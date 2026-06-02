2026 Bajaj Avenger 220 Street भारतात लाँच; किंमत 1.30 लाख.
2026 Bajaj Avenger 220 Street मध्ये तेच 220cc सिंगल-सिलिंडर इंजिन देण्यात आलं आहे, तसंच तिच्या डिझाइनमध्येही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
Published : June 2, 2026 at 3:43 PM IST
मुंबई : Bajaj Auto नं भारतीय बाजारपेठेसाठी Avenger Street 220 अद्ययावत (अपडेट) केली असून, तिची सुरुवातीची किंमत 1.30 लाख (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे. क्रूझर-शैलीची बॉडी असलेली ही मोटरसायकल प्रामुख्यानं शहरी वापरासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. 'Street 160' मॉडेलचं उत्पादन थांबवल्यानंतर, या मोटरसायकलनं आता ब्रँडच्या उत्पादनांच्या श्रेणीमध्ये (product lineup) एक महत्त्वाचं स्थान मिळवलं आहे. ही अद्ययावत मोटरसायकल आता ब्रँडच्या अधिकृत वेबसाइटवर सूचीबद्ध करण्यात आली असून ती विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
रंग पर्याय : Bajaj Avenger 220, 'Ebony Black' आणि 'Cocktail Wine Red'दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. दरम्यान, डिझाइनचे इतर सर्व घटक मागील आवृत्तीप्रमाणेच आहेत. या मोटरसायकलनं तिची वैशिष्ट्यपूर्ण 'आरामदायी' (relaxed) डिझाइन शैली कायम राखली आहे; यामध्ये उंचावलेले हँडलबार आणि पुढे सरकवलेले फूटपेग्स (footpegs) आहेत, जे चालकाला अत्यंत आरामदायी रायडिंग पोझिशन प्रदान करतात. शिवाय, यामध्ये गोलाकार हेडलॅम्प आणि इंधन टाकीची अद्वितीय रचना कायम ठेवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये इंधन-मापक (fuel gauge) एकात्मिक स्वरूपात बसवलेलं आहे.
सिंगल-सिलिंडर इंजिन : Bajaj Avenger 220 Street ला ऊर्जा देण्यासाठी तेच 220cc, एअर-आणि-ऑइल-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर इंजिन वापरण्यात आलं आहे. हेच इंजिन 'Pulsar 220F' मध्येही वापरलं जातं. हे इंजिन 8,500 RPM वर 19 हॉर्सपावर (hp) आणि 7,000 RPM वर 17 Nm चा कमाल टॉर्क निर्माण करतं. ही शक्ती पाच-स्पीड गिअरबॉक्सद्वारे मोटरसायकलच्या मागील चाकापर्यंत पोहोचवली जाते.
130 mm ड्रम ब्रेक : सस्पेंशनसाठी, या मोटरसायकलमध्ये पुढील बाजूस टेलिस्कोपिक फोर्क्स आणि मागील बाजूस पाच-टप्प्यांच्या प्रीलोड ॲडजस्टमेंटसह ट्विन शॉक ॲब्सॉर्बर्सचा वापर करण्यात आला आहे. ब्रेकिंगची जबाबदारी पुढील बाजूस 280 mm डिस्क ब्रेक आणि मागील बाजूस 130 mm ड्रम ब्रेक प्रणालीद्वारे पार पाडली जाते. सुरक्षितता आणखी वाढवण्यासाठी, ही मोटरसायकल 'Single-Channel ABS' (अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) नं सुसज्ज करण्यात आली आहे.
ट्युबलेस टायर्स : Avenger 220 Street मध्ये ट्युबलेस टायर्स बसवलेली अलॉय चाके (alloy wheels) देण्यात आली आहेत; विशेषतः, या मोटरसायकलच्या पुढील चाकावर 90/90-17 आकाराचं टायर वापरलं आहे, तर मागील चाकावर 130/90-15 आकाराच्या टायरचा वापर करण्यात आला आहे. या मोटरसायकलमध्ये 13 लिटर इंधन साठवणुकीची क्षमता असलेला इंधन टँक आहे. तिचे 'कर्व्ह वेट' (curb weight) 160 किलोग्राम आहे. 737 मिमी इतकी असलेली सीटची उंची या मोटरसायकलला विविध उंचीच्या चालकांसाठी विशेषतः सुलभ बनवते; ज्यामुळं तिचा वापरकर्ता-स्नेही स्वभाव आणि दैनंदिन प्रवासासाठीची तिची उपयुक्तता अधिकच वाढते.
