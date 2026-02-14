ETV Bharat / technology

India AI Impact Summit 2026 : इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये कोण होणार सहभागी?, वाचा संपूर्ण यादी..

India AI Impact Summit 2026 : नवी दिल्लीत सुंदर पिचाई, सॅम ऑल्टमन, जेन्सेन हुआंग, डेमिस हॅसाबिस यांसह जागतिक कंपन्यांचे सीईओ येत आहेत.

India AI Impact Summit 2026
India AI Impact Summit 2026
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 14, 2026 at 11:12 AM IST

नवी दिल्ली : 16 ते 20 फेब्रुवारी 2026 दरम्यान आयोजित होणाऱ्या भारत एआय प्रभाव शिखर परिषदेच्या तयारीला वेग आला आहे. भारत सरकारच्या इंडिया एआय मिशन अंतर्गत आयोजित या परिषदेत गूगल आणि अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई, ओपनएआयचे सीईओ सॅम ऑल्टमन, एनव्हिडियाचे संस्थापक आणि सीईओ जेन्सेन हुआंग, तसंच गूगल डीपमाइंडचे सह-संस्थापक आणि सीईओ डेमिस हॅसाबिस यांच्यासह जागतिक एआय क्षेत्रातील प्रमुख सहभागी होणार आहेत. धोरणकर्ते, संशोधक आणि उद्योग निर्णयकर्ते यांचा समावेश असलेली ही परिषद आंतरराष्ट्रीय एआय सहकार्य आणि मोठ्या प्रमाणावरील नवोन्मेषासाठी महत्त्वाचं व्यासपीठ ठरणार आहे.

जागतिक नेत्यांचा सहभाग
या परिषदेचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज नेत्यांचा सहभाग. सुंदर पिचाई, सॅम ऑल्टमन, जेन्सेन हुआंग आणि डेमिस हॅसाबिस यांच्यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय नेते उपस्थित राहणार आहेत. हे नेते एआय संशोधन, प्लॅटफॉर्म नवोन्मेष आणि मोठ्या प्रमाणावरील तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधांमध्ये आघाडीवर आहेत. याशिवाय अनेक देशांचे नेते, मंत्री आणि उद्योगप्रमुखही सहभागी होऊन एआयच्या भविष्यावर चर्चा करणार आहेत.

india AI इम्पॅक्ट समिट पाहुण्यांची यादी (India AI Impact Summit guest list)

  • सुंदर पिचाई - सीईओ, गुगल आणि अल्फाबेट
  • सॅम ऑल्टमन - सीईओ, ओपनएआय
  • जेन्सन हुआंग - संस्थापक आणि सीईओ, एनव्हीआयडीए
  • मुकेश डी अंबानी - अध्यक्ष आणि एमडी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज
  • बिल गेट्स - अध्यक्ष, गेट्स फाउंडेशन
  • सर डेमिस हसाबिस - सह-संस्थापक आणि सीईओ, गुगल डीपमाइंड
  • यान लेकुन - प्राध्यापक, एनवाययू आणि कार्यकारी अध्यक्ष, एएमआय लॅब्स
  • योशुआ बेंगियो - संस्थापक आणि अध्यक्ष, मिला इन्स्टिट्यूट
  • डारियो अमोदेई - सीईओ, अँथ्रोपिक
  • क्रिस्टियानो अमोन - सीईओ, क्वालकॉम
  • ब्रॅड स्मिथ - अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष, मायक्रोसॉफ्ट
  • जूली स्वीट - अध्यक्ष आणि सीईओ, एक्सेंचर
  • नटराजन चंद्रशेखरन - अध्यक्ष, टाटा सन्स
  • के क्रितिवासन - सीईओ आणि एमडी, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस
  • सी विजयकुमार – सीईओ आणि एमडी, एचसीएलटेक
  • सलील पारेख – सीईओ आणि एमडी, इन्फोसिस
  • अरुंधती भट्टाचार्य – चेअरपर्सन आणि सीईओ, सेल्सफोर्स इंडिया
  • निकेश अरोरा – अध्यक्ष आणि सीईओ, पालो अल्टो नेटवर्क्स
  • शंतनू नारायण – अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Adobe
  • रॉय जेकब्स – सीईओ, रॉयल फिलिप्स
  • बोर्जे एकहोल्म – अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एरिक्सन
  • मार्टिन श्रोएटर - अध्यक्ष आणि सीईओ, किंड्रिल
  • मॅथ्यू प्रिन्स - सीईओ, क्लाउडफ्लेअर
  • जय चौधरी - सीईओ आणि संस्थापक, झेडस्केलर
  • विशाल सिक्का – संस्थापक आणि सीईओ, विनाई सिस्टम्स
  • रवी कुमार एस – सीईओ, कॉग्निझंट
  • नंदन नीलेकणी – सह संस्थापक आणि अध्यक्ष, इन्फोसिस
  • सुनील भारती मित्तल – संस्थापक आणि अध्यक्ष, भारती एंटरप्रायझेस
  • टोनी ब्लेअर – कार्यकारी अध्यक्ष, टोनी ब्लेअर इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज

परिषदेची रचना आणि उद्देश
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता संशोधन प्रयोगशाळांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती राष्ट्रीय स्पर्धात्मकता, उद्योग परिवर्तन आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा नियोजनात केंद्रस्थानी आहे. ही परिषद नेमकी त्याच वेळी आयोजित होत आहे, जेव्हा देशात एआय धोरणे नव्यानं आकार घेत आहेत. परिषदेची रचना चर्चेसाठी तयार करण्यात आली आहे. उच्चस्तरीय पूर्ण अधिवेशनांसोबतच विशिष्ट विषयांवर गोलमेज चर्चा आयोजित केल्या जातील. सरकार, उद्योग आणि संशोधन गट यांच्यातील संवादाला प्रोत्साहन मिळेल. एआय नियंत्रण, पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रमाणावरील वापर यावर समन्वय साधणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय उदयोन्मुख स्टार्टअप्स, संशोधन संस्था आणि उद्योग टीम्स विविध बाजारपेठांसाठी तयार केलेल्या स्केलेबल एआय प्रणाली सादर करतील. धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांचा दुवा साधणे हा या व्यासपीठांचा हेतू आहे.

भारताची जागतिक एआयमधील भूमिका
भारताचं जागतिक तंत्रज्ञान इकोसिस्टममधील वाढत्या स्थानाचं प्रतीक ही परिषद आहे. कोट्यवधी डिजिटल लोकसंख्या, सेमीकंडक्टर आणि कम्प्यूटिंग धोरणं, तसंच जोमदार स्टार्टअप इकोसिस्टम यामुळं भारत प्रस्थापित एआय अर्थव्यवस्थांपासून ते वेगाने डिजिटल होणाऱ्या बाजारपेठांपर्यंतच्या मध्यवर्ती भूमिकेत आहे. जागतिक स्पर्धा तीव्र होत असताना कम्प्यूट पायाभूत सुविधा, फाउंडेशन मॉडेल्स आणि एआय टॅलेंट यावर सहकार्याचं व्यासपीठं आवश्यक आहे. ही परिषदेमुळं सर्वांना एकत्र आणून समान मानके आणि समन्वित प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. भारत एआय प्रभाव शिखर परिषद 2026 ही केवळ आंतरराष्ट्रीय परिषदेत नाही, तर भारताच्या महत्त्वाकांक्षेचं घोषणापत्र आहे. जागतिक तंत्रज्ञान नेते, धोरणकर्ते आणि संशोधक यांना एकत्र आणून भारतची जागतिक एआय रचनेत अर्थपूर्ण योगदान देण्याची इच्छा आहे. नवी दिल्लीत होणारी ही परिषद एआयच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातील महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, जो सहकार्य, मोठ्या प्रमाण आणि सामायिक जबाबदारीवर आधारित भविष्य अधोरेखित करेल.

संपादकांची शिफारस

