2026 कावासाकी निन्जा 300 नवीन रंगांमध्ये लॉंच: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि अधिक तपशील पहा.

कावासाकीनं भारतात 2026 निन्जा 300 मॉडेल 3.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीत लॉंच केलंय. या अपडेटमध्ये नवीन रंगांचे पर्याय देण्यात आले आहेत.

2026 Kawasaki Ninja 300
2026 कावासाकी निन्जा 300 (Kawasaki)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 9:56 AM IST

1 Min Read
मुंबई : कावासाकीनं भारतात 2026 कावासाकी निन्जा 300लॉंच केली. या दुचाकीची किंमत 3.1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. या नवीनतम मॉडेलमध्ये डिझाइन, वैशिष्ट्ये आणि मेकॅनिकल सेटअप जसाच्या तसा कायम ठेवण्यात आला आहे, ज्यात फक्त नवीन रंगांचे पर्याय हाच बदल यात करण्यात आला आहे. मोटरसायकलचे पार्ट आणि एकूण स्टाइलिंग मागील मॉडेलसारखंच आहे, ज्यामुळं एंट्री-लेव्हल निन्जाच्या चाहत्यांसाठी सातत्य राखलं गेलं आहे. भारतीय बाजारपेठेत, निन्जा 300 केटीएम आरसी 390, टीव्हीएस अपाचे आरआर 310 आणि बीएमडब्ल्यू जी 310 आरआर यांसारख्या लोकप्रिय प्रतिस्पर्धकांशी स्पर्धा करेल.

अ‍ॅनालॉग टॅकोमीटर
2026 साठी, कावासाकी निन्जा 300 मध्ये गेल्या वर्षी सादर केलेले प्रोजेक्टर हेडलॅम्प सेटअप आणि मोठी विंडशील्ड डिझाइन कायम आहेत. वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, ही बाईक ड्युअल-चॅनल एबीएससह येते. विशेष म्हणजे, भारतातील मोजक्या मोटरसायकलपैकी ही एक आहे ज्यात अजूनही अ‍ॅनालॉग टॅकोमीटर आहे. या वर्षीचे अपडेट सौंदर्यावर केंद्रित आहे, ज्यात दोन रंगांचे पर्याय आहेत - लाइम ग्रीन आणि कँडी लाइम ग्रीन/एबोनी. दोन्ही रंग कावासाकीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण हिरव्या रंगाच्या थीमशी सुसंगत आहेत, परंतु मागील मॉडेलपेक्षा वेगळे दिसण्यासाठी नवीन ग्राफिक्स देण्यात आलं आहेत.

296 सीसी पॅरलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजिन
2026 कावासाकी निन्जा 300 मध्ये समान हार्डवेअर सेटअप कायम ठेवण्यात आला आहे, ज्यात टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, मागील मोनोशॉक आणि दोन्ही बाजूंना डिस्क ब्रेक आहेत, जे ड्युअल-चॅनल एबीएसद्वारे समर्थित आहेत. कोणतेही मेकॅनिकल बदल न केल्यामुळं, हे अपडेट पूर्णपणे कॉस्मेटिक आहे, ज्याचा उद्देश कावासाकीच्या भारतीय पोर्टफोलिओमध्ये निन्जा 300 ला अधिक स्पर्धात्मक ठेवणे आहे. मेकॅनिकलदृष्ट्या, निन्जा 300 मध्ये कोणाताही बदल नाहीय, ज्यात 296 सीसी पॅरलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजिन कायम आहे. सहा-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेलं हे इंजिन 38.4 bhp आणि 26.1 Nm पीक टॉर्क निर्माण करतं.

