2026 बजाज पल्सर 125 भारतात लॉंच : किंमत, वैशिष्ट्ये, तपशील
2026 Bajaj Pulsar 125 ब्लॅक ग्रे, ब्लॅक रेसिंग रेड, ब्लॅक सायन ब्लू आणि रेसिंग रेडसह टॅन बेज या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
Published : January 22, 2026 at 9:26 AM IST
हैदराबाद : बजाजनं भारतात पल्सर 125 ची 2026 आवृत्ती लॉंच केली आहे. ही एंट्री-लेव्हल स्पोर्ट्स कम्युटर बाईक दोन व्हेरियंट सिंगल-सीट आणि स्प्लिट-सीटमध्ये उपलब्ध आहे. यामध्ये नवीन बॉडी ग्राफिक्स, नवीन रंग, नवीन एलईडी हेडलॅम्प आणि एलईडी टर्न इंडिकेटर देण्यात आले आहेत. ही नवीन वैशिष्ट्ये पल्सर 125 च्या कार्बन फायबर सिरीजमध्ये जोडली गेली आहेत, तर निऑन सिरीजला हे अपडेट्स मिळणार नाहीत.
2026 बजाज पल्सर 125 किंमत
2026 बजाज पल्सर 125 च्या सिंगल-सीट व्हेरियंटची किंमत 89,910 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, आणि स्प्लिट-सीट ट्रिमची किंमत 92,046 रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की नवीन व्हेरियंट्स 2025 च्या पल्सर 125 मॉडेलपेक्षा अंदाजे 2,400 रुपयांनी स्वस्त आहेत.
|Variant
|Price (ex-showroom)
|Colours
|Single-seat
|Rs 89,910
|Split-seat
|Rs 92,046
2026 बजाज पल्सर 125 मध्ये काय आहे नवीन?
2026 बजाज पल्सर 125 मध्ये नवीन ग्राफिक डिझाइन आहे, जे तिचा एकूण लूक अधिक आकर्षक बनवते. ही चार नवीन रंगांमध्ये येते, ज्यात ब्लॅक ग्रे, ब्लॅक रेसिंग रेड, ब्लॅक सायन ब्लू आणि टॅन बेज विथ रेसिंग रेड यांचा समावेश आहे. 2026 बजाज पल्सर 125 मध्ये नवीन एलईडी हेडलॅम्प आणि एलईडी इंडिकेटर देखील आहेत.
2026 बजाज पल्सर 125 ची वैशिष्ट्ये
वैशिष्ट्यांच्या बाबतीत, 2026 बजाज पल्सर 125 मध्ये एलसीडी डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे, ज्यामध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, मोबाइल नोटिफिकेशन्स आणि बजाज राइड कनेक्ट ॲप कनेक्टिव्हिटी समाविष्ट आहे. या ॲपद्वारे वापरकर्ते कॉल स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात, टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन वापरू शकतात, सर्व ट्रिप्स आणि रिमाइंडर ॲपमध्ये सेव्ह करू शकतात आणि रायडिंग टिप्स मिळवू शकतात. या बाईकमध्ये यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखील आहे.
2026 बजाज पल्सर 125 स्पेसिफिकेशन्स
यांत्रिकदृष्ट्या, 2026 बजाज पल्सर 125 मध्ये 124.38 सीसी, 4-स्ट्रोक, 2-व्हॉल्व्ह, ट्विन स्पार्क BSVI-अनुरूप DTS-i इंजिन आहे. हे इंजिन 8,500 आरपीएमवर 11.6 बीएचपीची पॉवर आउटपुट आणि 6,500 आरपीएमवर 10.8 एनएमचा टॉर्क निर्माण करते. हे 5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्सशी जोडलेलं आहे. ही स्पोर्ट्स कम्युटर बाईक 17-इंची ट्यूबलेस टायर्सवर चालते. यामध्ये समोर टेलिस्कोपिक सस्पेंशन आणि मागे ट्विन गॅस शॉक सस्पेंशन आहे. ब्रेकिंगसाठी समोर 240 मिमी डिस्क ब्रेक आणि मागे 130 मिमी ड्रम ब्रेक देण्यात आले आहे.
आकाराच्या बाबतीत, स्प्लिट-सीट व्हेरिएंट 2042 मिमी लांब, 755 मिमी रुंद आणि 1060 मिमी उंच आहे. याचा ग्राउंड क्लिअरन्स 165 मिमी आणि व्हीलबेस 1320 मिमी आहे. स्प्लिट-सीटचं वजन 146 किलो आहे. तर, सिंगल-सीट व्हेरिएंट 2055 मिमी लांब, 755 मिमी रुंद आणि 1060 मिमी उंच आहे. याचा ग्राउंड क्लिअरन्स 165 मिमी आणि व्हीलबेस 1320 मिमी आहे. सिंगल-सीट व्हेरिएंटचं वजन 144 किलो आहे.
