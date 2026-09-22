2026 होंडा CB350 रेंज लाँच; किंमती आता केवळ 1.95 लाख रुपयांपासून सुरू
होंडा मोटरसायकल इंडियानं CB350 रेंजच्या किंमती जाहीर केल्या आहेत. नवीन 'STD' (स्टँडर्ड) व्हेरिएंटमुळे या रेंजची सुरुवातीची किंमत आता 1.95 लाख रुपये झाली आहे.
Published : September 22, 2026 at 3:28 PM IST
मुंबई: होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियानं (HMSI) आपल्या लोकप्रिय CB350 मालिकेच्या अद्ययावत आवृत्तीच्या किंमती अधिकृतपणे जाहीर केल्या आहेत. या श्रेणीमध्ये CB350, CB350C आणि CB350RS अशा तीन मॉडेल्सचा समावेश आहे. नवीन 'STD' (स्टँडर्ड) व्हेरिएंटच्या आगमनामुळं, संपूर्ण रेंजची सुरुवातीची किंमत आता 1.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) झाली आहे. याव्यतिरिक्त, अधिक सोपे आणि स्पष्ट नाव देण्यासाठी 'H'ness' हे ब्रँडिंग पूर्णपणे काढून टाकण्यात आलं आहे. CB350RS आधीच डीलरशिपवर उपलब्ध आहे, तर CB350 आणि CB350C ऑक्टोबरपासून शोरूममध्ये येणे अपेक्षित आहे. होंडाच्या अधिकृत वेबसाइटवर किंवा 'BigWing' डीलरशिपवर केवळ 5,000रुपयांचं टोकन रक्कम भरून बुकिंग करता येईल.
आकर्षक किंमती: होंडानं CB350 मालिका अधिक ग्राहकाभिमुख केली आहे. जुनं 'H'ness' नाव काढून टाकण्यात आलं आहे आणि पूर्वीचं टॉप-स्पेक मॉडेल आता 'CB350 Chrome' म्हणून ओळखलं जाईल. नवीन CB350 STD व्हेरिएंटमुळं, मागील आवृत्तीच्या तुलनेत या रेंजची सुरुवातीची किंमत 2,000 रुपयांनी कमी झाली आहे. अद्ययावत CB350 तीन ट्रिम्समध्ये उपलब्ध आहे: STD (1,95,200 रुपये), DLX (1,97,900 रुपये) आणि Chrome (1,99,900 रुपये).
क्रूझर-स्टाईल CB350C तीन व्हेरिएंट्समध्ये येते: STD (2,00,300रुपये), DLX (2,02,700 रुपये) आणि Special Edition (2,04,700रुपये). दरम्यान, स्पोर्टी CB350RS दोन ट्रिम्समध्ये उपलब्ध आहे: STD (1,99,900) आणि DLX (2,02,500). RS DLX व्हेरिएंटला नवीन 'पर्ल सायरन ब्लू' (Pearl Siren Blue) रंग मिळाला आहे आणि सध्याच्या रंगांच्या पर्यायांवरील ग्राफिक्समध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. तथापि, इंजिन आणि मुख्य वैशिष्ट्ये (स्पेसिफिकेशन्स) पूर्णपणे जैसे-थे ठेवण्यात आली आहेत.
348.36cc इंजिन: तांत्रिकदृष्ट्या, 2026 CB350 श्रेणीला अजूनही त्याच 348.36cc एअर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिनची जोड देण्यात आली आहे. हे इंजिन अंदाजे 20.7 ते 20.8 bhp पॉवर आणि 30 Nm टॉर्क निर्माण करतं. याला 5-स्पीड गिअरबॉक्स आणि असिस्ट-अँड-स्लिपर क्लचची जोड देण्यात आली आहे. ड्युअल-चॅनेल ABS, ट्रॅक्शन कंट्रोल (सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल), पूर्ण LED लाइटिंग आणि होंडा रोडसिंक (Honda RoadSync) स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी यांसारखी वैशिष्ट्ये सर्व मॉडेल्समध्ये स्टँडर्ड म्हणून उपलब्ध आहेत. CB350C मध्ये व्हॉइस कंट्रोल सपोर्टसह ॲनालॉग-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे, तर CB350 आणि CB350RS मध्ये अधिक डिजिटल-केंद्रित डिस्प्लेचा वापर करण्यात आला आहे.
स्पर्धा : या बदलांमुळं, होंडाचा उद्देश CB350 श्रेणीला एंट्री-लेव्हल ग्राहकांसाठी अधिक सुलभ आणि वापरण्यास सोयीस्कर बनवणे हा आहे. किमतीच्या बाबतीत, ही मालिका रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 (Royal Enfield Classic 350), हंटर 350 (Hunter 350) आणि जावा 42 (Jawa 42) यांसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी थेट स्पर्धा करते. एकाच 350cc प्लॅटफॉर्मवर आधारित, या श्रेणीमध्ये CB350C क्रूझर आणि CB350RS स्क्रॅम्बलर-स्टाईल व्हेरिएंट्सचा समावेश आहे. यामुळं ग्राहकांना विविध शैलींमधून निवड करण्याची संधी मिळते. होंडाची ही अद्ययावत श्रेणी भारतीय मिड-साईझ मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये अधिक आकर्षक आणि स्पर्धात्मक ठरणार आहे.
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