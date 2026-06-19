PhonePe वॉलेट निष्क्रियतेवर 100 शुल्क; यूजर्स संतापले
PhonePe नं वॉलेट निष्क्रियतेवर 100 + GST शुल्क लागू केल्यानं यूजर्समध्ये मोठा संताप निर्माण झाला आहे.
Published : June 19, 2026 at 3:15 PM IST
मुंबई : भारतातील सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या UPI अॅप्सपैकी एक असलेल्या PhonePe नं आपल्या इन-अॅप वॉलेटसाठी निष्क्रियता शुल्क (Inactivity Fee) लागू केल्यानं नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक यूजर्सना हे धोरण माहीत नव्हतं. ते आता अनपेक्षित शुल्कामुळं चिडले आहेत. कंपनीनं अद्ययावत केलेल्या नियमांनुसार, 365 दिवस सतत निष्क्रिय राहिलेल्या वॉलेटवर प्रत्येक तिमाहीला 100 + GST शुल्क आकारलं जाईल. हे शुल्क थेट वॉलेट बॅलन्समधून कापलं जाईल. बॅलन्स 100 पेक्षा कमी असल्यास उपलब्ध रक्कम कापली जाईल, पण नकारात्मक बॅलन्स होणार नाही. PhonePe नं RBI मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करत हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं आहे.
⚠️ Seriously, what is this, PhonePe?— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 17, 2026
PhonePe has started warning users that inactive wallets will be charged ₹100 every quarter after 12 months of inactivity.
Most people don't even use PhonePe Wallet. They use UPI directly from their bank account and may not even know a… pic.twitter.com/SZHFcgASng
PhonePe धोरण बदल आणि यूजर्सची नाराजी : नवीन धोरणामुळं यूजर्समध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. नियमित UPI पेमेंट्स किंवा अॅपमध्ये लॉग इन केल्यानं निष्क्रियता काउंटर रीसेट होत नाही. फक्त वॉलेटमध्ये पैसे टाकणे किंवा त्यातून खर्च करणे यालाच 'अॅक्टिव्हिटी' मानलं जातं. अनेक यूजर्सना SMS नोटिस मिळाल्यावरच त्यांना त्यांचा PhonePe वॉलेट सक्रिय असल्याचं कळालं. बहुतेक लोक थेट बँक अकाउंटमधून UPI पेमेंट करतात, त्यामुळं वॉलेटचा वापर करत नाहीत.
X वर (पूर्वीचे Twitter) टिपस्टर अभिषेक यादव यांनी अशा एका अलर्टचा स्क्रीनशॉट शेअर केला. त्यांनी म्हटलं की, “ज्या फीचरचा वापरच करत नाहीत त्यासाठी शुल्क आकारणे आणि बाहेर पडणे कठीण करणे, ही कंपनीसाठी वाईट इमेज आहे.” अनेक यूजर्सना वॉलेट बंद करण्यासाठी पूर्ण KYC (PAN आणि Aadhaar) पूर्ण करावं लागतं, ज्यामुळं छोट्या बॅलन्ससाठीही मोठा त्रास सहन करावा लागतो. PhonePe कडून 15 दिवस आधी SMS नोटिस दिली जाईल, असं कंपनीनं स्पष्ट केलं आहे. तरीही, अपेक्षित नसलेल्या शुल्कामुळं आणि बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेमुळं यूजर्स नाराज आहेत.
शुल्क टाळण्याचे सोपे उपाय : यूजर्स हा शुल्क टाळू शकतात. यासाठी:
365 दिवस संपण्यापूर्वी किमान एक वॉलेट ट्रान्झॅक्शन करा (पैसे लोड किंवा खर्च).
• वॉलेट बॅलन्स पूर्णपणे खर्च करून शून्य करा.
• अॅप सेटिंग्जमधून वॉलेट पूर्णपणे डिएक्टिव्हेट करा.
हे उपाय केल्यानं निष्क्रियता काउंटर रीसेट होईल. नियमित UPI ट्रान्झॅक्शन्सवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. फक्त निष्क्रिय वॉलेट बॅलन्सवरच हे शुल्क लागू होतं. शून्य बॅलन्स असलेल्या वॉलेट्सवर शुल्क नाही, असं ऑनलाइन चर्चेत सांगितलं.
इतर प्लॅटफॉर्म्सचा पूर्वानुभव : MobiKwik नं 2021 मध्ये निष्क्रियता शुल्क सुरू केलं होतं. Airtel Payments Bank नेही पूर्वी 20 चं मासिक किंवा वार्षिक मेंटेनन्स फी आकारली होती. RBI च्या नियमांचं पालन करण्यासाठी असे पाऊल उचलणे हे फिनटेक कंपन्यांसाठी सामान्य होत चाललं आहे. मात्र, PhonePe सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मकडून अपेक्षा जास्त असल्यानं यूजर्सची नाराजी अधिक तीव्र आहे.
PhonePe नं UPI पेमेंट्समध्ये क्रांती घडवली आहे, पण वॉलेट फीचरबाबत अपारदर्शकता आणि सोयीअभावामुळं यूजर्स नाराज झाले आहेत. कंपनीनं यूजर्सना अधिक चांगल्या पद्धतीनं माहिती द्यावी आणि प्रक्रिया सोपी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, यूजर्सना नियमित वॉलेट चेक करणे आणि गरज नसल्यास डिएक्टिव्हेट करणे हा उत्तम पर्याय वाटतो.
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