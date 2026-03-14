2026 Kia Sonet लाँच; 10 लाखांखालील किमतीत ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट्स उपलब्ध.
किआनं सोनेट कॉम्पॅक्ट SUV च्या 2026 मॉडेलसाठी नवीन अपडेट्स आणले आहेत. डिझेल आणि टर्बो-पेट्रोल इंजिन्ससाठी मिड-स्पेकमध्ये ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन उपलब्ध झालंय. जाणून घ्या किंमत...
Published : March 14, 2026 at 10:11 AM IST
मुंबई : किआ इंडियानं सोनेट कॉम्पॅक्ट SUV च्या 2026 मॉडेलसाठी महत्त्वाचे अपडेट्स सादर केले आहेत. मिड-स्पेक व्हेरिएंट्समध्ये डिझेल आणि टर्बो-पेट्रोल इंजिन्ससाठी नवीन ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन उपलब्ध झाला आहे. या कारची किंमत 10 लाखांपेक्षा कमी असल्यामुळं ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट आता बजेट ग्राहकांसाठी सहज परवडणारं झालं आहे.
डिझेल इंजिनसाठी 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक
1.5 लिटर डिझेल इंजिन 116 एचपी पॉवर आणि 250 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. आता HTE(O) व्हेरिएंटपासून 9.78 लाख (एक्स-शोरूम) किंमतीला 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक मिळेल. HTK(O), HTK+ आणि HTK+(O) या उच्च ट्रिम्समध्येही हा पर्याय उपलब्ध आहे. पूर्वी डिझेल ऑटो फक्त वरच्या मिड-स्पेक ट्रिम्सपुरताच मर्यादित होता. ARAI प्रमाणित मायलेज डिझेल AT साठी 18.6 किमी/लिटर आणि मॅन्युअलसाठी 22.3 किमी/लिटर आहे. हा बदल भारतीय बाजारात सोनेटला सर्वात स्वस्त ऑटोमॅटिक वाहनांपैकी एक बनवते.
टर्बो-पेट्रोलसाठी 7-स्पीड DCT ऑटोमॅटिक
1.0 लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन 120 एचपी पॉवर आणि 172 एनएम टॉर्क देतं. HTK(O) व्हेरिएंटपासून 9.89 लाख किंमतीला 7-स्पीड ड्युअल क्लच ट्रान्समिशन (DCT) उपलब्ध आहे. HTK+ ट्रिममध्येही हा पर्याय मिळेल. पूर्वी या ट्रिम्समध्ये फक्त मॅन्युअल किंवा iMT पर्याय होते. आता ऑटोमॅटिकची मागणी असलेल्या ग्राहकांना मिड-स्पेकमध्येही प्रीमियम ड्रायव्हिंग अनुभव मिळेल. याशिवाय 1.2 लिटर नॅचरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजिन 81 एचपी आणि 115 एनएम टॉर्कसह उपलब्ध आहे.
सुरक्षा आणि सोयीसुविधा
सर्व व्हेरिएंट्समध्ये 6 एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-स्टार्ट असिस्ट आणि रियर पार्किंग सेंसरसारखी स्टँडर्ड सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत. HTK+ ट्रिममध्ये 8 इंच टचस्क्रीन, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो व अॅपल कारप्ले, रियर कॅमेरा आणि क्रूझ कंट्रोल मिळते. या वैशिष्ट्यांमुळं सोनेट शहरातील रोजच्या कम्यूट आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आरामदायक आणि सुरक्षित पर्याय बनते.
किंमत, उपलब्धता आणि स्पर्धक
सोनेटची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 7.30 लाख आहे. नवीन ऑटोमॅटिक पर्यायांसह संपूर्ण रेंज भारतीय बाजारात उपलब्ध आहे. किआ डीलरशिप्सवर टेस्ट ड्राईव्ह आणि फायनान्स सुविधा मिळेल. सोनेट महिंद्रा XUV 3XO, हुंडाई वेन्यू, मारुती सुझुकी ब्रेझा, टाटा नेक्सॉन, स्कोडा कायलाक यांसारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करते. या बदलांमुळं किआ सोनेट भारतीय कॉम्पॅक्ट SUV सेगमेंटमध्ये अधिक आकर्षक आणि परवडणारी बनली आहे. ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन, शक्तिशाली इंजिन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्ये यांचा उत्तम समतोल साधणारी ही SUV कुटुंब आणि तरुण खरेदीदारांसाठी आदर्श पर्याय ठरेल.
