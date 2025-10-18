ETV Bharat / technology

दमदार 948cc इनलाइन-4 लिक्विड-कूल्ड इंजिनसह कावासाकी Z900 भारतात लॉंच

कावासाकी Z900 2026 मॉडल भारतात 9.99 लाख रुपयांत लॉंच झालय. आकर्षक डिझाइन, सुधारित तंत्रज्ञान आणि शक्तिशाली इंजिनसह ही नेकेड बाइक रायडर्ससाठी उत्तम पर्याय आहे.

2026 Kawasaki Z900
कावासाकी Z900 (Kawasaki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 18, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : कावासाकीनं भारतीय बाजारात आपली बहुप्रतिक्षित 2026 Z900 मोटरसाइकिल लॉंच केली आहे. या मिडलवेट नेकेड बाइकची एक्स-शोरूम किंमत 9.99 लाख रुपये आहे. जपानी मोटरसाइकिल निर्माता कावासाकीनं या बाइकमध्ये आकर्षक डिझाइन आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश केला आहे, ज्यामुळं ती भारतीय रायडर्ससाठी एक आकर्षक पर्याय बनली आहे. 2025 मॉडलच्या तुलनेत या नव्या Z900 मध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले असून, ती स्टायलिश लूक आणि सुधारित परफॉर्मन्ससह सादर करण्यात आली आहे. ही बाइक दोन नव्या रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामुळं ती तरुण रायडर्समध्ये लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.

2026 Kawasaki Z900
कावासाकी Z900 (Kawasaki)

कावासाकी Z900
कावासाकी Z900 ही मिडलवेट नेकेड मोटरसाइकिल भारतीय बाजारात नेहमीच लोकप्रिय राहिली आहे. 2026 मॉडलमध्ये कोणतेही मोठे यांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत, परंतु यात 2025 मॉडलमधील सर्व अपडेट्सचा समावेश आहे. यामध्ये पूर्णपणे नवीन स्टायलिंग आणि सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स पॅकेज समाविष्ट आहे. या बाइकमध्ये 948cc इनलाइन-4 लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे, जे 125 हॉर्सपावर आणि 98.6 Nm टॉर्क जनरेट करतं. हे गेल्या वर्षीच्या मॉडलच्या तुलनेत 1 हॉर्सपावर आणि 1.2 Nm टॉर्कनं जास्त आहे. हे इंजिन रायड-बाय-वायर थ्रॉटल सिस्टमसह सुसज्ज आहे, ज्यामुळं रायडरला उत्कृष्ट नियंत्रण मिळतं.

2026 Kawasaki Z900
कावासाकी Z900 (Kawasaki)

वैशिष्ट्ये

Z900 च्या इलेक्ट्रॉनिक्स पॅकेजमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. यात क्रूझ कंट्रोल, बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, पावर मोड, रायडिंग मोड, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि ड्युअल-चॅनल ABS यांसारख्या सुविधांचा समावेश आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे ही बाइक रस्त्यावर आणि ट्रॅकवर दोन्ही ठिकाणी उत्कृष्ट कामगिरी करते. याशिवाय, बाइकच्या डिझाइनमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळं ती अधिक आकर्षक आणि आधुनिक दिसते.

2026 Kawasaki Z900
कावासाकी Z900 (Kawasaki)

नवीन रंग पर्याय आणि किंमत
2026 कावासाकी Z900 दोन नव्या रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये लोकप्रिय कँडी ग्रीन रंग परत आला आहे, जो 2025 मॉडलमध्ये उपलब्ध नव्हता. दुसरा पर्याय म्हणजे गोल्ड फ्रेमसह नवीन ब्लॅक पेंट स्कीम, ज्यामुळं बाइकला प्रीमियम लूक मिळतो. गेल्या महिन्यात संशोधित जीएसटी दर लागू झाल्याने Z900 ची किंमत 9.52 लाख रुपयांवरून 10.18 लाख रुपये झाली होती. मात्र, कावासाकीनं 2026 मॉडलला 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत लॉंच करून भारतीय ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही बाइक कावासाकीच्या भारतातील सर्वात जास्त विक्री होणाऱ्या मॉडल्सपैकी एक आहे, आणि नवीन किंमत आणि वैशिष्ट्यांमुळं ती आणखी लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.

2026 Kawasaki Z900
कावासाकी Z900 (Kawasaki)

कावासाकी Z900 2026 मॉडल भारतीय मोटरसाइकिल बाजारात स्टाइल, परफॉर्मन्स आणि किंमतीच्या बाबतीत एक आकर्षक पर्याय आहे. सुधारित डिझाइन, शक्तिशाली इंजिन आणि प्रगत तंत्रज्ञान यामुळं ही बाइक तरुण रायडर्स आणि उत्साही मोटरसाइकिल प्रेमींसाठी एक उत्तम निवड आहे. कावासाकीनं या बाइकच्या माध्यमातून भारतीय बाजारात आपली मजबूत उपस्थिती कायम ठेवली आहे.

2026 Kawasaki Z900
कावासाकी Z900 (Kawasaki)

TAGGED:

2026 KAWASAKI Z900
कावासाकी Z900
KAWASAKI Z900 FEATURE
KAWASAKI
2026 KAWASAKI Z900 PRICE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.