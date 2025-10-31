ETV Bharat / technology

2026 कावासाकी वर्सिस एक्स 300 भारतात लॉंच: जाणून घ्या, वैशिष्ट्ये,किंमत

कावासाकीनं 2026 वर्सिस एक्स 300 भारतात लॉंच केली. नवीन कॅन्डी लाइम ग्रीन रंगासह ती 296 सीसी इंजिन, ड्युअल एबीएससह येते.

2026 Kawasaki Versys X300
2026 कावासाकी वर्सिस एक्स 300 (Kawasaki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 10:51 AM IST

हैदराबाद : कावासाकीनं 2026 मॉडेल वर्षासाठी वर्सिस एक्स 300 या अ‍ॅडव्हेंचर टूरर मोटारसायकलला भारतात लॉंच केलं आहे. ही बाइक आता नवीन रंग पर्यायासह उपलब्ध आहे, ज्यामुळं तिचे आकर्षण आणखी वाढलं आहे. किंमत फक्त 3.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. ही मोटारसायकल पूर्णपणे सीबीयू (कॉम्प्लिटली बिल्ट युनिट) स्वरूपात आयात केली जाते आणि सेगमेंटमधील एक आश्वासक अॅडव्हेंचर टूरर म्हणून स्थान मिळवते. यात कोणतेही यांत्रिक बदल नाहीत, फक्त नवीन कलर स्कीम यात जोडली आहे.

2026 Kawasaki Versys X300
2026 कावासाकी वर्सिस एक्स 300 (Kawasaki)

इंजिन आणि परफॉर्मन्स
2026 कावासाकी वर्सिस-एक्स 300 मध्ये 296 सीसी पॅरलल-ट्विन इंजिन कायम आहे. हे इंजिन सहा-स्पीड गियरबॉक्ससह जोडलेलं असून, असिस्ट आणि स्लिपर क्लचची सुविधा देते. हे पॉवरट्रेन 39 एचपी पीक पॉवर आणि 26 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करतं. ही आउटपुट लाँग-डिस्टन्स राइडिंगसाठी पुरेशी आहे आणि स्मूद परफॉर्मन्स देते. इंजिनची विश्वासार्हता आणि फ्यूल एफिशियन्सी हे या बाइकचं मुख्य बलस्थान आहे, ज्यामुळं ती शहर आणि ऑफ-रोड दोन्ही ठिकाणी उत्तम कामगिरी करते.

2026 Kawasaki Versys X300
2026 कावासाकी वर्सिस एक्स 300 (Kawasaki)

चेसिस आणि सस्पेन्शन
ही मोटारसायकल बॅकबोन स्टील फ्रेमवर आधारित आहे. ती 19-17 इंच स्पोक व्हील्सवर धावते, ज्यात ट्यूब-टाइप टायर्स बसवलेले आहेत. समोर 41 एमएम टेलिस्कोपिक फोर्क्स आहेत, ज्यांचा ट्रॅव्हल 130 एमएम आहे. मागे युनि-ट्रॅक मोनोशॉक सस्पेन्शन आहे, ज्याचा ट्रॅव्हल 148 एमएम आहे. हे सेटअप खडबडीत रस्त्यांवर स्थिरता आणि कम्फर्ट प्रदान करतं. ब्रेकिंगसाठी समोर आणि मागे सिंगल डिस्क ब्रेक्स आहेत, ज्यांना ड्युअल-चॅनेल एबीएसची साथ मिळते. यामुळं सुरक्षित थांबणे शक्य होते.

2026 Kawasaki Versys X300
2026 कावासाकी वर्सिस एक्स 300 (Kawasaki)

फीचर्स आणि इन्स्ट्रुमेंटेशन
फीचर लिस्टमध्ये ड्युअल-चॅनेल एबीएस मुख्य आहे. इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर सेमी-डिजिटल स्वरूपात आहे, ज्यात आवश्यक माहिती दाखवली जाते. कावासाकीनं फीचर्स मर्यादित ठेवले आहेत, जसे की ट्रॅक्शन कंट्रोल किंवा कनेक्टिव्हिटी ऑप्शन्स नाहीत. तरीही, ही बाइक साधी आणि व्यावहारिक आहे. एलईडी लाइटिंग किंवा अ‍ॅडजस्टेबल विंडस्क्रीन सारखे प्रीमियम फीचर्स नसले तरी, तिची बिल्ड क्वालिटी उत्तम आहे.

2026 Kawasaki Versys X300
2026 कावासाकी वर्सिस एक्स 300 (Kawasaki)

नवीन रंग पर्याय
या अपडेटचा मुख्य भाग म्हणजे नवीन कलर स्कीम. आता कॅन्डी लाइम ग्रीन/मेटॅलिक फ्लॅट स्पार्क ब्लॅक हा पर्याय उपलब्ध आहे. याआधी मेटॅलिक ओशन ब्ल्यू/पर्ल रोबोटिक व्हाइट हा एकमेव पर्याय होता. नवीन ग्रीन-ब्लॅक कॉम्बिनेशन तरुण रायडर्सना आकर्षित करेल आणि बाइकला स्पोर्टी लुक देईल. हे दोन्ही कलर्स प्रीमियम फील देतात.

2026 Kawasaki Versys X300
2026 कावासाकी वर्सिस एक्स 300 (Kawasaki)

सेगमेंट आणि स्पर्धा
वर्सिस एक्स 300 ही छोट्या अ‍ॅडव्हेंचर टूरर सेगमेंटमध्ये येते. तिच्या स्पर्धकांमध्ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन, बीएमडब्ल्यू जी 310 जीएस यांचा समावेश आहे. कावासाकीची जपानी विश्वासार्हता आणि परफॉर्मन्स तिला वेगळे ठेवते. सीबीयू असल्यानं किंमत थोडी जास्त आहे, पण ती व्हॅल्यू फॉर मनी देते. भारतात अ‍ॅडव्हेंचर टूरिंगची क्रेझ वाढत असताना, ही बाइक नवीन रायडर्ससाठी उत्तम पर्याय आहे.

2026 कावासाकी वर्सिस एक्स 300 मध्ये मोठे बदल नाहीत, पण नवीन रंग पर्यायानं तिच्या ताजेपणा आला आहे. तिची इंजिन पॉवर, सस्पेन्शन आणि एबीएस यामुळं ती विश्वासार्ह साथीदार ठरते. जर तुम्ही बजेट अ‍ॅडव्हेंचर बाइक शोधत असाल, तर तुम्ही नक्कीच तिचा विचार करू शकता.

