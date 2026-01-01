2026 किया सेल्टोसची किंमत उद्या होणार जाहीर
2026 किया सेल्टॉस (New Kia Seltos ) बोल्ड लुक, प्रीमियम इंटीरियर आणि अॅडव्हान्स्ड फीचर्ससह लवकरच लॉंच होतेय. तीची किंमत उद्या जाहीर होणार आहे.
मंबई : किया इंडियानं भारतीय बाजारपेठेसाठी सेल्टोसची दुसरी आवतृत्ती (New Kia Seltos ) सादर केली आहे. आता, तिच्या किमती 2 जानेवारी रोजी जाहीर केल्या जातील. अत्यंत स्पर्धात्मक सेगमेंटमध्ये टिकून राहण्यासाठी या अपडेटेड एसयूव्हीमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत, जिथं ती टाटा सिएरा, ह्युंदाई क्रेटा, मारुती सुझुकी विटारा, मारुती सुझुकी ग्रँड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूझर हायरायडर, होंडा एलिव्हेट आणि इतर प्रतिस्पर्धकांशी थेट स्पर्धा करेल.
2026 किया सेल्टोस डिझाइन
किया सेल्टोसच्या नवीनतम (Kia Seltos) आवृत्तीमध्ये एक नवीन फ्रंट डिझाइन आहे, जी ब्रँडच्या जागतिक डिझाइनचं प्रतिबिंब दर्शवतं. यामध्ये सिग्नेचर टायगर नोज ग्रिल, उभ्या लाइटिंग एलिमेंट्स आणि अधिक ताठर लुकचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, या एसयूव्हीमध्ये नवीन 18-इंची अलॉय व्हील्स आणि नव्यानं जोडलेल्या टेललाइट्ससह अपडेटेड टेलगेट डिझाइन आहे. पुढील आणि मागील दोन्ही बाजूंना नवीन बंपर, तसंच गनमॅटल-फिनिश स्किड प्लेट्स आहेत.
फ्लॅट रूफलाइन, पॅनोरॅमिक सनरूफ,
ही कार आकर्षक बॉडी पॅनेल्स आणि बॉडी-रंगीत डोअर हँडल्ससह डिझाइन केली आहे. यात फ्लॅट रूफलाइन, पॅनोरॅमिक सनरूफ, एकात्मिक मागील स्पॉइलर आणि शार्क फिन अँटेना देखील आहे. याला नवीन लुक देण्यासाठी शोल्डर लाइन आणि विंडो लाइन्समध्ये थोडे बदल करण्यात आले आहेत. हे सर्व बदल 10 बॉडी कलर पर्यायांसह येतात, ज्यात मॉर्निंग हेझ आणि मॅग्मा रेड या दोन नवीन शेड्सचा समावेश आहे.
2026 किया सेल्टोस परिमाणे
K3 प्लॅटफॉर्मवर तयार केलेल्या, नवीन सेल्टोसची लांबी वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळं ती 4,460 मिमी लांबीसह तिच्या सेगमेंटमधील सर्वात लांब कार बनली आहे. तिची रुंदी 1,830 मिमी आणि उंची 1,635 मिमी पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, व्हीलबेस 80 मिमीनं वाढवण्यात आला आहे, जो आता 2,690 मिमी आहे.
किया सेल्टोस इंटीरियर
किया सेल्टोसचं इंटीरियर नवीन ड्युअल-टोन ॲक्सेंट आणि लेदरेट अपहोल्स्ट्रीसह पुन्हा डिझाइन केलेल्या डॅशबोर्ड लेआउटसह अपडेट केलं आहे, ज्यामुळं तिचं आधुनिक आकर्षण वाढलं आहे. या एसयूव्हीमध्ये ऑफसेट ब्रँड लोगो असलेले फ्लॅट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील आणि सिंगल कर्व्ह डिस्प्लेसह नवीन 30-इंचाचा एकात्मिक ड्युअल-स्क्रीन सेटअप आहे. विविध फंक्शन्ससाठी फिजिकल कंट्रोल्स आणि निवडक वैशिष्ट्यांसाठी रोटरी कंट्रोल्स देखील समाविष्ट आहेत.
2026 किया सेल्टोस वैशिष्ट्ये
सेल्टोसच्या या नवीन मॉडेलमध्ये ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, व्हेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD), पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट्स, ORVM साठी मेमरी फंक्शन, आठ स्पीकरची बोस साउंड सिस्टीम, ॲम्बियंट लायटिंग, मागील रिक्लाइनिंग सीट्स आणि स्मार्ट प्रॉक्सिमिटी की अनलॉक यांसारखी विविध वैशिष्ट्ये आहेत.
लेव्हल 2 ADAS
सुरक्षेसाठी, या वाहनात सहा एअरबॅग्ज, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESP), हिल-स्टार्ट असिस्ट, सर्व चाकांवर डिस्क ब्रेक, 360-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ओव्हर-द-एअर (OTA) अपडेट्ससह रिमोट कंट्रोल आणि लेन-कीपिंग असिस्ट, ॲडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल आणि नेव्हिगेशन-आधारित स्मार्ट क्रूझ कंट्रोल यांसारखी लेव्हल 2 ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम (ADAS) वैशिष्ट्ये आहेत. यात स्नो, मड आणि सँड यांसारखे विविध ट्रॅक्शन कंट्रोल मोड देखील मिळतात.
पॉवरट्रेन
नवीन किया सेल्टोस दोन पेट्रोल इंजिन आणि एका डिझेल इंजिनच्या पर्यायांसह येते. 2026 किया सेल्टोसमध्ये 115 एचपी आणि 144 Nm टॉर्क निर्माण करणारे 1.5-लिटर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन, 160 एचपी आणि 253 Nm टॉर्क निर्माण करणारे 1.5-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आणि 116 एचपी आणि 250 Nm टॉर्क देणारे 1.5-लिटर डिझेल इंजिन कायम ठेवण्यात आलं आहे. ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये मॅन्युअल ट्रान्समिशन (MT), इंटेलिजेंट व्हेरिएबल ट्रान्समिशन (iVT), ड्युअल-क्लच ट्रान्समिशन (DCT) आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन (AT) यांचा समावेश आहे.
अपेक्षित किंमत
किया सेल्टोसची भारतीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक किंमत असेल अशी अपेक्षा आहे. याची किंमत 11-12 लाख रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. या किंमतीत, ही ह्युंदाई क्रेटा आणि मारुती सुझुकी व्हिटारा सारख्या मॉडेल्ससाठी एक मजबूत स्पर्धक असेल.
