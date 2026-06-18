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2026 कावासाकी निन्जा 500 भारतात लाँच; E20 सुसंगतता आणि लाईम ग्रीन कलरसह किंमत 5.76 लाख

कावासाकीने भारतात 2026 निन्जा 500 लाँच केली. E20 इंधन सुसंगत आणि नवीन लाईम ग्रीन रंगासह ही मोटरसायकल 5.76 लाख रुपयांना उपलब्ध झाली आहे.

2026 Kawasaki Ninja 500
2026 कावासाकी निन्जा 500 (Kawasaki India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 9:51 AM IST

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मुंबई : कावासाकी मोटरनं भारतात आपल्या लोकप्रिय स्पोर्ट्स मोटरसायकलचं अपडेटेड मॉडेल लाँच केलं आहे. 2026 कावासाकी निन्जा 500 आता E20 इंधन सुसंगत बनवण्यात आली असून, कंपनीच्या आयकॉनिक लाईम ग्रीन रंगात उपलब्ध झाली आहे. एक्स-शोरूम किंमत 5.76 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी या मॉडेलला भारतात बंद करण्याच्या अफवा पसरल्या होत्या, मात्र कावासाकीनं त्यांना पूर्णविराम देत नवीन अपडेट्ससह मॉडेल लाँच करून उत्साहींच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या आहेत.

2026 Kawasaki Ninja 500
2026 कावासाकी निन्जा 500 (Kawasaki India)

2026 कावासाकी निन्जा 500: 2026 निन्जा 500 चं सर्वात महत्त्वाचं अपडेट म्हणजे त्याचं E20 इंधन सुसंगत इंजिन. आता हे वाहन 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर सहज चालू शकते. भारत सरकारच्या नवीन इंधन धोरणाशी जुळवून घेण्यासाठी ही बदल महत्त्वाचा आहे. याशिवाय, कावासाकीनं आपली सिग्नेचर लाईम ग्रीन रंग योजना सादर केली आहे, जी निन्जा सीरीजला अधिक आकर्षक आणि स्पोर्टी लुक देते. मोटरसायकलचे एकंदर डिझाईन पूर्वीसारखेच राहिले आहे. तीक्ष्ण बॉडीवर्क, ट्विन एलईडी हेडलॅम्प्स, मजबूत फ्युएल टँक आणि पूर्ण फेअरिंग यामुळं ती खऱ्या अर्थानं सुपरस्पोर्ट मोटरसायकल वाटते. नवीन रंगामुळं रस्त्यावर तिची उपस्थिती अधिक डोळ्यांना भुरळ घालणारी झाली आहे.

2026 Kawasaki Ninja 500
2026 कावासाकी निन्जा 500 (Kawasaki India)

इंजिन आणि परफॉर्मन्स : 2026 कावासाकी निन्जा 500 मध्ये 451सीसी लिक्विड-कूल्ड पैरलल-ट्विन इंजिन दिलं आहे. हे इंजिन सुमारे 45 हॉर्सपॉवर पॉवर आणि 42.6 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क निर्माण करतं. 6-स्पीड गियरबॉक्ससह असिस्ट आणि स्लिपर क्लच स्टँडर्ड दिलं आहे. इंजिनची स्मूथ पॉवर डिलिव्हरी आणि बिगिनर-फ्रेंडली स्वभाव यामुळं शहरातील रहदारीपासून ते हायवेवर लांब पल्ल्याच्या राइडिंगपर्यंत ही मोटरसायकल उत्कृष्ट परफॉर्मन्स देते. नवीन E20 सुसंगततेमुळं इंधन कार्यक्षमता आणि पर्यावरण संरक्षण दोन्ही बाजूंनी फायदा होणार आहे. राइडरला आत्मविश्वासपूर्ण आणि आरामदायी अनुभव मिळतो.

2026 Kawasaki Ninja 500
2026 कावासाकी निन्जा 500 (Kawasaki India)

फीचर्स आणि हार्डवेअर : फीचर्समध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. डिजिटल एलसीडी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर Kawasaki Rideology अ‍ॅपद्वारे स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी देतो. एलईडी लाइटिंग, ड्युअल-चॅनल ABS, USB चार्जिंग पोर्ट यासारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. सस्पेन्शनसाठी टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स आणि रिअर मोनोशॉक दिले आहेत. ब्रेकिंगसाठी दोन्ही बाजूला डिस्क ब्रेक्स आणि ड्युअल-चॅनल ABS स्टँडर्ड आहे. हे सेटअप उच्च गतीवरही सुरक्षित आणि नियंत्रित राइडिंग सुनिश्चित करते.

2026 Kawasaki Ninja 500
2026 कावासाकी निन्जा 500 (Kawasaki India)

किंमत आणि स्पर्धक: 2026 कावासाकी निन्जा 500 ची एक्स-शोरूम किंमत 5.76 लाख रुपये आहे, जी पूर्वीच्या मॉडेलपेक्षा 10,000 रुपये जास्त आहे. ही मोटरसायकल भारतात पूर्णपणे बिल्ट युनिट (CBU) स्वरूपात येते, त्यामुळं किंमत वाढलेली आहे. ही मोटरसायकल अप्रिलिया RS 457 सारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करते. किंमत जरी थोडी जास्त असली तरी निन्जा ब्रँड, रिफाइंड ट्विन-सिलेंडर इंजिन आणि दैनंदिन वापरातील सोयी यामुळं उत्साही रायडर्ससाठी ती आकर्षक राहते.

2026 Kawasaki Ninja 500
2026 कावासाकी निन्जा 500 (Kawasaki India)

कावासाकीनं या अपडेटद्वारे पर्यावरणीय जबाबदारी आणि परफॉर्मन्स यांचा समतोल साधला आहे. भारतीय बाजारात स्पोर्ट्स मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये निन्जा 500 ची लोकप्रियता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

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TAGGED:

NINJA 500 PRICE
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निन्जा 500
2026 KAWASAKI NINJA 500
NINJA 500

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