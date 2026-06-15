2026 Mercedes Benz S Class PHEV भारतात लाँच: जाणून घ्या, किंमत, रेंज आणि वैशिष्ट्ये...
मर्सिडीज-बेंझनं भारतात आपली फ्लॅगशिप S Class PHEV लाँच केली. S 450 e ही Rs 2.20 कोटीपासून सुरू होणारी पहिली प्लग-इन हायब्रिड S-Class आहे.
Published : June 15, 2026 at 3:25 PM IST
मुंबई : मर्सिडीज-बेंझनं भारतात आपली फ्लॅगशिप S-Class ची प्लग-इन हायब्रिड आवृत्ती लाँच केली आहे.ही कार 2.20 कोटी (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होत असून, S 450 e Launch Edition नावानं उपलब्ध आहे. कंपनीनं आजपासून ऑर्डर्स स्वीकारण्यास सुरुवात केली असून, चौथ्या (Q4 2026) तिमाहीपर्यंत डिलिव्हरी सुरू होणार आहेत. Manufaktur Edition Rs 2.38 कोटीपासून उपलब्ध असेल. ही एका जनरेशनमधील S-Class ची सर्वात मोठी अपडेट मानली जात आहे, ज्यात 2,700 हून अधिक नवीन किंवा सुधारित कंपोनेंट्स आहेत.
प्लग-इन हायब्रिड पॉवरट्रेन : नवीन S 450 e मध्ये अपडेटेड 3.0-लिटर M256 Evo इनलाइन-सिक्स टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे. हे इंजिन स्वतंत्रपणे 326 HP पॉवर आणि 540 Nm टॉर्क निर्माण करतं. यात 120 kW (163 HP) चा सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर 9-स्पीड 9G-Tronic ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसोबत इंटिग्रेटेड आहे. एकूण सिस्टीम 320 kW (435 HP) पॉवर आणि 680 Nm टॉर्क देते. ही आवृत्ती पेट्रोल S 450 4MATIC पेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. 22 kWh च्या लिथियम-आयन बॅटरीमुळं ही कार WLTP सायकलनुसार सुमारे 115 किलोमीटर शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज देते. भारतातील मोठ्या शहरांमध्ये दैनंदिन कम्युटसाठी ही रेंज पुरेशी आहे.
परफॉर्मन्स: S 450 e ची टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली 250 kmph वर मर्यादित आहे. 0 ते 100 km/h चा वेग फक्त 5.7 सेकंदांत गाठता येतो. ही कामगिरी लक्झरी सेडानसाठी उत्कृष्ट मानली जाते. इलेक्ट्रिक मोडमध्ये शांत आणि प्रदूषणमुक्त ड्राइव्हिंगचा अनुभव मिळतो, तर हायब्रिड मोडमध्ये दीर्घ अंतरासाठी इंजिन सहाय्य करते.
डिझाइन अपडेट्स : नवीन S-Class च्या डिझाइनमध्ये लक्षणीय बदल दिसतात. समोर ट्विन-स्टार डिजिटल लाइट हेडलॅम्प्स आहेत, ज्यात मायक्रो-LED तंत्रज्ञान वापरलं आहे. यामुळं हाय-बीम इल्यूमिनेशन क्षेत्र 40% मोठं झालं असून, अल्ट्रा-रेंज हाय-बीम 600 मीटरपर्यंत प्रकाश टाकतो. रेडिएटर ग्रिल 20% मोठी झाली असून, ती प्रकाशित आहे आणि तीन-डायमेंशनल क्रोम स्टार्सने सजवली आहे. मागील बाजूस नवीन टेल-लॅम्प्स आहेत, ज्यात तीन क्रोम-फ्रेम्ड सिग्नेचर स्टार्स आहेत. हे बदल S-Class च्या प्रतिष्ठित ओळखीला अधिक मजबूत करतात.
वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षा : कारमध्ये स्टँडर्ड MBUX Superscreen आणि नवीनतम MBUX सिस्टीम आहे. AI-आधारित “Hey Mercedes” व्हर्च्युअल असिस्टंट नैसर्गिक संवाद सादर करतो. Zero Layer इंटरफेस आणि Google Maps आधारित MBUX Surround Navigation अनुभव अधिक intuitive बनवला आहे.सुरक्षेसाठी 15 एअरबॅग्ससह एन्हान्स्ड अॅडॅप्टिव्ह रिस्ट्रेंट सिस्टीम उपलब्ध आहे. Pre-Safe Impulse बेल्ट प्रिटेन्शनर्ससारखी अत्याधुनिक तंत्रे समाविष्ट आहेत.
एअर सस्पेंशन आणि इतर वैशिष्ट्ये : Airmatic एअर सस्पेंशन स्टँडर्ड आहे. रिअर-ॲक्सल स्टीअरिंग 4.5 डिग्री angle नं येतं, जे 10 डिग्रीपर्यंत अपग्रेड करता येतं. यामुळं टर्निंग सर्कल जवळपास दोन मीटर कमी होतो. Car-to-X तंत्रज्ञानाद्वारे इतर Mercedes वाहनांकडून माहिती घेऊन सस्पेंशन आधीच स्पीड ब्रेकर्स आणि खड्ड्यांसाठी तयार होते. ही लक्झरी कार लक्झरी, परफॉर्मन्स, इको-फ्रेंडली तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा यांचा परिपूर्ण समन्वय सादर करते. भारतातील हाय-एंड सेगमेंटमध्ये ती निश्चितच नवा बेंचमार्क सेट करेल.
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