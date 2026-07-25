2026 मारुती सुझुकी ब्रेझा फेसलिफ्ट भारतात 7.40 लाख किमतीत लॉंच
मारुती सुझुकी ब्रेझा फेसलिफ्ट भारतात 7.40 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच झालीय. वैशिष्ट्ये, तपशील आणि बरेच काही
Published : July 25, 2026 at 9:53 AM IST
मुंबई : मारुती सुझुकीनं भारतीय बाजारपेठेत ब्रेझा फेसलिफ्ट 7.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच केली आहे. या 'मिड-लाइफ अपडेट'चा (मध्यंतरीच्या सुधारणेचा) उद्देश टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 3XO, किया सोनेट आणि ह्युंदाई व्हेन्यू यांसारख्या स्पर्धकांविरुद्ध या एसयूव्हीचं (SUV) स्थान अधिक मजबूत करणे हा आहे. या एसयूव्हीसाठी बुकिंग सध्या सुरू आहे.
मारुती सुझुकी ब्रेझा फेसलिफ्ट डिझाइन: ब्रेझानं तिचं परिचित डिझाइन कायम ठेवलं आहे, मात्र तिचं आकर्षण वाढवण्यासाठी काही किरकोळ बदल केले आहेत. गाडीचा पुढचा भाग (फ्रंट फेशिया) नव्यानं डिझाइन केला असून, त्यात नवीन ग्रिल आणि हेडलाइट्समध्ये सूक्ष्म बदल करण्यात आलं आहेत. याव्यतिरिक्त, फॉग लॅम्प्ससाठी त्रिकोणी आकाराचे हाउसिंग समाविष्ट करून बंपरचे डिझाइन बदलण्यात आलं आहे, हे डिझाइन वैशिष्ट्य 'विटारा'पासून प्रेरित आहे. बंपरवरील राखाडी रंगाचे घटक (grey accents) या बदलांना पूरक ठरतात आणि गाडीला एक 'स्पोर्टी' लूक देतात. एसयूव्हीची बाजूची रचना (साइड प्रोफाइल) बऱ्याच अंशी तशीच आहे, तरीही आता यात 16-इंच अलॉय व्हील्ससाठी नवीन डिझाइन देण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे, मागील भाग (रिअर सेक्शन) मागील आवृत्तीसारखाच आहे; यात स्टायलिश टेल लॅम्प्स आणि 'Brezza' असं लिहिलेलं नाव कायम ठेवण्यात आलं आहे.
मारुती सुझुकी ब्रेझा रंग पर्याय : मारुती सुझुकी ब्रेझासाठी उपलब्ध असलेल्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये 'सिंगल-टोन' शेड्सचा समावेश आहे, जसं की विवेशियस ऑरेंज (Vivacious Orange), लस्टरस बेज (Lustrous Beige), पर्ल आर्क्टिक व्हाईट (Pearl Arctic White), ब्लूइश ब्लॅक (Bluish Black), स्प्लेंडिड सिल्व्हर (Splendid Silver), मॅग्मा ग्रे (Magma Grey) आणि सिझलिंग रेड (Sizzling Red). 'ड्युअल-टोन' पर्यायांमध्ये सिझलिंग रेडसह ब्लूइश ब्लॅक छत (roof), लस्टरस बेजसह ब्लूइश ब्लॅक छत आणि पर्ल आर्क्टिक व्हाईटसह ब्लूइश ब्लॅक छत यांचा समावेश आहे.
मारुती सुझुकी ब्रेझा फेसलिफ्ट कॅबिन: मारुती सुझुकी ब्रेझा फेसलिफ्टच्या कॅबिनमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, तरीही त्याची अंतर्गत रचना (लेआउट) तशीच ठेवण्यात आली आहे. या एसयूव्हीमध्ये आता ड्युअल-टोन अपहोल्स्ट्री असून डॅशबोर्डवर काळा आणि तपकिरी रंगांचा संगम पाहायला मिळतो. 10.1-इंच आकाराची नवीन आणि मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम हे याचे मुख्य आकर्षण आहे; याला डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि हेड-अप डिस्प्ले (HUD) ची जोड देण्यात आली आहे. एसी आणि इतर उपकरणांची नियंत्रणे सेंटर कन्सोलवरील बटणांद्वारे वापरता येतात.
मारुती सुझुकी ब्रेझा फेसलिफ्ट वैशिष्ट्ये: यातील वैशिष्ट्यांच्या यादीत आता वायरलेस चार्जर, व्हेंटिलेटेड आणि पॉवर्ड फ्रंट सीट्स, 64-रंगांचे एम्बियंट लाइटिंग, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, रिअर क्रॉस-ट्रॅफिक अलर्ट, एअर प्युरिफायर, आयआरव्हीएम (IRVM), ॲडजस्टेबल स्टिअरिंग आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीनं, या एसयूव्हीमध्ये सहा एअरबॅग्ज, 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल आणि आयसोफिक्स (ISOFIX) चाइल्ड-सीट माउंट्स देण्यात आले आहेत. या वैशिष्ट्यांमुळंच या एसयूव्हीला आता 5-स्टार बीएनसीएपी (BNCAP) रेटिंग मिळालं आहे. वर नमूद केलेली सर्व वैशिष्ट्ये LXi, VXi, ZXi आणि ZXi+ अशा विविध ट्रिम्समध्ये उपलब्ध असतील.
मारुती सुझुकी ब्रेझा फेसलिफ्ट इंजिन: मारुती सुझुकी ब्रेझामध्ये 1.5 लिटर एनए (नॅचरली ॲस्पिरेटेड) पेट्रोल इंजिनचा पर्याय कायम ठेवण्यात आला आहे, तसंच सीएनजी (CNG) व्हेरिएंटचा पर्यायही उपलब्ध आहे. सुधारणांचा विचार करता, सीएनजी व्हेरिएंटमध्ये आता 'अंडरबॉडी टँक' (गाडीच्या खाली बसवलेली टँक) देण्यात आली आहे; यामुळं बूट स्पेस (सामान ठेवण्याची जागा) वाढते आणि ग्राहकांसाठी गाडीचं मूल्य अधिक वाढतं. याव्यतिरिक्त, या एसयूव्हीमध्ये आता 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आणि 6 स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशनचा पर्यायही उपलब्ध आहे. ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्यायही कायम ठेवण्यात आला आहे. 1.5 लिटर एनए पेट्रोल इंजिन 102 एचपी (HP) पॉवर आणि 139 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण करतं, तर टर्बो पेट्रोल इंजिन 110 एचपी पॉवर आणि 170 एनएम टॉर्क प्रदान करते.
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