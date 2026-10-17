स्पोट्स आणि बॉलिवूड स्टार्सच्या उपस्थितीत 'ऑडी क्यू 3' भारतात लॉंच...
Audi India नं आपली नवीन लक्झरी SUV, 'Audi Q3' बाजारात आणली आहे. लॉंच कार्यक्रमाला रवी शास्त्री, शर्वरी वाघ आणि नीरज चोप्रा यांची विशेष उपस्थिती होती.
Published : October 17, 2026 at 10:16 AM IST
मुंबई: शुक्रवारी, Audi India नं मुंबईतील BKC स्थित 'जिओ वर्ल्ड सेंटर' (Jio World Centre) मध्ये आपली नवीन पिढीतील आकर्षक लक्झरी SUV 'Audi Q3' अधिकृतपणे लाँच केली. या कार्यक्रमात भारतीय कसोटी क्रिकेट संघाचे माजी खेळाडू रवी शास्त्री, बॉलिवूड अभिनेत्री शर्वरी वाघ आणि ऑलिम्पिक सुवर्णपदक विजेते नीरज चोप्रा यांनी हजेरी लावली. त्यांनी Audi ब्रँडसोबतचे आपलं अविस्मरणीय अनुभव सांगितले आणि या गाडीद्वारे मिळणाऱ्या प्रीमियम ड्रायव्हिंग अनुभवाचं त्यांनी कौतुक केलं आहे.
स्थानिक उत्पादन आणि आकर्षक किंमत: जर्मन तंत्रज्ञानानं सज्ज असलेली ही गाडी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील 'स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया' (Skoda Auto Volkswagen India) च्या प्लांटमध्ये तयार केली जाईल. भारतात तिची याची 'एक्स-शोरूम' किंमत 51,99,000 रुपये इतकी आहे. कंपनी यासोबत 10 वर्षांची मोफत 'रोडसाइड असिस्टन्स' (रस्त्यावर तांत्रिक मदत) सुविधा आणि सर्वसमावेशक सर्व्हिस पॅकेजही देत आहे.
तरुणांची स्वप्नं पूर्ण करणारी SUV: Audi India चं प्रमुख बलबीर सिंग धिल्लन म्हणाले, "Audi Q3 ही एक शक्तिशाली SUV आहे, जी दैनंदिन वापरासाठी अत्यंत आरामदायक आहे. ती सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवर उत्कृष्ट कामगिरी करते. विकेंड ड्राइव्हसाठी एक रोमांचक अनुभव देणारी ही गाडी, तरुण ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीला पूर्ण करेल." रवी शास्त्री यांनी परदेशातील आपल्या थरारक ड्रायव्हिंग अनुभवांबद्दल सांगितलं, तर शर्वरी वाघ यांनी प्रवासादरम्यान एका चांगल्या 'म्युझिक प्लेलिस्ट'चं महत्त्व अधोरेखित केलं. नीरज चोप्रानं ही गाडी चालवणं किती सोपं आणि सोयीस्कर आहे, यावर भाष्य केलं. इतकेच नव्हे, तर त्यानं विराट कोहलीसोबत पंजाबी संगीताच्या तालावर 'ड्रीम ड्राइव्ह' (स्वप्नातील प्रवास) करण्याची इच्छाही व्यक्त केली.
स्पोर्टी आणि प्रीमियम बाह्य रूप: या कारमध्ये HD मॅट्रिक्स LED हेडलाइट्स, लेझर लाइट्स, 18-इंच अलॉय व्हील्स, सिरॅमिक ब्रेक्स, इल्युमिनेटेड डोअर सिल ट्रिम्स, ॲल्युमिनियम 'सिंगलफ्रेम' ग्रिल, फ्रेमलेस दरवाजे आणि पॅनोरामिक सनरूफ यांसारख्या वैशिष्ट्ये आहेत. ही गाडी अत्यंत आकर्षक आणि स्पोर्टी दिसते. रात्रीच्या वेळी उत्तम दृश्यमानता (visibility) आणि प्रीमियम लूक ही या गाडीची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
शक्तिशाली इंजिन आणि आधुनिक सुविधा: यात 2.0-लिटर, 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे, जे 204 hp पॉवर आणि 320 Nm टॉर्क निर्माण करते. 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स आणि प्रसिद्ध 'क्वाट्रो' (Quattro) ऑल-व्हील-ड्राइव्ह सिस्टीममुळं याची कामगिरी अधिक प्रभावी होते. ही कार 'नोव्हा' (Nova) आणि 'झेनिथ' (Zenith) अशा दोन प्रकारांत उपलब्ध आहे. 12.8-इंच टचस्क्रीन, 11.9-इंच 'व्हर्च्युअल कॉकपिट', 12-स्पीकर 'सोनोस' (Sonos) साऊंड सिस्टीम, 4-झोन क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग आणि लेव्हल 2 ADAS सुरक्षा वैशिष्ट्ये या कारला अधिक आकर्षक बनवतात. नवीन ऑडी Q3 (Audi Q3) तरुण पिढी आणि लक्झरी वाहनांची आवड असणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक उत्तम पर्याय आहे.
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