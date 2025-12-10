किआ सेल्टोसला मिळाला नवीन अवतार, डिझाइन आणि वैशिष्ट्यांमध्ये बदल
किआ इंडियानं 2026 सेल्टोसची (2026 Kia Seltos) दुसरी आवृत्ती सादर केली. किंमती 2 जानेवारीला जाहीर होणार असून 11 डिसेंबरपासून 25,000 रुपयांत बुकिंग सुरू होईल
Published : December 10, 2025 at 3:07 PM IST
मुंबई : किआ इंडियानं भारतीय बाजारासाठी सेल्टोसच्या दुसऱ्या आवृत्तीचं अनावरण केलं आहे. ही कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही (2026 Kia Seltos) अत्यंत स्पर्धात्मक सेगमेंटमध्ये मजबूत स्थान मिळवण्यासाठी तयार आहे, ज्यात टाटा सिएरा, ह्युंडई क्रेटा, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूझर हायराइडर, होंडा एलिव्हेट इत्यादी प्रतिस्पर्धक आहेत. किंमती 2 जानेवारी 2026 रोजी जाहीर होतील, तर बुकिंग 11 डिसेंबरपासून 25,000 रुपयांच्या टोकनवर सुरू होईल. डिलिव्हरी जानेवारीच्या मध्यापासून सुरू होईल.
The Protagonist has arrived.— Kia Worldwide (@Kia_Worldwide) December 10, 2025
The all-new Kia Seltos World Premiere is live now. Join us.
▶️ https://t.co/w5yKJah3NN pic.twitter.com/xkNzjrDFCm
Kia Seltos डिझाइन आणि बाह्य वैशिष्ट्ये
नवीन सेल्टोसला ब्रँडच्या जागतिक मॉडेल्सप्रमाणे 'टायगर नोज' ग्रिल मिळाली आहे, ज्यात व्हर्टिकल लाइटिंग एलिमेंट्स आणि उभट स्टँस आहे. 18-इंच अलॉय व्हील्स, कनेक्टेड टेललाइट्स, नवीन बंपर्स आणि गनमेटल स्किड प्लेट्ससह फ्रंट-रियर डिझाइन अपडेट केले आहे. फ्लश डोअर हँडल्स, फ्लॅट रूफलाइन, पॅनोरॅमिक सनरूफ, इंटिग्रेटेड रिअर स्पॉयलर आणि शार्क फिन अँटेना यामुळं आधुनिक लूक मिळतो. यात 10 रंग पर्याय उपलब्ध असून दोन नवीन मॉर्निंग हेझ आणि मॅग्मा रेड रंगाचा समावेश करण्यात आला आहे.
The SUV that set the benchmark is now here to break it again.— Gogi Tech (Rajeev) (@gogiinc) December 10, 2025
All-New Kia Seltos
New K3 platform, 30” panoramic display, ADAS L2, refreshed design, more space & three engine options.
Midnight bookings. Price reveal on Jan 2.#KiaSeltos #KiaIndia #AutoNews pic.twitter.com/ZJCZWcAULV
डायमेंशन्स
K3 प्लॅटफॉर्मवर आधारित नवीन सेल्टोस आकारात मोठी झाली आहे. लांबी 4,460 मिमी (सेगमेंटमध्ये सर्वाधिक), रुंदी 1,830 मिमी, उंची 1,635 मिमी आणि व्हीलबेस 2,690 मिमी (80 मिमी वाढ) आहे. यामुळं आत अधिक जागा आणि आराम मिळेल.
इंटीरियर आणि फीचर्स
कॅबिनमध्ये नवीन ड्युअल-टोन डॅशबोर्ड, लेदरेट अपहोल्स्ट्री आणि फ्लॅट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील आहे. 30-इंच इंटिग्रेटेड ड्युअल-स्क्रीन (कर्व्ह्ड डिस्प्ले) उपलब्ध आहे. फीचर्समध्ये ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, व्हेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो/अॅपल कारप्ले, हेड-अप डिस्प्ले, पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट्स, 8-स्पीकर बोस साऊंड सिस्टम, अँबियंट लाइटिंग, स्मार्ट की अनलॉक आणि रिअर रिक्लायनिंग सीट्स यांचा समावेश आहे. सेफ्टीमध्ये 6 एअरबॅग्स, ईएसपी, हिल-स्टार्ट असिस्ट, 360-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि लेव्हल-2 ADAS (लेन कीप असिस्ट, अॅडाप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, नेव्हिगेशन-बेस्ड क्रूझ कंट्रोल) आहेत. ट्रॅक्शन मोड्स - स्नो, मड आणि सँड उपलब्ध आहेत.
पॉवरट्रेन
- दोन पेट्रोल आणि एक डिझेल इंजिन पर्याय आहेत.
- 1.5-लिटर NA पेट्रोल - 115 hp, 144 Nm
- 1.5 -लिटर टर्बो-पेट्रोल - 160hp, 253 Nm
- 1.5-लिटर डिझेल - 116 hp, 250 Nm
ट्रान्समिशनमध्ये MT, iVT, DCT आणि AT उपलब्ध आहेत. नवीन सेल्टोस स्पर्धकांना टक्कर देण्यासाठी डिझाइन, फीचर्स आणि सेफ्टीमध्ये मोठे अपडेट घेऊन आली आहे. किआचं हं मॉडेल भारतीय बाजारात पुन्हा एकदा धुमाकूळ घालण्याची शक्यता आहे.
