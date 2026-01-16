ETV Bharat / technology

2025 आतापर्यंतच्या इतिहासातील तिसरं सर्वात उष्ण वर्ष, दीर्घकालीन तापमानवाढ कायम – नासाचा अहवाल

दीर्घकालीन जागतिक तापमानवाढ सुरूच राहिल्यानं 2025 हे नोंदवलेल्या इतिहासातील तिसरे सर्वात उष्ण वर्ष ठरल्याचा अहवाल नासानं प्रसिद्ध केलाय.

प्रातिनिधिक छायाचित्र (Etv Bharat File Photo)
Published : January 16, 2026 at 12:39 PM IST

मुंबई : 2025 हे रेकॉर्डवरील तिसरं सर्वात उष्ण वर्ष ठरलंय. हे वर्ष 2023 पेक्षा केवळ 0.01°C थंड तर 2024 (सर्वात उष्ण वर्ष) पेक्षा 0.13°C थंड राहिलं. गेली 11 वर्षे ही रेकॉर्डवरील सर्वात उष्ण वर्षे आहेत. 2025 या तीन वर्षांचे जागतिक सरासरी तापमान प्री-इंडस्ट्रियल काळाच्या (1850-1900) तुलनेत 1.5°C पेक्षा जास्त होती. ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा सलग तीन वर्षांच्या कालावधीनं 1.5°C मर्यादा ओलांडली. जागतिक जमिनीवरील हवेचं तापमान दुसरं सर्वात उष्ण, अंटार्क्टिकाचं रेकॉर्डवरील सर्वात उष्ण तर आर्क्टिकाचं दुसरं सर्वात उष्ण नोंदवलं गेलं.

तिसरं सर्वात उष्ण वर्ष
नासाच्या नव्या विश्लेषणानुसार, 2025 हे वर्ष जागतिक पृष्ठभाग तापमानाच्या बाबतीत 2023 इतकंच उष्ण ठरलं आहे. वर्षभराची सरासरी तापमानवाढ 2023 पेक्षा अगदी थोडी जास्त असली तरी शास्त्रज्ञांच्या मते दोन्ही वर्षे प्रभावीपणे बरोबरीचीच आहेत. मात्र, 2024 हे वर्ष आधुनिक विक्रमातील (1880 पासून) सर्वांत उष्ण वर्ष ठरलं आहे. तरीही 2025 मधील तापमान मध्य-20व्या शतकाच्या तुलनेत अधिक वाढलंय.

नासाच्या गोडार्ड इन्स्टिट्यूटचा अहवाल: ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा 1.19 अंश सेल्सिअसनंवर
नासाच्या गोडार्ड इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस स्टडीजनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, 2025 मधील पृथ्वीची सरासरी पृष्ठभाग तापमान 1951 ते 1980 या कालावधीच्या तुलनेत 2.14 अंश फॅरेनहाइट (1.19 अंश सेल्सिअस) नं जास्त होते. हा अहवाल जगातील सर्वांत मोठ्या हवामान डेटाबेसपैकी एकावर आधारित आहे. या डेटामध्ये जगभरातील 25,000 हून अधिक हवामान केंद्रांवरील हवेच्या तापमानाची नोंद, जहाजे आणि समुद्री बुयांद्वारे मोजलेले समुद्रपृष्ठभाग तापमान आणि अंटार्क्टिक खंडावरील केंद्रांचाही समावेश आहे. यामुळं दुर्गम भागांचाही समावेश होऊन जागतिक स्तरावरील पूर्ण कव्हरेज शक्य झालं.

स्वतंत्रपणे NOAA, Berkeley Earth, युके मेट ऑफिसच्या हॅडली सेंटर आणि युरोपियन कोपर्निकस क्लायमेट सर्व्हिसेस या संस्थांनीही वेगवेगळ्या पद्धती वापरून 2025 ला विक्रमी वर्षांमध्ये समाविष्ट केलं आहे. 2025 मधील तापमान 2023 शी बरोबरीची असली तरी हवामान बदलाची दीर्घकालीन प्रवृत्ती थांबलेली नाही. गेल्या दशकातील विक्रमी उष्णता आणि समुद्र-जमीन दोन्ही भागांतील वाढ हे मानवी क्रियांमुळं होणाऱ्या हरितगृह वायूंच्या वाढीचे थेट परिणाम आहे. तात्काळ उपाय न केल्यास भविष्यातील वर्षे आणखी उष्ण आणि धोकादायक ठरतील, असा शास्त्रज्ञांचा इशारा स्पष्ट आहे.

