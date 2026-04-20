2026 किआ सायरोस लाँच: किंमत 8.39 लाखांपासून, स्पोर्ट्स ग्रीन ब्रेक कॅलिपर्ससह 4 नवीन ट्रिम्स!
किआनं भारतात 2026 सायरोस लाँच केली. किंमत 8.39 लाखांपासून सुरू, डिझेल ऑटो 12.74 लाखांपासून. चार नवीन ट्रिम्स आणि स्पोर्ट्स ग्रीन ब्रेक कॅलिपर्ससह ती आली आहे.
Published : April 20, 2026 at 1:01 PM IST
हैदराबाद : किआ इंडियानं आज भारतात 2026 किआ सायरोस (2026 Kia Syros) लाँच केली. सब-कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये ही कार आता अधिक आकर्षक आणि किफायतशीर झाली आहे. एक्स-शोरूम किंमत 8.39 लाख रुपयांपासून सुरू होत असून, डिझेल ऑटोमॅटिक व्हेरियंट्स आता 12.74 लाख रुपयांपासून उपलब्ध आहेत. ग्राहकांच्या फीडबॅकवर आधारित नवीन HTE, HTE(O), HTK+(O) आणि HTX(O) असे चार नवीन ट्रिम्स जोडण्यात आले आहेत. यामुळं सायरोसची उपलब्धता वाढली असून, ऑटोमॅटिक पर्याय अधिक सोपा झाला आहे. ही अपडेटेड सायरोस आता अधिक स्पोर्टी आणि रग्ड लुकसह येते. 5-स्टार BNCAP सेफ्टी रेटिंग, 30 इंच ट्रिनिटी पॅनोरॅमिक डिस्प्ले आणि ड्युअल-पेन पॅनोरॅमिक सनरूफ सारख्या प्रीमियम फीचर्ससह ती युवा खरेदीदारांसाठी आकर्षक पर्याय बनली आहे.
एक्सरियर आणि डिझाइन अपडेट्स : 2026 किआ सायरोसला (Syros) नवीन स्पोर्टी आणि रग्ड फ्रंट बंपर मिळाला आहे. यात बॉडी-कलर्ड एरो इन्सर्ट्स आणि ग्लॉसी ब्लॅक स्किड प्लेट्ससह एलईडी फॉग लॅम्प्स आहेत. मागील भागातही नवीन बंपर, बॉडी-कलर्ड एरो इन्सर्ट्स आणि एलईडी हाय-माउंटेड स्टॉप लॅम्प जोडण्यात आले आहेत.साइड प्रोफाइल अधिक मजबूत दिसण्यासाठी ग्लॉसी ब्लॅक रूफ रेल्स, ORVMs आणि बॉडी-कलर्ड साइड गार्निश देण्यात आले आहेत. HTX आणि HTX(O) ट्रिम्समध्ये आता नवीन R17 (17 इंच) स्पोर्टी क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स उपलब्ध आहेत. यासोबत निऑन कलर्ड ब्रेक कॅलिपर्स (स्पोर्ट्स ग्रीन) दिले गेले आहेत, जे कारला अधिक डायनॅमिक लुक देतात. नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये मॅग्मा रेड, आयव्हरी सिल्वर मॅट आणि आयव्हरी सिल्वर ग्लॉस यांचा समावेश आहे. हे बदल कारची विज्युअल अपील आणि परसेप्शन्स व्हॅल्यू दोन्ही वाढवतात.
इंटीरियर आणि फीचर्स : आतल्या बाजूला सायरोस आपल्या प्रीमियम फीचर्सवर कायम आहे.76.2 सेमी (30 इंच) ट्रिनिटी पॅनोरॅमिक डिस्प्ले (कनेक्टेड कार नेव्हिगेशन कॉकपिट), ड्युअल-पेन पॅनोरॅमिक सनरूफ, स्लिमलाइन डोअर हँडल्स, फ्रंट आणि रियर वेंटिलेटेड सीट्स यासारखे फीचर्स उपलब्ध आहेत. दुसऱ्या रांगेत सीट्स रिक्लाइन आणि स्लाइड करता येतात. 60:40 स्प्लिट फोल्डिंगसह आरामदायक स्पेस मिळतो. 20 + रॉबस्ट हाय-स्टँडर्ड सेफ्टी पॅकेज, 5-स्टार BNCAP रेटिंग, 80+ कनेक्टेड कार फीचर्स, OTA अपडेट्स आणि किआ कनेक्ट डायग्नोस्टिक्स यामुळं ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक सुरक्षित आणि सुविधाजनक झाला आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्स : सायरोसमध्ये दोन इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत.
- 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल – 118 bhp पॉवर आणि 172 Nm टॉर्क.
- 1.5 लिटर डिझेल – 113 hp पॉवर आणि 250 Nm टॉर्क.
ट्रान्समिशनमध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल, 7-स्पीड DCT आणि 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स उपलब्ध आहेत. डिझेल ऑटोमॅटिक आता HTK+ ट्रिमपासून सुरू होत असल्यानं अधिक ग्राहकांना परवडणारे झालं आहे.
व्हेरियंट्स आणि किंमत (2026 Kia Syros Price) : 2026 किआ सायरोस सात मुख्य ट्रिम्समध्ये HTE, HTE(O), HTK(EX), HTK+, HTK+(O), HTX आणि HTX(O) उपलब्ध आहे.
- पेट्रोल MT बेस व्हेरियंट: 8,39,900(एक्स-शोरूम)
- डिझेल ऑटोमॅटिक: 12,73,900 पासून
किआनं ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेऊन किंमत रचना अधिक आकर्षक केली आहे.
2026 किआ सायरोस ही अपडेटेड मॉडेल स्टाइलिंग, फीचर्स आणि किंमत यांच्या बाबतीत संतुलित पर्याय आहे. स्पोर्टी लुक, प्रीमियम इंटीरियर आणि मजबूत सेफ्टीसह ती युवा आणि कुटुंबीयांसाठी आदर्श आहे. भारतीय बाजारात सब-कॉम्पॅक्ट एसयूव्हीमध्ये तिची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
हे वाचलंत का :