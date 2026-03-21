2026 ह्युंडाई एक्स्टर भारतात लाँच! किंमत 5.80 लाखांपासून सुरू
ह्युंडाईनं 2026 एक्स्टर (2026 Hyundai Exter) भारतीय बाजारात लाँच केली. तिची किंमत 5.80 लाखांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरियंट 9.42 लाखात खरेदी करता येईल.
Published : March 21, 2026 at 9:42 AM IST
मुंबई : ह्युंडाई कंपनीनं आपली लोकप्रिय मायक्रो एसयूव्ही 2026 एक्स्टर (2026 Hyundai Exter ) आज भारतीय बाजारात लाँच केली. टाटा पंचला थेट टक्कर देणारी ही कार आता अधिक आकर्षक डिझाइन, अपडेटेड इंटिरियर आणि नवीन फीचर्ससह उपलब्ध झाली (2026 Hyundai Exter launched) आहे. सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत फक्त 5.80 लाख रुपये असून, सर्वात महागडं व्हेरियंट 9.42 लाखात खरेदी करता येईल. यावेळी मेकॅनिकल पार्ट्स आणि इंजिनमध्ये कोणतेही बदल न करता फक्त स्टाइलिंग, आराम आणि सुविधांवर भर दिला गेला आहे. उंची 1,643 मिलिमीटर असल्यानं ही सेगमेंटमधील सर्वात उंच कार ठरली आहे. नवीन रंग, डॅशकॅम, वायरलेस कनेक्टिव्हिटी आणि 60+ ब्लुलिंक फीचर्ससह ही कार तरुण आणि कुटुंबीयांसाठी आदर्श पर्याय बनली आहे. ह्युंडाईनं या अपडेट्सद्वारे बाजारातील आपली मजबूत पकड अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
2026 ह्युंडाई एक्स्टर डिझाइन
Hyundai Exte नवीन मॉडेलमध्ये समोरचा भाग थोडा बदललेला दिसतो. ग्रिलला डार्क फिनिशसह नवीन डिझाइन देण्यात आलं आहे. यासोबत सेंटर गार्निशही नवीन आहे. 15 इंचाच्या नवीन अलॉय व्हील्स, मोठा रियर स्पॉयलर, नवीन टेलगेट आणि सी-पिलर गार्निश यामुळं कारचा एकूण लुक अधिक स्पोर्टी आणि आधुनिक झाला आहे. कंपनीचा दावा आहे की 1,643 मिलिमीटर उंचीमुळं ही सेगमेंटमधील सर्वात उंच कार आहे, ज्यामुळं रस्त्यावर दिसणारी उपस्थिती वाढते. रंग पर्यायही विस्तारले आहेत. एकूण 7 मोनोटोन आणि 1 ड्युअल टोन कलर.यात दोन नवीन रंग जोडले गेले आहेत. गोल्डन ब्रॉन्झ आणि टिटॅनियम ब्लॅक मॅट. इतर रंगांमध्ये टायटन ग्रे, अटलास व्हाइट, स्टॅरी नाईट, टिटॅनियम ब्लॅक, रेंजर खाकी आणि रेंजर खाकी विथ ब्लॅक रूफ यांचा समावेश आहे. हे रंग कारला प्रीमियम आणि युवा वर्गाला आकर्षित करणारा लुक देतात. एकूणच डिझाइन बदलांमुळं एक्स्टर पूर्वीपेक्षा अधिक आकर्षक आणि रस्त्यावर वेगळी दिसते.
2026 ह्युंडाई एक्स्टर इंटिरियर
इंटिरियरमध्येही मोठे अपडेट्स करण्यात आले आहेत. नवीन ड्युअल-टोन नेव्ही आणि ग्रे थीम कारला प्रीमियम फील देते. कार्बन-पॅटर्न डॅशबोर्डला 3डी फिनिश मिळालं आहे. डी-कट स्टीअरिंग व्हील, मेटल पेडल्स आणि फोल्डिंग ड्रायव्हर आर्मरेस्ट यासारख्या नवीन सुविधा आराम वाढवतात. बूट स्पेस पूर्वीप्रमाणे 391 लिटर कायम आहे, ज्यामुळं दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होते. हे सर्व बदल एकत्रितपणे कारला आतून अधिक आरामदायक आणि आधुनिक बनवतात. प्रवाशांना आता अधिक स्पेस आणि स्टाइलिश वातावरण मिळेल.
2026 ह्युंडाई एक्स्टर फीचर्स
फीचर्समध्येही काही नवीन जोडले गेले आहेत. सेगमेंटमधील पहिली डॅशकॅम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले, रिअर प्रवाशांसाठी नवीन टाइप-सी यूएसबी पोर्ट, 60+ कनेक्टेड फीचर्ससह ब्लुलिंक आणि 300+ इंटरनेटशिवाय काम करणारे व्हॉइस कमांड्स ही प्रमुख नवीनता आहेत. पूर्वीचे सर्व लोकप्रिय फीचर्सही कायम आहेत. यामुळं कार अधिक स्मार्ट आणि सोयीस्कर झाली आहे.
2026 ह्युंडाई एक्स्टर पॉवरट्रेन
मेकॅनिकल भाग पूर्णपणे पूर्वीप्रमाणेच आहेत. 1.2 लिटर चार-सिलिंडर पेट्रोल इंजिनसह सीएनजी पर्याय उपलब्ध आहे. मॅन्युअल आणि एएमटी ट्रान्समिशन यात मिळतं. सीएनजी व्हेरियंटमध्ये 225 लिटर क्षमतेचे ड्युअल सिलिंडर्स आहेत. इंधन बचत आणि परफॉर्मन्स दोन्ही कायम राहिल्या आहेत.
