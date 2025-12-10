2026 MG Hector फेसलिफ्ट : नवीन डिझाइन आणि फीचर्ससह येणार
2026 MG Hector फेसलिफ्ट नवीन क्रोम ग्रिल, 14-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स आणि पॅनोरॅमिक सनरूफसह अधिक प्रीमियम SUV लवकरच लॉंच होईल.
Published : December 10, 2025 at 12:57 PM IST
हैदराबाद : JSW MG Motor India आपली लोकप्रिय SUV MG Hector ची अपडेटेड आवृत्ती लवकरच बाजारात आणणार आहे. कंपनीनं 2019 मध्ये पहिल्या जनरेशनची MG Hector भारतीय बाजारात उतरवली होती. आता 2026 MG Hector ची फेसलिफ्ट आवृत्ती 15 डिसेंबर 2025 रोजी सादर होणार आहे. हे Hector ची दुसरी फेसलिफ्ट असेल, जी अधिक प्रीमियम आणि आधुनिक लूक देईल.
एक्सटीरियरमध्ये बदल
2026 MG Hector च्या एकूण सिल्हूट आणि डिझाइनमध्ये फार बदल करण्यात आलेले नाहीय, पण फ्रंट ग्रिलमध्ये नवीन क्रोम-गार्निश्ड डिझाइन दिलं जाईल. हे ग्रिल अधिक प्रीमियम आणि अर्बन दिसेल, ज्यात MG लोगो चांगल्या प्रकारे इंटिग्रेटेड असेल. फ्रंट लोअर एप्रनमध्ये रीडिझाइन केलेली स्किड प्लेट आणि वर्टिकल LED हेडलाइट्स असतील. बंपर-इंटिग्रेटेड हेडलाइट्स आणि फुल-विड्थ LED टेललाइट्स 2025 मॉडेलसारखेच राहतील. याशिवाय नवीन डुअल-टोन अलॉय व्हील्स आणि काही नवीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स मिळू शकतात.
इंटीरियर आणि फीचर्स
इंटीरियरमध्ये लेआउट आणि डिझाइन जवळपास तसंच राहील, पण इन्फोटेनमेंट सिस्टममध्ये अपडेट येईल. सेंटरमध्ये 14-इंच पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन असेल, जी वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto सपोर्ट करेल. इतर फीचर्समध्ये पावर्ड आणि वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, वॉइस असिस्टंट आणि अॅम्बिएंट LED लाइटिंग मिळेल. 5-सीटर Hector आणि 7-सीटर Hector Plus वेरिएंटमध्ये जागा तशीच राहील.
पावरट्रेन
पावरट्रेनमध्ये कोणताही बदल नाही. 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन 143 hp पॉवर आणि 250 Nm टॉर्क देत असेल, तर 2.0-लीटर टर्बो-डीझल इंजन 170 hp पॉवर आणि 350 Nm टॉर्क जनरेट करेल. दोन्ही इंजनसोबत 6-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन मिळेल, तर पेट्रोलमध्ये CVT ऑप्शन असेल.
लॉंच आणि किंमत
2026 MG Hector चं ग्लोबल प्रीमियर 15 डिसेंबर 2025 रोजी होईल, त्याचवेळी बुकिंग सुरू होण्याची शक्यता आहे. ऑफिशियल लॉंच जानेवारी 2026 मध्ये होऊ शकतं. सध्याच्या मॉडेलच्या तुलनेत किंमत थोडी वाढू शकते, पण कंपनीनं अद्याप अधिकृत किंमत जाहीर केलेली नाही.
ही फेसलिफ्ट MG Hector ला Hyundai Creta, Tata Harrier, Mahindra XUV700 यांसारख्या प्रतिस्पर्धी SUV साठी अधिक मजबूत बनवेल. MG च्या या अपडेटमुळं मिड-साइज SUV सेगमेंटमध्ये नवीन स्पर्धा निर्माण होईल.
हे वाचलंत का :
- 2025 च्या स्मार्टफोन जगतातील सर्वात मोठे ट्रेंड्स : फोल्डेबलचा बोलबाला, AI चा जलवा आणि 200MP टेलिफोटो कॅमेर्यांची स्पर्धा
- मायक्रोसॉफ्टची भारतात 17.5 अब्ज डॉलरची मोठी गुंतवणूक: एआय आणि क्लाउडसाठी ऐतिहासिक पाऊल
- 2025 इस्रोसाठी सुवर्णवर्ष : अंतराळ डॉकिंग, 100 वं प्रक्षेपण, निसार, अक्षिओम-4 मोहिमेमुळं जगात भारताचा ठसा