नवीन डिझाइन,प्रीमियम फीचर्ससह 2025 हुंडई वेन्यू लाँच: जाणून घ्या किंमत
नवीन डिझाइन, ड्युअल 10.20 इंच डिस्प्ले, पॅनोरॅमिक सनरूफ, 65 सेफ्टी फीचर्स 2025 हुंडई वेन्यू लाँच केलीय. जाणून घ्या अधुनिक फीचर आमि किंमत...
Published : November 4, 2025 at 3:54 PM IST
हैदराबाद : हुंडई मोटर इंडियानं आज (4 नोव्हेंबर 2025) भारतात आपल्या लोकप्रिय सब-4 मीटर एसयूव्ही वेन्यूचं दुसरं जनरेशन मॉडेल लाँच केलं. नवीन स्टाइलिंग, आधुनिक डॅशबोर्ड लेआउट आणि प्रगत फीचर्ससह हे मॉडेल बाजारात दाखल झालं आहे. 2022 मध्ये फेसलिफ्ट अपडेट मिळालेल्या वेन्यूला आता क्रेटासारखे ड्युअल 10.25 इंच कनेक्टेड डिस्प्ले, पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आणि 65 प्रगत सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत. तीन व्हेरियंट्समध्ये उपलब्ध या मॉडेलची किंमत 7.90 लाख रुपयांपासून सुरू होते. ती मारुति ब्रेझा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूव्ही ३एक्सओ, किआ सोनेट, किआ सिरोस, रेनो काइगर आणि निसान मॅग्नाइटशी थेट स्पर्धा करेल.
व्हेरियंटनिहाय किंमत (एक्स-शोरूम)
|व्हेरियंट
|एक्स-शोरूम किंमत
|HX2
|7,89,900
|HX4
|8,79,900
|HX5
|9,14,900
डिझाइन
2025 हुंडई वेन्यूचा लुक आधीपेक्षा अधिक बॉक्सी आणि दमदार झाला आहे. समोर नवीन स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स, स्क्वेअर हाउसिंग आणि सी-आकाराचे डीआरएल्स देण्यात आले आहेत. हुंडई अल्कजारप्रेरित नवीन रेक्टँग्युलर ग्रिल प्रीमियम अनुभव देते. बाजूला रुंद व्हील आर्क्स आणि नवीन अलॉय व्हील्स मजबुती वाढवतात. मागील भागात कनेक्टेड एलईडी टेललाइट्स आहेत, पण त्यांची डिझाइन पूर्णतः नवीन आहे. एकूणच, हे मॉडेल आक्रमक आणि आधुनिक दिसतंय.
इंटीरियर
केबिन पूर्णतः नवीन आणि आधुनिक आहे. स्पाय शॉट्सनुसार, क्रेटा आणि अल्कजारसारखे ड्युअल-स्क्रीन सेटअप मिळेल.10.25 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट आणि 10.25 इंच डिजिटल ड्रायव्हर डिस्प्ले यात आहे. एसी व्हेंट्स स्क्रीनखाली, सेंटर कन्सोलवर मीडिया रोटरी डायल्स आणि क्लायमेट कंट्रोल बटन्स आहेत. नवीन स्टीयरिंग व्हील, ऑटो-डिमिंग रिअर-व्ह्यू मिरर आणि डॅशकॅमही समाविष्ट आहे.
पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्ससह विद्यमान फीचर्स कायम आहेत – 4-वे पावर्ड ड्रायव्हर सीट, वायरलेस फोन चार्जर आणि रिअर व्हेंट्ससह ऑटो एसी. सेफ्टीसाठी 6 एअरबॅग्स स्टँडर्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), लेव्हल-2 एडीएएस सूट, फ्रंट पार्किंग सेन्सर्स आणि 360-डिग्री कॅमेरा मिळू शकतो. एकूण 65 प्रगत सेफ्टी फीचर्स हे सेगमेंटमधील सर्वोत्तम आहेत.
परफॉर्मन्स
2025 वेन्यूमध्ये विद्यमान तीन इंजिन पर्याय कायम राहतील.
|इंजिन प्रकार
|इंजिन क्षमता
|पॉवर
|टॉर्क
|ट्रान्समिशन
|मायलेज (IDC)
|नॅचुरली ॲस्पायरेटेड पेट्रोल
|1.2-लीटर
|83 PS
|114 Nm
|5-स्पीड मॅन्युअल
|17.5 किमी/लिटर
|टर्बो पेट्रोल
|1.0-लीटर
|120 PS
|172 Nm
|6-स्पीड मॅन्युअल / 7-स्पीड DCT
|18-20 किमी/लिटर
|डिझेल
|1.5-लीटर
|116 PS
|250 Nm
|6-स्पीड मॅन्युअल
|23-25 किमी/लिटर
ही इंजिनं शहर आणि हायवे दोन्हीवर उत्तम कामगिरी देतात. डिझेल व्हेरियंट मायलेजप्रेमींसाठी उत्तम पर्याय आहे. दुसऱ्या जनरेशनची वेन्यू आता अधिक प्रीमियम, सुरक्षित आणि फीचरपूर्ण झाली आहे. सब-4 मीटर एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये ती स्पर्धकांना कडवी टक्कर देईल. किंमत, फीचर्स आणि मायलेजचा समतोल साधत हुंडईनं पुन्हा बाजी मारली आहे.
हे वाचलंत का :