red, British Racing Green, Nanuq White, Slate Blue आणि Smokey Green. हे रंग मिनीच्या क्लासिक आणि स्पोर्टी स्टाइलला पूरक आहेत.
आंतरिक वैशिष्ट्ये आणि सुविधा: कॅबिनमध्ये मिनीच्या नवीन मॉडेल्सप्रमाणे आधुनिक आणि प्रीमियम डिझाइन दिसेल. ड्युअल-टोन इंटीरियर थीम, शॅम्पेन-कलर्ड ट्रिम, ब्रँडचा आयकॉनिक सर्क्युलर टचस्क्रीन, प्रीमियम साउंड सिस्टम, पॅडल शिफ्टर्स आणि हेड-अप डिस्प्ले यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असेल. आरामदायक सीट्स, उच्च दर्जाचे मटेरियल आणि मिनीची खास मजेदार ड्राइव्हिंग अनुभव देणारी केबिन यामुळं ग्राहकांना प्रीमियम फील मिळेल.
इंजिन, परफॉर्मन्स आणि तंत्रज्ञान : नवीन कंट्रीमॅन सीमध्ये 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल डायरेक्ट-इंजेक्शन इंजिन बसवलं जाईल, जे 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ट्रान्समिशन (DCT) सोबत येईल. हे इंजिन BMW X1 मध्ये वापरलं जातं आणि त्यात सुमारे 136 hp पॉवर आणि 230 Nm टॉर्क मिळण्याची शक्यता आहे. तुलनेनं JCW All4 मॉडेल 2.0 लिटर टर्बो इंजिनसह 300 hp आणि 400Nm टॉर्क देतं. हे मॉडेल दैनंदिन वापरासाठी आरामदायक आणि इंधनक्षम असेल, तर JCW आवृत्ती अधिक स्पोर्टी आणि पॉवरफुल अनुभव देईल.
किंमत आणि बाजारातील स्थान : कंट्रीमॅन JCW All4 ची सध्याची एक्स-शोरूम किंमत 64.9 लाख रुपये आहे. नवीन कंट्रीमॅन सी यापेक्षा स्वस्त असेल, ज्यामुळं अधिक ग्राहकांना मिनी ब्रँड उपलब्ध होईल. स्थानिक असेंब्लीमुळं किंमत नियंत्रणात राहील आणि स्पर्धात्मक बाजारात मजबूत उपस्थिती नोंदवता येईल.
