2026 कीवे V302C भारतात 4.22 लाख रुपयांना लॉंच
2026 Keeway V302C ही मोटारसायकल लाँच करण्यात आली आहे. 4.22 लाख (एक्स-शोरूम) किंमत असलेली ही मोटारसायकल आता एका नवीन रंगाच्या पर्यायासह उपलब्ध आहे.
Published : April 29, 2026 at 12:33 PM IST
मुंबई : कीवे इंडियानं 2026 Keeway V302C लॉंच केलीय. हे नवीन मॉडेल किरकोळ बाह्यरूपातील अपडेटसह आलंय. या दुचाकीची किंमत 4.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. 2026 मॉडेलमध्ये सर्वात म्हत्वाचा बदल म्हणजे नविन रंग पर्याय. 2026 Keeway V302C नवीन पिवळ्या रंगात लॉंच झालीय. हा रंग आधीपासून असलेल्या लाल आणि काळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये सामील झाला आहे, ज्यामुळं ग्राहकांना अधिक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. या नवीन बाह्यरूपातील समावेशानंतरही, V302C चं एकूण डिझाइन कायम आहे. त्यात कोणत्याप्रकारचा बदल कंपनीनं केलेला नाहीय. भारतीय बाजारपेठेत पदार्पण केल्यापासून या मोटरसायकलची ओळख बनलेली लो-स्लंग, निओ-रेट्रो क्रूझर सिल्हूट कायम ठेवण्यात आलीय.
298 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, व्ही-ट्विन इंजिन : मेकॅनिकलदृष्ट्या मोटरसायकल आधीच्या मॉडेलसारखीच आहे. यात पूर्वीप्रमाणेच 298 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, व्ही-ट्विन इंजिन असून ते बेल्ट-ड्रिव्हन ट्रान्समिशनसोबत जोडलेलं आहे. हे इंजिन 8,500 आरपीएमवर 29.5 एचपीची कमाल शक्ती आणि 6,500 आरपीएमवर 26.5 एनएमचा कमाल टॉर्क निर्माण करतं.
300 मिमी डिस्क ब्रेक : चेसिस सेटअपमध्ये समोरच्या बाजूला पारंपरिक टेलिस्कोपिक फोर्क आणि मागच्या बाजूला ट्विन शॉक ॲबसॉर्बर्सचा वापर केला आहे. ब्रेकिंगसाठी समोरच्या बाजूला 300 मिमी डिस्क ब्रेक आणि मागच्या बाजूला 240 मिमी डिस्क असून, त्याला ड्युअल-चॅनल एबीएसचा आधार देण्यात आला आहे. या मोटरसायकलमध्ये कास्ट ॲलॉय व्हील्स आणि 15-लिटरची इंधन टाकी देखील आहे, जे कमी उंचीच्या सीटसोबत मिळून एक आरामदायक आणि सोपा क्रूझर रायडिंगचा अनुभव देण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.
