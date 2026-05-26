ETV Bharat / technology

2026 मर्सिडीज बेंझ S Class : 15 जून रोजी भारतात होणार लॉंच

मर्सिडीज बेंझ इंडियानं त्यांची नविन कार लॉंच करण्याची घोषणा केलीय. 2026 Mercedes Benz S Class भारतात 15 जून रोजी लॉंच होणार आहे.

2026 Mercedes Benz S Class
2026 मर्सिडीज बेंझ S Class (Mercedes India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: मर्सिडीज-बेंझ इंडियानं जाहीर केलं आहे की, त्यांची प्रमुख लक्झरी लिमोझिन असलेल्या 'S Class' च्या नवीन 2026 मॉडेलचं लाँच 15 जून 2026 रोजी भारतात केलं (2026 Mercedes Benz S Class) जाईल. जानेवारी महिन्यात जागतिक स्तरावर पदार्पण केलेल्या या 'फेसलिफ्टेड' S-Class मध्ये, पहिल्यांदाच 'प्लग-इन हायब्रिड' पॉवरट्रेनचा पर्याय उपलब्ध असेल. कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, या कारचं सुमारे 90 टक्के घटक नव्यानं डिझाइन करण्यात आले आहेत. या अपडेटेड S-क्लासमध्ये डिझाइन बदल, प्रगत टेक्नॉलॉजी आणि नवीन फीचर्सचा समावेश आहे. भारतात सीबीयू आयात किंवा स्थानिक असेंब्ली कोणत्या स्वरूपात आणली जाईल, हे अद्याप निश्चित झालं नाही. अपेक्षित किंमत 2 कोटी रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) सुरू होईल, तर प्लग-इन हायब्रिड व्हेरिएंट सर्वात महाग असेल. लॉंचनंतर ही सेल्डन ऑडी A8 आणि BMW 7 सीरीजशी स्पर्धा करेल.

Benz S Class पॉवरट्रेन : S क्लासच्या नवीन मॉडेलमध्ये विविध पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध असतील. S 450e EQ हायब्रिडमध्ये 3.0 लिटर टर्बो-पेट्रोल इनलाइन-सिक्स इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटरचा समावेश आहे. एकूण 435hp पॉवर आणि 680Nm टॉर्क मिळेल. 22kWh बॅटरी पॅकसह ही कार आदर्श स्थितीत 100 किलोमीटरपर्यंत शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज देईल.

S 450 व्हेरिएंट: S 450 व्हेरिएंटमध्ये 3.0 लिटर सिक्स-सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड इंजिन 48V माइल्ड-हायब्रिड सिस्टमसह येईल. यात 404hp पॉवर आणि 500Nm टॉर्क मिळतो. डिझेल पर्याय S 350d मध्ये 3.0 लिटर सिक्स-सिलिंडर इंजिन 330hp पॉवर आणि 650 Nm टॉर्क देते. सर्व व्हेरिएंट्समध्ये 4-व्हील ड्राइव्ह (AWD) उपलब्ध असेल. अॅडाप्टिव्ह एअर सस्पेन्शन स्टँडर्ड असेल, तर रिअर-एक्सल स्टिअरिंग 4.5 डिग्री स्टँडर्ड आणि 10 डिग्री ऑप्शनल असेल.

डिझाइन: नवीन S क्लासनं एकूण डिझाइन प्रोफाइल कायम ठेवलं आहे, परंतु मुख्य बदल फ्रंटमध्ये दिसून येतात. मोठा ग्रिल, क्रोम स्टार-पॅटर्न इन्सर्ट्स आणि इल्यूमिनेटेड सराउंड नवीन वैशिष्ट्ये आहेत. बोनेटवरील मर्सिडीज emblem आता बॅकलिट आहे. हेडलॅम्प्स मोठे झाले असून त्यात ट्रिपल थ्री-पॉइंटेड स्टार डे-टाइम रनिंग लाइट्स आहेत. मर्सिडीजच्या नवीन मायक्रो-LED डिजिटल लाइट तंत्रज्ञानानं 40 टक्के अधिक प्रकाश टाकण्याची क्षमता आहे आणि 600 मीटरपर्यंत हाय-बीम फेकू शकते. साइडमध्ये नवीन अलॉय व्हील्स आणि Manufaktur कस्टमायझेशन प्रोग्राममधील नवीन कलर ऑप्शन्स मिळतील. मागील बाजूस स्लिम LED टेललॅम्प्स आहेत ज्यात E-क्लाससारखे थ्री-पॉइंटेड स्टार लाइटिंग एलिमेंट्स आहेत.

इंटीरियर आणि फीचर्स : कॅबिनमध्ये ग्लॉस ब्लॅक डॅशबोर्ड लेआउटसह Superscreen उपलब्ध आहे. यात 12.3 इंच ड्रायव्हर डिस्प्ले, फ्रंट पॅसेंजर स्क्रीन आणि 14.4 इंच सेंट्रल टचस्क्रीनचा समावेश आहे. नवीन MB OS आर्किटेक्चर क्लाउड कनेक्टिव्हिटी, AI फंक्शन्स, Google Maps आणि V2X तंत्रज्ञानासह येते.

रिअर सीट्सवर दोन 13.1 इंच एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स आणि टच कंट्रोलर्स आहेत. लेदर अपहोल्स्ट्री, वुड ट्रिम, हीटिंग-व्हेंटिलेशन-मसाज फंक्शन्स आणि 43 डिग्री रिक्लाइनिंग सीट्स लाँग-व्हीलबेस व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहेत. फेशियल रेकग्निशन, व्हिडिओ कॉलिंग, अ‍ॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स आणि अनेक सेन्सर्समुळं सुरक्षा आणि सुविधा वाढली आहे. मर्सिडीज बेंझ S क्लास नेहमीच भारतीय लग्जरी कार बाजारातील बेंचमार्क राहिला आहे. नवीन मॉडेल टेक्नॉलॉजी आणि लग्जरीचा नवा मानक स्थापित करेल अशी अपेक्षा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. TVS Jupiter 125 ला मिळाले दोन नवीन रंगांचे पर्याय
  2. Ultraviolet ने X 47 ची नवीन 'बेस व्हेरिएंट' सादर केली; किंमत फक्त 2.49 लाख
  3. 2026 टाटा टियागो ईव्ही फेसलिफ्ट: आधुनिक इंटिरियर्स आणि आकर्षक डिझाइनसह लॉंच होण्यास सज्ज

TAGGED:

2026 MERCEDES BENZ S CLASS
BENZ S CLASS LAUNCH
MERCEDES BENZ S CLASS
BENZ S CLASS
2026 MERCEDES BENZ S CLASS LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.