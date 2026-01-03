2026 चे आयफोन महाग होण्याची शक्यता : 2एनएम ए20 चिपमुळं किंमतवाढ
2026 मधील अॅपल आयफोन मालिका महाग होण्याची शक्यता आहे. 2nm A20 chipच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाल्यानं टीएसएमसीच्या वेफर किंमती वाढल्या आहेत.
Published : January 3, 2026 at 3:50 PM IST
मुंबई : अॅपलच्या 2026 मधील फ्लॅगशिप आयफोन मालिकेला उच्च किंमत टॅग मिळण्याची शक्यता आहे. चिप उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाल्यानं कंपनीच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. सप्टेंबर 2026 मध्ये लाँच होणाऱ्या आयफोन 18 मालिकेत 2 नॅनोमीटर (2nm) तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन A20 chip किंवा A20 प्रो प्रोसेसर वापरला जाणार आहे. यामुळं आयफोनच्या किंमती वाढण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
अॅपलची 2nm तंत्रज्ञानाकडे झेप
अॅपल 2026 मध्ये आपल्या मोबाईल चिपसेटसाठी 2nm उत्पादन प्रक्रिया स्वीकारणार आहे. ही मोठी तांत्रिक प्रगती आहे. सॅमसंगनं डिसेंबरमध्ये आपला 2nm आधारित एक्सिनोस 2600 प्रोसेसर सादर केला आहे. अॅपल देखील त्याच मार्गवार चालण्याचा प्रयत्न करतेय. नवीन अॅपल सिलिकॉन, ज्याला 2nm किंवा 20 प्रो म्हटलं जाईल, सप्टेंबर 2026 मध्ये लाँच होणाऱ्या चार मॉडेल्सना यातून पॉवर मिळेल. यात आयफोन 18 प्रो, आयफोन 18 प्रो मॅक्स, आयफोन फोल्ड यांचा समावेश आहे. हे प्रोसेसर आयफोनला अधिक वेगवान आणि ऊर्जा कार्यक्षम बनवतील,मात्र यामुळं उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
टीएसएमसीच्या वेफर किंमतीत वाढ
तायवानमधील अहवालांनुसार, अॅपलचा दीर्घकाळाचा चिप पार्टनर टीएसएमसी (TSMC) आपल्या प्रगत सिलिकॉन वेफर्सच्या किंमती वाढवण्याच्या तयारीत आहे. 2एनएम प्रक्रियेसाठी 12 इंचांच्या वेफरमध्ये सुमारे 100 थर असतात आणि एका वेफरची किंमत अंदाजे 30,000 डॉलर (सुमारे 27 लाख रुपये) आहे. दरम्यान, सध्याच्या 3एनएम प्रक्रियेसाठी वेफरची किंमत सुमारे 20,000 डॉलर (18 लाख रुपये) आहे.
A20 चिपची किंमत मोठ्या प्रमाणात वाढणार
वेफर किंमती वाढल्यानं अॅपलला प्रति चिप खर्चात मोठी वाढ सहन करावी लागेल. A20 किंवा A20 प्रो प्रोसेसरची किंमत कंपनीला सुमारे 280 डॉलर (25,200 रुपये) पडू शकते. ही वाढ सध्याच्या A19 प्रोच्या अंदाजे 150 डॉलरच्या तुलनेत जवळपास 87 टक्के आहे. A20 मालिकेची चिप A18 प्रोच्या सुमारे 50 डॉलरच्या किंमतीपेक्षा अनेक पट महाग असेल. अहवालानुसार, अॅपलसमोर अतिरिक्त खर्च स्वतः उचलून नफ्याचं मार्जिन कमी करणे किंवा 2026 मधील आयफोन किंमती वाढवून ग्राहकांवर भार टाकण्याचं आव्हान आहे.
सॅमसंग टीएसएमसीपेक्षा आकारतं स्वस्त दर
याच्या उलट, सॅमसंग आपल्या 2एनएम वेफर्ससाठी कमी किंमत आकारतं. अहवालांनुसार, दक्षिण कोरियन कंपनी 12 इंचांच्या 2एनएम जीएए वेफर्सची किंमत सुमारे 20,000 डॉलर ठेवतं, जी टीएसएमसीच्या 2एनएम किंमतीपेक्षा 33 टक्के कमी आहे.मात्र, टीएसएमसीची उत्पादन गुणवत्ता चांगली मिळते, म्हणून अॅपल आपल्या प्रगत चिप्ससाठी तायवानी कंपनीवर अवलंबून राहते.
हे वाचलंत का :